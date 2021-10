-Fue uno de los nombres más buscados durante el fin de semana pasado. ¿Cómo se vive ese aluvión de noticias?

-No creo que sea para tanto (ríe). Pero es algo que nos tomamos con mucha ilusión. Es muy bonito recibir tanta atención.

-¿Estas apariciones tienen un efecto en la venta de sus productos?

-Cualquier tipo de aparición de un personaje público siempre da notoriedad. Siempre. Es cierto que cuando vistes a alguien como la Reina sabes la importancia que va a tener, porque tiene mucha más repercusión. Se ve en las ventas de la ropa, porque la gente no solo se interesa en la ropa que lleva esa persona, sino que investigan en todas las prendas de la marca. Puede que les guste y, así, piden citas para conocernos y tocar el producto, que es algo muy bonito.

-La última en elegir sus modelos ha sido la reina Letizia. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo con ella?

-No puedo hablar mucho. . Todo viene por parte de la estilista de la Reina. Ellos hacen una selección de ropa, de cosas que le pueden encajar. Se la prueba y ellos deciden. Si hay que hacer algún retoque, ellos nos lo marcan, hacemos esos arreglos y se vuelve a enviar.

-La Reina tiene una especial conexión con los diseñadores aragoneses. Su vestido de novia lo realizó Pertegaz.

-Soy un gran admirador de la obra de Pertegaz. Me parece muy bonita esa conexión con otro diseñador aragonés. Es muy emocionante y también me gusta mucho que la Reina elija marcas españolas para su armario, que combine entre los que somos y dé visibilidad.

-Su relación con la moda viene desde que era pequeño.

-Es cierto que mi abuela era modista, pero todo empezó un día al volver del colegio. Mi hermano dibuja cómics y desde pequeño me animó a que yo también dibujase. Yo solo sabía dibujar mujeres y me dediqué a pintar diferentes modelos con distintos vestidos. Aquello lo vio un tío nuestro, que quiso que me apuntase a una escuela de diseño, la de Nacho Latorre. Salía del colegio e iba a hacer diseño y figurinismo. Con los años. también entré en los cursos de corte y confección.

-¿Se lo tomaba como una actividad extraescolar para niños?

-¡Claro! Mientras mis compañeros iban a hacer fútbol, natación o algún idioma, yo iba a diseño de moda. En aquellos tiempos no me lo planteaba como futuro profesional: era una actividad más, que me gustada cada vez más según la iba conociendo y desde entonces no ha dejado de crecer dentro de mí. Yo siempre le digo a mis alumnos que deben tener inquietudes; yo siempre he tenido inquietud. Yo lo quería saber todo de todos los diseñadores y por eso leía todas las revistas y todos los libros, investigaba sobre las marcas y los diseños… Lo he ido convirtiendo en mi pasión.

-¿Hubo un momento en el que se dio cuenta de que podía dedicarse profesionalmente a la moda?

-Tuve que salir de Zaragoza, que es algo inevitable para crecer en este mundo. Madrid tiene más eventos y más celebrities, más gente que vaya a interesarse por nosotros. Comencé con unas prácticas y después de aquello, comenzamos con este proyecto. Empezamos justo antes de la crisis, por lo que nos costó Arrancara: salir al extranjero y encontrar clientes en todo el mundo es lo que nos ayudó a crecer.

-Su firma, The 2nd Skin Co, ya está muy asentada en el mercado. ¿Cómo valora la situación de su marca?

-Llevamos ya 16 años con la firma. Empezamos haciendo diseños más de calle, pero pronto nos movimos a la fiesta. Siempre nos hemos fijado en la alta costura, en Balenciaga, en Christian Dior… La moda de los años 50, una etapa que fue muy bonita para la moda. Al final, nuestra marca apuesta por la feminidad y ese momento era de pura feminidad, por todos los sitios.

-¿Qué tiene The 2nd Skin Co frente a otras marcas?

-Si te soy sincero, no lo sé. Cuando las clientas se acercan a nuestro estudio, siempre nos dicen que se ven guapísimas. Eso es lo que más me llena, porque es nuestro trabajo: trabajamos para que la mujer se sienta guapa. Pero cada persona es un mundo, habrá a gente que le encante la marca pero otros que no puedan ni vernos.

-¿Cómo ve el futuro de la firma?

-Estamos trabajando ya en la colección de otoño de la temporada 2022/2023._Es una fase emocionante: nuevos diseños, probar materiales y atreverse a hacer cosas nuevas. También estamos terminando la última colección de trajes de novia. Creo que viene mucho trabajo por delante en los próximos meses. Espero no estar quieto mucho tiempo.