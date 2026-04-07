El tinerfeño Edu Díaz presenta su nuevo espectáculo 'Lipstick' en la Gran Manzana

El actor y productor canario Edu Díaz (Santa Cruz de Tenerife, 1983) presentó su nuevo espectáculo teatral Lipstick, el pasado domingo, 5 de abril en el Chain Theatre de Nueva York. Relata la vida de un hombre perseguido por el reflejo de su madre, que desafía géneros, traumas y la autoafirmación a través de una narración inmersiva, música en vivo y una vulnerabilidad desgarradora. Además del estreno, la obra también será presentada hoy, 7 de abril y se podrá asistir a otras dos citas en el mismo teatro neoyorquino, los próximos 16 y 19. Las entradas siguen a la venta en https://edudiaz.com.

El tinerfeño aterrizó en la Gran Manzana tras haber ganado una de las prestigiosas becas Fulbright en 2019. Llevó a los teatros de Nueva York, Florida, Los Ángeles y Edimburgo el espectáculo premiado A Drag Is Born, y actualmente también trabaja en PETRUS, un espectáculo de gran formato. La obra Lipstick, basada en la historia de la autora peruana Linda Morales Caballero e interpretada por el propio tinerfeño, es un sueño febril en el que lo íntimo se vuelve profundamente radical. Cuenta con la dirección de la canadiense-estadounidense Lil Malinich, quien ha trabajado como coach con intérpretes como Forest Whitaker. El maestro cubano Angelho Díaz está a cargo del piano en vivo.

Origen de la obra

"Lipstick surge de las casualidades y sinergias que solo ocurren en Nueva York", cuenta el actor. Conoció a Morales, una autora peruana que le ofreció leer una parte de un relato corto que estaba redactando, fue entonces cuando la escritora le planteó llevar Labial a los escenarios neoyorquinos. En un principio, la obra duraba unos 15 minutos, sin embargo, tras haber realizado una presentación extendida en el FUERZAFest, organizado por la Hispanic Federation de Nueva York, llevó al estreno una versión final de 60 minutos.

El pintalabios, dentro del contexto de la obra, simboliza "un elemento mágico que hace que te muestres tal y como eres". "De alguna manera yo confío en que esta obra saque al público, aunque sea por unos instantes, de esta invisibilidad que a veces es autoimpuesta, para que abrace nuestra humanidad", añade Díaz. Por otro lado, decidió incluir el piano en directo porque "me lleva a mi infancia, al recuerdo de mi padre tocando en las parrandas y a ese ambiente en el que crecimos muchos niños canarios", explica.

Estreno

Respecto al estreno, "hubo llenazo, algo bastante difícil de conseguir". "Tuve que recorrerme medio Manhattan con el teclado del pianista, a pesar de llegar sudando y sin capacidad de sentir emoción por el cansancio, me cambié corriendo y fluí en el escenario", cuenta el actor. "Siempre que estreno algún montaje siento un alivio cósmico", son semanas de ensayos, escrituras y reescrituras acompañadas de "la ingrata labor de auto promocionarse", bromea.

Por otro lado, asistieron tres críticos a la cita, "en un show como el mío, con constante interacción con el público, impone bastante verlos afanados en sus libretas". Tras finalizar la obra, "todos los comentarios que recibí fueron positivos, pero me fío más de los constructivos". Uno de los críticos ya publicó su reseña, "fue positiva, además, señaló un punto de la obra en el que vamos a seguir trabajando y mejorando". "Eso es lo que más me interesa del teatro, que cada función es una oportunidad para seguir explorando en un proceso creativo sin fin", añade.

Edu Díaz en un fragmento de "Lipstick" / El Día

Dificultades

Una de las mayores dificultades que afrontaron a la hora de realizar el espectáculo teatral fue adaptar la realidad de las personas queer, "es complicado redactar el guion de una historia como esta, nunca sabes hasta qué punto pueden exponerse estas personas sin defraudar a sus más allegados". Sin embargo, el protagonista afirma que "una vez salgo a escena todos los conflictos se disipan y me envuelvo en un sueño-ritual con el público, es una historia tan parecida a la mía que a veces se me olvida que estoy actuando".

Díaz viene del clown, una técnica actoral basada en la búsqueda del propio "payaso interior" y donde no hay cuarta pared, por tanto, está siempre en contacto con su público durante el desarrollo de la obra. "Yo soy un cuentacuentos y el espectador me responde, de esta forma se genera una atmósfera de mucha cualidad humana y reciprocidad".

Premio

Durante su participación en el FUERZAFest, ganó el premio Outstanding Performance Award. El festival "siempre ha dado voz a comunidades minoritarias y marginalizadas en este país, como somos las personas queer e inmigrantes. Haber llevado esa historia tan honesta a la cita, y haber ganado el premio a Mejor Actuación fue un orgullo y un honor". Además de participar en diferentes eventos teatrales, "me encantaría llevar Lipstick a los lugares más incómodos del mundo, donde la gente tuerza el gesto y se escandalice".

Por otro lado, Díaz lleva a cabo un nuevo proyecto titulado PETRUS. Se trata de la biografía teatral de Petrus Gonsalvus, con un spin-off donde la reina Catalina de Medici vende el espectáculo. El autor define la propuesta como "una historia muy ambiciosa, además de divertida y creativa". Trae la figura de Gonsalvus a la vida desde una perspectiva teatral y con un claro objetivo: "llegar a presentarla en un espacio grande y con los recursos que realmente merece", concluye.