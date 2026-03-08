José Carlos Campos celebra 25 años de trayectoria con 'Una noche en Magdalá'

Una noche en Magdalá se presenta el próximo viernes, 13 de marzo, en la sala El Desleal de San Cristóbal de La Laguna, tras haber recorrido los escenarios de Gran Canaria. La función arrancará a las 21:00 horas y las entradas están disponibles ya a través de Tomaticket.

Se trata de un cabaret "redentor", conducido y liderado por el actor, director y productor canario José Carlos Campos. Con su experiencia internacional, la cita reúne diversos números que han acompañado a Campos durante 25 años de trayectoria por los lugares "más canallas" del mundo, llevándolo a este carrusel de "almas pecadoras, que han ido y vuelto del infierno envueltos en lentejuelas". Una velada íntima al ritmo del blues, jazz, la copla y el tango, donde el cabaret se convierte en una liberación salvadora.

Dentro del elenco destaca como protagonista al propio José Carlos Campos. Cristina Pérez, coreógrafa de los carnavales de Las Palmas y musicales como El César, es la única bailarina del repertorio, sin embargo, no estará presente en la cita tinerfeña. Por otro lado, Antonio Brito, Catedrático del Conservatorio de Las Palmas, se pondrá al piano, y cabe destacar la producción de la gran canaria ByPass Teatro. La cita, un concierto teatralizado, adopta como objetivo la reivindicación de temas de actualidad como las redes sociales o el uso de la IA. Los personajes tratan desesperadamente de escapar del algoritmo. "Tener la posibilidad de realizarlo en un Café Teatro es una gran oportunidad para el formato de la obra", expresa el director.

Etapas de su historia

La idea surge tras una etapa de reflexión, según Campos, "no sabía de dónde venía o hacia donde iba, estaba lejos del principio y lejos del final". Fue entonces cuando decidió hacerse un homenaje a sí mismo y a su trayectoria. "Se lo debo a ese niño de 16 años que montaba cabarets en las fiestas de su pueblo y llegó a tener la oportunidad de hacerlo en la Gran Vía Madrileña", argumenta. Por otro lado, el título del espectáculo hace referencia a María Magdalena, haciendo una personificación en su obra con la sensualidad implícita del mundo del cabaret.

El evento se presenta como una iniciativa totalmente diferente a lo que el público está acostumbrado a ver. Para el protagonista, "la historia es muy auténtica, porque es mía. Las habrá mejores o peores, pero ninguna tan personal como esta". En un mundo donde el algoritmo es enemigo de lo original, Una noche en Magdalá aparece para romper las reglas de lo simple, de una manera particular y genuina. Además, Campos describe su obra como una "miscelánea de locura", que fusiona todos los géneros que han formado parte de su vida. Incluye y reinterpreta piezas como Se nos rompió el amor, de la gran Rocío Jurado, hasta temas del puertorriqueño Residente.

Escenografía

La obra se desarrolla en un gran camerino. Cuatro láminas y un gran biombo representan los espejos a los que cualquier actor se enfrenta antes de subir a actuar. Y como único elemento central en el escenario, han apostado por una gran maleta, cuando esta se abre deja ver numerosas bombillas. Por otro lado, el público también observará siete trajes colgados en escena, que realmente simbolizan los siete vestuarios que han acompañado al autor en su recorrido. Esta representación habla por sí sola de la vida nómada que se lleva en el sector, "intento mostrar esa sensación de tener siempre la maleta a medio hacer, y de no pertenecer a ningún sitio", declara el autor.

Finalmente, Campos se deja ver también a nivel más personal. En Una noche en Magdalá, el director hace las veces de un maestro de ceremonias. "Al fin y al cabo es lo que yo hago, hago de todo y todo lo hago mal", bromea. Para este espectáculo, ha retomado antiguos retos y cosas que había dejado pendientes. Por ejemplo, el claqué. Además, para ponerlo en escena hace un viaje por todos los géneros que alguna vez ha dejado a medias, pero que poco a poco han formado parte del artista que es a día de hoy. Una noche en Magdalá es la más pura y sincera imagen de José Carlos Campos, un aprendiz de todo y un oficial de nada, como decía su padre, y una manera de hacer balance y homenaje a sí mismo junto a su historia artística.