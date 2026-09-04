Noctámbula Tenerife 2026: EL DÍA sortea 5 entradas dobles para vivir la gran fiesta del 12 de septiembre en el Recinto Ferial

Santa Cruz de Tenerife volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la música electrónica con la celebración de Noctámbula Tenerife, una cita que llegará al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife el sábado 12 de septiembre de 2026 con una programación diseñada para disfrutar de una intensa jornada de música y espectáculo.

El evento presenta un cartel con destacados nombres de la escena electrónica internacional y una propuesta que promete situarse entre las fiestas en Santa Cruz de Tenerife más esperadas de septiembre.

Y para que los lectores puedan formar parte de esta experiencia, EL DÍA sortea 5 entradas dobles para Noctámbula Tenerife. Cinco ganadores podrán acudir acompañados y disfrutar desde dentro de una de las grandes citas musicales del final del verano en Tenerife.

EL DÍA sortea 5 entradas dobles para Noctámbula Tenerife

La cuenta atrás ya ha comenzado. Los lectores de EL DÍA tienen la oportunidad de conseguir una de las cinco entradas dobles que el periódico pone en juego para asistir a Noctámbula.

La cita será el sábado 12 de septiembre en el Recinto Ferial, uno de los principales espacios para grandes eventos de Santa Cruz de Tenerife.

Participar es gratuito y el proceso resulta muy sencillo: basta con completar correctamente el formulario disponible en esta misma noticia dentro del plazo establecido.

Con este sorteo de entradas, EL DÍA acerca nuevamente a sus lectores a algunas de las principales propuestas de ocio, cultura y música que se celebran en Tenerife.

Una combinación de estilos y artistas pensada para convertir el Recinto Ferial en una gran celebración de la música y sumar una nueva cita a la agenda de fiestas y eventos en Santa Cruz de Tenerife.

Un line up con Tomorrowland Symphony of Unity, MEDUZA e Indira Paganotto

Uno de los principales atractivos de Noctámbula Tenerife 2026 está en su cartel.

La programación estará encabezada por Tomorrowland Symphony of Unity, un espectáculo que traslada al escenario el universo de uno de los festivales de música electrónica más reconocidos internacionalmente, combinando la fuerza de la electrónica con una puesta en escena de gran formato.

A esta propuesta se suma MEDUZA, uno de los nombres internacionales que más expectación genera dentro de la música electrónica actual, además de Indira Paganotto, artista española con una importante proyección dentro del circuito internacional.

El cartel se completa con otros nombres como DJ Jonay, Tayde León, Dani Chueca y Claudia Rutten, configurando una programación pensada para mantener el ritmo durante toda la jornada.

Noctámbula / EL DÍA

Noctámbula cuenta además con LOS40 Classic como media partner, una de las marcas vinculadas al universo LOS40, conocido tradicionalmente por muchos oyentes como Los 40 Principales.

Todo ello convertirá el Recinto Ferial en uno de los principales focos de la música y el entretenimiento en Tenerife durante el segundo fin de semana de septiembre.

Noctámbula, una gran cita musical en Santa Cruz de Tenerife

La celebración de Noctámbula refuerza la programación de grandes eventos que recibe Santa Cruz de Tenerife y consolida al Recinto Ferial como escenario habitual de conciertos, festivales y espectáculos de gran formato.

La combinación de artistas internacionales, DJs y una producción concebida para una gran noche convierte el evento en una de las propuestas destacadas para quienes buscan fiestas en Tenerife durante el mes de septiembre.

El público podrá disfrutar de una propuesta en la que música, iluminación, producción audiovisual y espectáculo compartirán protagonismo.

¿Cómo participar en el sorteo?

Para optar a una de las 10 entradas dobles que sortea EL DÍA para el Noctámbula Festival, las personas interesadas deberán realizar los siguientes pasos:

✅ Si ya eres usuario registrado de EL DÍA: Accede al formulario e inicia sesión.

✅ Si aún no tienes cuenta en EL DÍA: Regístrate gratis y disfruta de todas las ventajas de ser lector registrado, como participar en sorteos, acceder a contenidos exclusivos y mucho más.

✅ Rellenar el formulario para entrar automáticamente en el sorteo.

✅ ¡Cruzar los dedos y esperar a que una de las 2 entradas sean tuyas!

Cada una de las dos personas ganadoras recibirá una entrada doble, válida para asistir con un acompañante al evento, el día 12 de septiembre.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El sorteo se realizará el viernes 11 de septiembre de 2026, una vez finalizado el plazo de participación.

Una vez realizada la selección, los ganadores serán contactados por la organización utilizando los datos facilitados durante el proceso de participación.

Por este motivo, quienes participen deberán permanecer atentos a las vías de contacto indicadas en el formulario.

Es importante que los participantes comprueben que la dirección de correo electrónico y el número de teléfono introducidos son correctos y que permanezcan atentos a las comunicaciones recibidas tras la celebración del sorteo. Puedes actualizarlos desde ''Mi cuenta' en tu perfil de usuario registrado' o registrarse directamente si aún no tienes una cuenta gratuita en www.eldia.es.

¡Mucha suerte a todos los participantes y nos vemos en Noctámbula! 🥳✨