Noctámbula 2026: Un festival para vivir la música, descubrir, compartir y entrar en otro universo

¿Y si un festival no empezara cuando sale el primer artista al escenario, sino desde el momento en el que se cruza la puerta? Esa es precisamente la idea sobre la que se construye Noctámbula 2026, que el próximo 12 de septiembre convertirá el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife en un universo concebido para ser recorrido, descubierto y vivido durante toda la jornada.

Desde las 15:00 horas, el público podrá elegir cómo quiere disfrutar de la experiencia: bailar frente a los escenarios, descubrir nuevos artistas, disfrutar de la gastronomía canaria, descansar en una zona chill out, participar en experiencias digitales y de gaming, conocer propuestas de moda y artesanía local o disfrutar de espacios exclusivos con servicios premium.

“Noctámbula está pensado desde el punto de vista del público. No queríamos construir simplemente un cartel y ponerlo dentro de un recinto. Queríamos preguntarnos qué puede hacer una persona durante ocho o diez horas en un festival y cómo podemos conseguir que disfrute de cada momento, incluso cuando no está delante del escenario”, explica Enrique Camacho, productor de Noctámbula Art & Music.

La respuesta es un recinto dividido en diferentes espacios, cada uno con una personalidad y una función propia, pero conectados por una misma identidad artística. El resultado pretende que cada asistente pueda construir su propia experiencia.

THE TERRACE: EL PUNTO DE ENCUENTRO

La experiencia comenzará en The Terrace, la gran terraza exterior del Recinto Ferial. Será el primer espacio que cobrará vida y funcionará como punto de bienvenida, encuentro y desconexión antes de que la jornada alcance su máxima intensidad.

Aquí, la música convivirá con una amplia propuesta gastronómica formada por food trucks procedentes de diferentes puntos de Canarias, además de barras, mobiliario y una zona chill out pensada para descansar, conversar y recuperar fuerzas sin abandonar el ambiente del festival gracias a la oferta para todos los paladares que ofrecerán Food Truck Frida, Déjame Vivir, Sushi Dog Street Food, Don Américo, La Chula, La Jefa, Mestizo, Big Nonna y 200 Gramos

La programación musical arrancará también en este espacio con las sesiones de Tay de León y Claudia Rutten, que serán las encargadas de poner en marcha el universo Noctámbula durante las primeras horas.

La intención es que The Terrace tenga un ritmo propio y permita comenzar la jornada de una manera más relajada, disfrutando del ambiente, la gastronomía y la música mientras el festival va creciendo.

“The Terrace es muy importante porque queremos que la gente llegue y no tenga la sensación de que tiene que correr directamente al escenario. Queremos que pueda tomarse algo, comer, estar con sus amigos, escuchar música, descansar y empezar a sentir el ambiente de Noctámbula”, señala Camacho.

A medida que avance la tarde, la actividad irá trasladándose progresivamente hacia el interior del recinto, acompañando también el cambio de la luz natural y preparando al público para la llegada de la noche.

THE EXPERIENCE: MUCHO MÁS QUE MÚSICA

Otra de las grandes apuestas será The Experience, un espacio diseñado para quienes quieren que un festival sea también un lugar para descubrir, participar y divertirse.

El área incorporará experiencias de gaming, propuestas digitales, simuladores y dinámicas participativas, conectando la cultura electrónica con nuevas formas de entretenimiento y creación.

También tendrá un papel destacado el Market KM0, donde artesanos, diseñadores, marcas independientes y creadores de Canarias podrán mostrar sus propuestas de moda, artesanía, ilustración, diseño y otros proyectos vinculados a las industrias culturales y creativas.

“Queríamos que hubiera un espacio donde pasaran cosas que no necesariamente tienen que ver con un escenario. The Experience nace para que el público pueda jugar, descubrir proyectos de aquí, conocer marcas y creadores y participar. Es otra manera de formar parte del festival”, explica el productor.

De esta manera, Noctámbula busca que la experiencia no esté condicionada exclusivamente por los horarios de los artistas. El público podrá entrar y salir de los diferentes espacios y decidir en cada momento qué quiere hacer.

VIP Y ULTIMATE: DOS FORMAS DIFERENTES DE DISFRUTAR NOCTÁMBULA

La experiencia contará también con dos modalidades especialmente diseñadas para quienes buscan un mayor nivel de comodidad y servicios: VIP y Ultimate.

La zona VIP estará ubicada en la cafetería interior del Recinto Ferial, transformada y ambientada especialmente para el festival. Su ubicación permitirá permanecer muy cerca del núcleo principal de la programación y, al mismo tiempo, disponer de un espacio reservado para descansar, comer, relacionarse y disfrutar de una oferta gastronómica de categoría superior.

El objetivo es que el público VIP pueda alternar los grandes espectáculos con momentos de descanso sin alejarse de la actividad principal del festival.

“VIP está pensado para quien quiere estar muy cerca de todo lo que sucede en la gran nave, pero también valora tener un espacio propio donde sentarse, comer con tranquilidad o simplemente tomarse un descanso”, apunta Enrique Camacho.

Por su parte, Ultimate elevará todavía más el concepto de experiencia exclusiva. Situada en un área diferenciada de la terraza exterior, esta zona ofrecerá atención personalizada, gastronomía propia, espacios de descanso y un ambiente más reservado, manteniendo al mismo tiempo la conexión con el exterior y el ambiente general de Noctámbula.

Ultimate está concebida como una experiencia integral para quienes quieren disfrutar del festival con el máximo nivel de comodidad, alternando los espectáculos con momentos de descanso y atención en un espacio exclusivo.

“Ultimate es para quienes quieren vivir Noctámbula de una manera especialmente cómoda y cuidada. Está en la terraza, así que mantiene esa conexión con el ambiente exterior, pero con servicios, gastronomía y espacios propios. Son dos experiencias premium diferentes, porque también entendemos que hay diversas formas de disfrutar de un festival”, explica Camacho.

TRES ESCENARIOS PARA ACOMPAÑAR EL VIAJE

La música será el hilo conductor de todo este recorrido. La programación estará distribuida en The Terrace Stage, 360 Stage y Main Stage, tres espacios que representan diferentes momentos de la experiencia.

The Terrace Stage será el punto de partida. Después llegará el 360 Stage, situado en el centro de la gran nave del Recinto Ferial y diseñado para que el público pueda rodear completamente al artista. Su formato permitirá una relación mucho más cercana entre DJ y asistentes y será uno de los protagonistas del preludio hacia la noche.

A partir de las 20:30 horas, coincidiendo con el momento previsto para la puesta de sol, llegará la gran transformación de Noctámbula con la activación del Main Stage.

Será entonces cuando la experiencia alcance su máxima dimensión con las actuaciones de Symphony of Unity, en su única actuación en España en 2026, MEDUZA y Michenlo, además de la participación de destacados artistas de la escena electrónica canaria como DJ Jonay, Tay de León, Dani Chueca y Claudia Rutten.

“La idea es que el público vaya sintiendo cómo todo crece. Primero tienes la terraza, la gastronomía, el chill out y la música; después aumenta la intensidad con el 360 Stage y, cuando cae el sol, llega el gran espectáculo. Es casi como si el festival fuese cambiando de piel durante el día”, afirma Camacho.

UNA EXPERIENCIA AUDIOVISUAL QUE TAMBIÉN SE SIENTE

La transformación del recinto estará acompañada por un importante despliegue audiovisual. Cerca de 600 dispositivos de iluminación, cinco consolas de control y aproximadamente 400 metros cuadrados de pantallas LED formarán parte de una puesta en escena concebida para modificar progresivamente la percepción del espacio.

Los contenidos visuales, la iluminación y los efectos estarán sincronizados con la música y diseñados específicamente para el festival.

El objetivo es que la tecnología no sea simplemente un elemento espectacular, sino parte de la experiencia emocional del público.

“Queremos que cuando alguien mire alrededor no sepa muy bien dónde termina la música y dónde empieza la iluminación, el vídeo o la escenografía. Todo está pensado para crear una atmósfera y hacer que el público se sienta dentro del espectáculo”, explica el productor.

Esta dimensión alcanzará uno de sus grandes momentos con Symphony of Unity, formación vinculada a Tomorrowland que reunirá a más de cincuenta músicos y vocalistas para ofrecer una reinterpretación sinfónica de grandes composiciones de la música electrónica.

Su actuación será especialmente significativa al tratarse de su única actuación en España durante 2026.

UN FESTIVAL PARA QUEDARSE TODO EL DÍA

La suma de todos estos elementos responde a una idea sencilla: Noctámbula quiere que el público tenga motivos para llegar temprano y quedarse hasta el final.

No se trata únicamente de asistir a determinados conciertos o sesiones, sino de vivir una jornada completa en la que cada espacio ofrece una experiencia diferente.

Gastronomía, música, descanso, ocio, gaming, moda, artesanía, tecnología, grandes espectáculos y zonas premium convivirán dentro de un mismo recinto, permitiendo que cada persona diseñe su propio recorrido.

“Queremos que nadie sienta que tiene que elegir entre disfrutar del festival y descansar, comer o hacer otras cosas. Todo está dentro de la experiencia. Puedes estar bailando delante del Main Stage y media hora después estar en The Terrace comiendo o descansando. Puedes descubrir una marca canaria en The Experience o vivir un momento completamente diferente en Ultimate. Eso es Noctámbula”, asegura Enrique Camacho.

Las entradas para el evento ya se noctambulatenerife.com y de la plataforma Tomaticket.

El festival cuenta con el patrocinio institucional del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias e Islas Canarias Latitud de Vida, además del apoyo de LOS40 Classic como medio oficial.