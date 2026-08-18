El Centro de Iniciativas y Turismo de Puerto de la Cruz (CIT) ha presentado oficialmente en el Hotel Silken Saaj Maar, la 53ª edición de la Semana Bávara – Oktoberfest Puerto de la Cruz , una de las celebraciones de inspiración alemana con mayor trayectoria de Canarias y una cita que, después de más de cinco décadas, continúa formando parte de la identidad cultural y turística del municipio.

La nueva edición se celebrará del 23 al 30 de agosto con una programación que extenderá la música, la cultura y las tradiciones bávaras por diferentes espacios de Puerto de la Cruz y que culminará los días 28, 29 y 30 de agosto con el Oktoberfest Puerto de la Cruz en la Explanada del Muelle.

La presentación reunió a representantes institucionales, turísticos y empresariales y sirvió para poner en valor una iniciativa que nació hace más de cinco décadas con una idea que continúa plenamente vigente: unir Canarias y Alemania a través de la amistad, la cultura y el turismo.

Ulrike Schmidt, presidenta del CIT Puerto de la Cruz, destacó el carácter histórico de la celebración y agradeció el compromiso de las instituciones, empresas, asociaciones, voluntarios y profesionales que permiten que el proyecto continúe creciendo edición tras edición.

El acto contó con la presencia de Javier González, en representación del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz; el concejal de Servicios, Alonso Acevedo; la CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; la directora insular de Estrategias Turísticas, Sonia Pagés; Arno Richartz, CEO y administrador de Viajes Canarias Europa; Aridany Rodríguez, Brand, Sponsoring & Events Manager en Insular Canarias de Bebidas (INCABE), en representación de Paulaner; y Sebastián Leber, director del Hotel Silken Saaj Maar, anfitrión de la presentación.

El CIT de Puerto de la Cruz presenta la 53ª edición de la Semana Bávara – Oktoberfest Puerto de la Cruz / El Día

Tres días de Oktoberfest junto al Atlántico

El gran cierre de la Semana Bávara llegará los días 28, 29 y 30 de agosto con la celebración de la Oktoberfest Puerto de la Cruz en la Explanada del Muelle.

Durante tres jornadas, residentes y turistas podrán disfrutar de música en directo, gastronomía alemana, cerveza, tradición bávara y actividades para diferentes públicos.

La gastronomía y la tradición cervecera tendrán un papel protagonista. Durante la presentación, Aridany Rodríguez, Brand, Sponsoring & Events Manager en INCABE, anunció que esta edición contará con Paulaner Oktoberfest Bier, cerveza original de la Oktoberfest de Munich, reforzando la conexión del evento portuense con una de las grandes tradiciones cerveceras de Baviera.

Una Semana Bávara que se vive en toda la ciudad

Desde el CIT se ha diseñado una programación que busca llevar la celebración más allá del recinto del Oktoberfest y hacer partícipe a Puerto de la Cruz en su conjunto.

La edición comenzará con un concierto en el Lago Martiánez el domingo 23 y contará con diferentes pasacalles que, durante la semana, llenarán de música y ambiente las calles del municipio. La programación incluirá también un concierto en la nueva Terraza Mirador Costa Martiánez, además del tradicional Tour Tren de Loro Parque.

Con estas propuestas, el CIT busca reforzar el carácter turístico y cultural del evento y favorecer que la celebración genere actividad en distintos puntos del municipio durante toda la semana.

Arno Richartz, CEO y administrador de Viajes Canarias Europa, puso en valor la importancia de la Semana Bávara como vínculo entre Puerto de la Cruz y el mercado alemán y como una oportunidad para seguir proyectando el municipio como destino turístico.

“La Semana Bávara representa una conexión que va mucho más allá de una celebración. Durante más de cinco décadas, Puerto de la Cruz ha mantenido una relación muy especial con Alemania y este evento es una forma de mantenerla viva, acercando culturas y generando experiencias que también ayudan a descubrir el destino”, señaló Richartz.

El CEO de Viajes Canarias Europa destacó además el valor de la colaboración entre el sector turístico y el tejido local para garantizar la continuidad de este tipo de iniciativas. “Para nosotros es un orgullo apoyar un evento con tanta historia y contribuir a que siga creciendo. Queremos que quienes vengan a vivir el Oktoberfest descubran también Puerto de la Cruz, su gastronomía, su cultura y todo lo que ofrece como destino, y que encuentren motivos para volver”, añadió.

Dogtoberfest regresa el 30 de agosto

El domingo 30 de agosto regresará además Dogtoberfest, una jornada especialmente pensada para que las familias puedan disfrutar del Oktoberfest acompañadas de sus perros.

El espacio contará con bebederos, zonas de sombra y descanso y medidas específicas para favorecer una convivencia responsable y segura entre animales y asistentes.

La jornada del domingo incorporará también talleres infantiles y otras actividades dirigidas al público familiar, ampliando así la propuesta de una celebración concebida para diferentes generaciones y públicos.

La colaboración, clave para mantener viva una tradición histórica

Desde el Centro de Iniciativas y Turismo de Puerto de la Cruz se ha destacado que alcanzar una 53ª edición es el resultado de un esfuerzo colectivo y de la colaboración mantenida entre instituciones públicas, empresas privadas, asociaciones, profesionales y sociedad.

El CIT agradeció especialmente el respaldo de Viajes Canarias Europa y Schauinsland-Reisen, así como el apoyo de Paulaner y el compromiso del Grupo Macaronesian con el desarrollo del evento.

La organización reconoció asimismo la implicación del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Loro Parque, Hotel Botánico, Brunelli’s, ALDI, Hospiten, Viajes Divertour, AJ Servitur, Fred. Olsen Express, Hotel Jardín Tecina & Tecina Golf, Cajamar, Redisa, El Locero, Hotel Monopol, Hotel Tigaiga & Tigaiga Suites, Apartamentos Masaru, Hotel TRH Taoro Garden, Hotel Atlantic El Tope, Hotel ValleMar, Hotel Atlantic Mirage, Hotel TUI Blue Atlantic Hills, Hotel Catalonia Las Vegas, Hotel Silken Saaj Maar, Hotel Alua Tenerife, Hotel RIU Garoé, Hotel H10 Tenerife Playa y La Compañía Creativa.

Esta nueva edición adoptará una vertiente social, dando visibilidad y apoyo a asociaciones y fundaciones de Puerto de la Cruz que desarrollan una labor fundamental en beneficio de la comunidad.

Con esta nueva edición, el Centro de Iniciativas y Turismo reafirma su apuesta por una Semana Bávara que contribuya a dinamizar Puerto de la Cruz, fortalecer su oferta turística-cultural y mantener vivos los vínculos históricos entre el municipio y Alemania.

SEMANA BÁVARA – OKTOBERFEST PUERTO DE LA CRUZ 2026

Semana Bávara: del 23 al 30 de agosto de 2026

Oktoberfest Puerto de la Cruz: 28, 29 y 30 de agosto

Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz

Entrada gratuita