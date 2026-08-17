I Jornadas Gastronómicas del Mencey: una celebración del paisaje culinario de Tenerife

Hay noches que están hechas para recordarse a través de los sentidos. El próximo 28 de agosto, el icónico Iberostar Heritage Grand Mencey abre sus puertas para acoger la primera edición de las Jornadas Gastronómicas del Mencey, una cita imprescindible para los amantes de la alta cocina, el buen vino y la esencia más pura de nuestra tierra.

Esta experiencia 5 estrellas propone una verdadera celebración del paisaje culinario de Tenerife, uniendo tradición, innovación y el encanto incomparable de la terraza del Restaurante Los Laureles.

Un itinerario pensado para el disfrute: a las 18:30 horas, cata sensorial de la Bodega Viñátigo con el lema “Descubre la riqueza del terruño tinerfeño a través de una selección guiada de 5 vinos excepcionales de una de las bodegas más emblemáticas de la isla”.

A las 19:30 horas tendrá lugar la visita virtual a la bodega “Sumérgete en los secretos de la elaboración y la historia de Viñátigo sin moverte del entorno exclusivo del Mencey”.

Y para finalizar, a las 20:45 horas será la cena en la terraza del Restaurante Los Laureles. El broche de oro a una velada mágica bajo las estrellas, disfrutando de una propuesta gastronómica a la altura de la ocasión.

Un recorrido sensorial único para rendir homenaje a lo mejor de nuestra gastronomía local.

Regálate una velada inolvidable

Las plazas son limitadas. La cita será el 28 de agosto a las 18:30 horas en Iberostar Heritage Grand Mencey.

Este emblemático espacio capitalino se convertirá así en el escenario de una jornada que promete regalar una velada inolvidable. Para más información y reservas: mcyeve@iberostar.com y 922 60 99 00.