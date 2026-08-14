Ashotel celebra en septiembre la Semana de la IA para pymes
Se abordará en cuatro sesiones prácticas la regulación, aplicación, riesgos y límites vinculados a esta tecnología
La Oficina Acelera pyme de Ashotel celebra en septiembre cuatro jornadas dentro de la Semana de la IA, una iniciativa impulsada por Red.es y las Oficinas Acelera pyme para acercar las claves de la inteligencia artificial al tejido empresarial.
Dará comienzo el 21 de septiembre en el Hotel Taburiente con una jornada sobre la legislación, que contará con Selva Orejón, perito judicial y directora general de OnBranding, y Daiana Lamela e Iván Afonso, fundadores de I+D Abogados.
El 22 de septiembre, en FIT Canarias (Adeje), se abordará la aplicación de IA y casos de uso donde participarán Jon Hernández, divulgador y asesor en adopción de IA y Clara de Luna, especializada en Industrias Culturales y Creativas.
La tercera jornada se centrará en como sacarle provecho a la IA en Canva y tendrá lugar el 23 de septiembre, en el CDTCA (Adeje). Se llevará a cabo un seminario dirigido a emprendedores y autónomos de la mano de Beatriz Vega, diseñadora y fundadora de Studio Nova.
La programación finalizará el 24 de septiembre, en La Laguna Gran Hotel, con un encuentro donde Elena Alcover y Maica Amador, CEO y cofundadoras de DataGrowth y Sparkling Tech Solutions respectivamente, explicarán su experiencia emprendiendo desde Canarias.
Todas las personas interesadas podrán realizar su inscripción en la página web de la Oficina Acelera pyme de Ashotel.
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