Fundación Mémora y el HUC celebran una jornada sobre inteligencia artificial y digitalización en salud

Fundación Mémora y el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, organizaron una jornada dedicada a la inteligencia artificial y la digitalización en salud. A través de este encuentro, que contó con la colaboración de la Cátedra de Enfermería del Colegio Oficial de Enfermeros/as de Santa Cruz de Tenerife, los especialistas del ámbito sanitario, tecnológico y académico reflexionaron ayer sobre el papel de las nuevas herramientas digitales en la mejora de la atención sanitaria.

Hasta 150 personas asistieron a la jornada, principalmente profesionales sanitarios y sociosanitarios de Tenerife, con un peso muy relevante del entorno hospitalario y de atención primaria. Celebrado en el Aula Magna del Aulario César Manrique del Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna, el encuentro contó con dos conferencias, una mesa redonda y espacios de debate en torno a los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial aplicada a la medicina.

La apertura del acto corrió a cargo del director general de la Fundación Mémora, Jose Joaquin Pérez, y el gerente del HUC, Rafael Martín. En el caso de las conferencias, los temas principales fueron la relación de la IA con el ámbito de la salud y su uso en el ámbito clínico. La primera de ellas, titulada “La salud inteligente: IA y digitalización al servicio de la vida”, fue a cargo de Jaime Del Barrio Seoane, presidente del consejo asesor de la Asociación Salud Digital y Senior Advisor de Healthcare & Life Sciences en Ernst & Young. Médico especialista en Medicina Interna y referente en el ámbito de la salud digital, Del Barrio ha desarrollado una amplia trayectoria en gestión sanitaria, innovación y medicina personalizada.

La segunda ponencia versó sobre “Inteligencia artificial en medicina: bases técnicas y uso clínico”, impartida por Juan Albino Méndez, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad de La Laguna. Su trabajo investigador se ha centrado en el desarrollo de sistemas inteligentes y aplicaciones de inteligencia artificial en diferentes ámbitos, incluyendo proyectos en colaboración con el complejo hospitalario para mejorar la eficiencia en la administración de fármacos en el quirófano.

La jornada también contó con la mesa redonda “Inteligencia Artificial aplicada a la práctica clínica”, dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario. A través de este espacio formado por expertos del ámbito sanitario, los profesionales reflexionaron sobre sus propias experiencias con la IA y los retos actuales que representa la incorporación de estas tecnologías en el sistema sanitario.

Para finalizar, el acto de cierre fue a cargo del director general de la Fundación Mémora, José Joaquín Pérez; el director médico y de Enfermería del HUC, José Antonio García Dopico; y el director de enfermería Hospital Universitario de Canarias, Carlos Pérez de Castro.

En este marco, García Dópico destacó que “la inteligencia artificial plantea retos importantes. Representa una oportunidad para transformar el sistema sanitario, permite optimizar recursos y, sobre todo, una atención más personalizada”. Por su parte, el director general de la Fundación Mémora incidió en que “La IA tiene valor en la salud cuando se convierte en una aliada del cuidado: cuando facilita el trabajo profesional y potencia la humanidad del acompañamiento”. Y Pérez de Castro subrayó que “no se trata de sustituir al profesional, sino de potenciarlo. De liberar carga, de reducir incertidumbre y de apoyar decisiones complejas, siempre desde un enfoque ético, responsable y centrado en la persona”.

Sobre Fundación Mémora

Fundación Mémora tiene la finalidad de proporcionar ayuda a la sociedad, dando soporte y mejorando la atención a las personas y las familias en situación de proceso final de la vida, apoyando, a su vez, a los profesionales que las atienden. Sus cuatro grandes ejes de actuación son sensibilización, investigación e innovación, formación y acción social.

Mémora es el primer grupo en España y Portugal de servicios funerarios, tanatorios y crematorios. En 2025, realizó en España más de 55.500 servicios funerarios y 33.000 incineraciones. El grupo ofrece sus servicios a través de un equipo formado por 1.612 profesionales, 202 tanatorios, 45 crematorios y 95 cementerios.