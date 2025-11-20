Tenerife, foco tecnológico con el HUB INtech 2025
El encuentro celebra su 3ª edición del 20 al 22 de noviembre en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey.
Tenerife se consolida como un referente en tecnología y ecosistemas de innovación con la celebración de la tercera edición del HUB INtech Tenerife. Organizado por el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) , el encuentro se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey. Este evento se afianza como uno de los mayores espacios de innovación, emprendimiento e inversión en Canarias.
Durante tres jornadas, el HUB INtech Tenerife reunirá a expertos, empresas consolidadas, startups, inversores e instituciones con el objetivo de abordar los desafíos y oportunidades que presenta la transformación digital en sectores clave para la diversificación económica de la isla.
El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, destaca que el HUB INtech Tenerife es una «pieza clave» en la estrategia de la isla para diversificar su economía y potenciar nuevos nichos de mercado vinculados al conocimiento y la tecnología. Además, resalta que el evento genera un entorno real de oportunidades para proyectos de alto valor añadido, demostrando que Tenerife tiene el «talento, la capacidad y la visión necesaria para competir en el ámbito tecnológico global».
Por su parte, la directora gerente de PCTT, Olga Martín Pascual, señala que el encuentro consolida al Parque Científico y Tecnológico como un motor de crecimiento empresarial y una plataforma de lanzamiento para iniciativas que buscan posicionarse en mercados emergentes. Añade que el HUB INtech Tenerife es un espacio único para crear sinergias, compartir conocimientos e identificar oportunidades que aumentan la competitividad de las empresas, contribuyendo a la diversificación de la economía insular hacia sectores más innovadores, sostenibles y globales.
El evento convierte a Tenerife en un escaparate de tendencias internacionales en áreas como:
•Hardware
•Electrónica
•Domótica
•Inteligencia Artificial (IA)
•Realidad Virtual y tecnologías inmersivas
La misión principal del HUB INtech Tenerife es impulsar la innovación, el talento y la transformación digital como pilares del desarrollo económico y social de la isla. El encuentro profundizará en el papel de la Realidad Virtual, la Inteligencia Artificial y las tecnologías inmersivas como motores de cambio económico, educativo y social. Asimismo, se mostrará cómo estas herramientas contribuyen a generar nuevas oportunidades de empleo cualificado, a impulsar la formación tecnológica y a atraer talento e inversión a Tenerife.
Los ejes temáticos se desarrollarán en siete espacios diferentes, buscando definir el desarrollo digital para ampliar la monetización y la inversión a través de la innovación.
Puntos destacados del programa:
• Ponencia Inaugural: La edición comienza con la charla “La revolución invisible: cómo la Inteligencia Artificial abre nuevas oportunidades”, a cargo de Raúl Ordóñez, experto en transformación digital e IA.
• Foro Premium HUB INTECH – Fundación Diario de Avisos: Un espacio de debate dividido en dos mesas:
o Mesa 1: “¿Es tecnológico el futuro del turismo?” con Victoria López, Isidro Fernández, Orlando Santana y Olga Martín Pascual.
o Mesa 2: “¿Es la innovación la herramienta con la que construimos lo que está por venir?” con Iván Ballesteros, Svetlana Velikanova y Juan José Martínez.
•Foro Tenerife INvierte: Punto de encuentro para emprendedores e inversores con presentación de proyectos que buscan financiación. Incluye la ponencia “Tendencias en la Inversión” de Ferrán Martínez, exjugador profesional de baloncesto.
•Descubre XR: Por primera vez en Canarias se celebra la 8ª edición de este evento nacional de referencia en realidad extendida. Contará con charlas, mesas redondas, demostraciones y conexión en directo con el VR Day Valencia. Participan expertas como Laura Morales, Laura Raya, Celia Jiménez, Verónica Rodríguez y Cynthia Gálvez.
•Showroom Binary System: Exposición con las últimas novedades en hardware, electrónica y domótica de fabricantes internacionales.
•Punto PCTT: Zona para promover la colaboración entre startups, empresas e inversores, generando sinergias y oportunidades de negocio.
•Talleres formativos: Sesiones prácticas sobre:
- Claves para un buen posicionamiento digital en 2026, con Lolo Morales.
-Tokenización inmobiliaria, con José María Prieto, Cristina Romero y Javier Gispert.
- Inversión inmobiliaria digital y tokenización de activos, con Eric Sánchez.
El evento cuenta con la colaboración de Binary System, Descubre XR, VirtualOn y Fundación Diario de Avisos. Todas las acciones del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife están cofinanciadas por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).
- Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: evolución de la tormenta durante este jueves y medidas de prevención
- El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables
- La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
- La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
- Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia
- La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
- Aviso a los conductores tinerfeños: echa el freno si pasas por esta vía, tiene el radar que más multa en la isla
- Absuelta la dermatóloga tinerfeña acusada por competencia desleal