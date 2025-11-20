Tenerife, foco tecnológico con el HUB INtech 2025

Tenerife se consolida como un referente en tecnología y ecosistemas de innovación con la celebración de la tercera edición del HUB INtech Tenerife. Organizado por el Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) , el encuentro se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey. Este evento se afianza como uno de los mayores espacios de innovación, emprendimiento e inversión en Canarias.

Durante tres jornadas, el HUB INtech Tenerife reunirá a expertos, empresas consolidadas, startups, inversores e instituciones con el objetivo de abordar los desafíos y oportunidades que presenta la transformación digital en sectores clave para la diversificación económica de la isla.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, destaca que el HUB INtech Tenerife es una «pieza clave» en la estrategia de la isla para diversificar su economía y potenciar nuevos nichos de mercado vinculados al conocimiento y la tecnología. Además, resalta que el evento genera un entorno real de oportunidades para proyectos de alto valor añadido, demostrando que Tenerife tiene el «talento, la capacidad y la visión necesaria para competir en el ámbito tecnológico global».

Por su parte, la directora gerente de PCTT, Olga Martín Pascual, señala que el encuentro consolida al Parque Científico y Tecnológico como un motor de crecimiento empresarial y una plataforma de lanzamiento para iniciativas que buscan posicionarse en mercados emergentes. Añade que el HUB INtech Tenerife es un espacio único para crear sinergias, compartir conocimientos e identificar oportunidades que aumentan la competitividad de las empresas, contribuyendo a la diversificación de la economía insular hacia sectores más innovadores, sostenibles y globales.

El evento convierte a Tenerife en un escaparate de tendencias internacionales en áreas como:

•Hardware

•Electrónica

•Domótica

•Inteligencia Artificial (IA)

•Realidad Virtual y tecnologías inmersivas

La misión principal del HUB INtech Tenerife es impulsar la innovación, el talento y la transformación digital como pilares del desarrollo económico y social de la isla. El encuentro profundizará en el papel de la Realidad Virtual, la Inteligencia Artificial y las tecnologías inmersivas como motores de cambio económico, educativo y social. Asimismo, se mostrará cómo estas herramientas contribuyen a generar nuevas oportunidades de empleo cualificado, a impulsar la formación tecnológica y a atraer talento e inversión a Tenerife.

Los ejes temáticos se desarrollarán en siete espacios diferentes, buscando definir el desarrollo digital para ampliar la monetización y la inversión a través de la innovación.

Puntos destacados del programa:

• Ponencia Inaugural: La edición comienza con la charla “La revolución invisible: cómo la Inteligencia Artificial abre nuevas oportunidades”, a cargo de Raúl Ordóñez, experto en transformación digital e IA.

• Foro Premium HUB INTECH – Fundación Diario de Avisos: Un espacio de debate dividido en dos mesas:

o Mesa 1: “¿Es tecnológico el futuro del turismo?” con Victoria López, Isidro Fernández, Orlando Santana y Olga Martín Pascual.

o Mesa 2: “¿Es la innovación la herramienta con la que construimos lo que está por venir?” con Iván Ballesteros, Svetlana Velikanova y Juan José Martínez.

•Foro Tenerife INvierte: Punto de encuentro para emprendedores e inversores con presentación de proyectos que buscan financiación. Incluye la ponencia “Tendencias en la Inversión” de Ferrán Martínez, exjugador profesional de baloncesto.

•Descubre XR: Por primera vez en Canarias se celebra la 8ª edición de este evento nacional de referencia en realidad extendida. Contará con charlas, mesas redondas, demostraciones y conexión en directo con el VR Day Valencia. Participan expertas como Laura Morales, Laura Raya, Celia Jiménez, Verónica Rodríguez y Cynthia Gálvez.

•Showroom Binary System: Exposición con las últimas novedades en hardware, electrónica y domótica de fabricantes internacionales.

•Punto PCTT: Zona para promover la colaboración entre startups, empresas e inversores, generando sinergias y oportunidades de negocio.

•Talleres formativos: Sesiones prácticas sobre:

- Claves para un buen posicionamiento digital en 2026, con Lolo Morales.

-Tokenización inmobiliaria, con José María Prieto, Cristina Romero y Javier Gispert.

- Inversión inmobiliaria digital y tokenización de activos, con Eric Sánchez.

El evento cuenta con la colaboración de Binary System, Descubre XR, VirtualOn y Fundación Diario de Avisos. Todas las acciones del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife están cofinanciadas por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).