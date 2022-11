La réplica de la momia guanche que Madrid no quiere devolver

La momia guanche que el Museo Arqueológico Nacional de Madrid no devuelve se encuentra hoy un poco más cerca de Tenerife. El Museo de Naturaleza y la Arqueología (MUNA) presentó ayer un nuevo módulo en el que se expone una réplica fidedigna de la pieza. La original, por más que lo ha intentado el Cabildo tinerfeño, continúa en la capital de España. Según enumeró ayer la consejera insular de Museos, Concepción Rivero, los intentos se han sucedido en 1976, 1990, 2004, 2006, 2012 y 2017. La última solicitud fue cursada en 2021 y «aún se está procesando». Y lo cierto es que, a la vista de los antecedentes, no parece sencillo que salga adelante.

Rivero explicó que la momia replicada es una de las cinco momias guanches que albergaba el Museo Nacional de Antropología de Madrid en la década de los 70. Esta fue trasladada al Museo Arqueológico Nacional cuando las demás regresaron a Tenerife. El rechazo desde entonces a las peticiones se debe a «razones técnicas y de conservación». Al menos esa es la respuesta oficial, porque la consejera entiende que el motivo principal es que, dado el valor de la momia, no se quieren desprender de ella.

Mundo funerario guanche

En concreto, el nuevo módulo donde se expone esta pieza se encuentra junto al espacio Mundo funerario guanche y cuenta con una presentación museográfica diferente, «donde se señala que se trata de una réplica para que los visitantes no la confundan con las momias originales», recoge la nota de prensa enviada por la institución insular. La pieza del Museo Arqueológico Nacional procede del Barranco de Erques, en Arico, y se cree que pertenecía a la gran cueva sepulcral en la que se hallaron centenares de ellas en el último tercio del siglo XVIII. Se caracteriza por contar con un particular valor arqueológico, ya que refleja a la perfección el método de momificación guanche, así como las características físicas de estos aborígenes, según los datos aportados desde la institución insular.

La responsable de Cultura manifestó que esta es una «réplica muy fidedigna» que ha sido realizada por un experto y en cuyo proceso también participaron especialistas del MUNA. «Es tan detallada que se pueden ver las uñas y la piel», resaltó. «Vamos a seguir reivindicando el regreso de la momia», expresó Concepción Rivero sobre la postura que mantendrá en adelante la institución insular. «Esta reproducción fidedigna podrá aportarle un valor adicional al Museo de la Naturaleza y la Arqueología», dijo también la consejera.

Rivero estuvo acompañada por el director del Museo Arqueológico de Tenerife y del Instituto Canario de Bioarqueología, Conrado Rodríguez-Maffiotte, que puso de relieve, con respecto a la conservación y a la dificultad que podría entrañar el traslado –motivos esgrimidos por el Museo Arqueológico Nacional para oponerse a él–, que ya se han realizado desplazamientos de mayor dificultad. A ese respecto, se refirió a las piezas de Necochea (Argentina) y de la Universidad Complutense de Madrid, y sostuvo que las razones técnicas de traslado no son un problema en la actualidad. «Este espécimen de momia es el que mejor se conserva y su valor está avalado por muchos informes, y es posible que por ello no se quieran desprenderse de él», afirmó este miércoles.

«Dada la importancia de esta momia y la imposibilidad de su traslado a Tenerife, esta réplica es totalmente fiel a la pieza original con el objetivo de que los visitantes del museo tinerfeño puedan apreciarla en esta exposición temporal», indica la nota del Cabildo. «Junto a ella se exponen diferentes vídeos sobre el mundo aborigen, así como un panel que hace un recorrido por los distintos países que albergan muestras de momias guanches, como pueden ser Alemania, Reino Unido o Canadá», destaca.

La vía judicial

Preguntada por la posibilidad de optar por otras vías para la recuperación de la pieza, como puede ser la judicial, Concepción Rivero apuntó que no es sencillo, dado que el patrimonio arqueológico es de ámbito nacional y que, antes de la aprobación de las normas vigentes, la momia ya se encontraba en territorio peninsular. «Si no acceden voluntariamente, es difícil», reconoció. Sea como fuere, la consejera indicó que está «bien custodiada», pero lamentó que la ubicación en el Museo Arqueológico Nacional quizá no sea la más adecuada al estar «algo a trasmano».