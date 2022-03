«Al final, el área Metropolitana y el Sur turístico nos come»

¿Cómo ha vivido estos primeros días como alcalde?

Han sido intensos, sobre todo para atender a los medios de comunicación. En el Ayuntamiento, hablando con los departamentos que voy a llevar y poniéndome al día en algunas cosas.

¿Ha reestructurado ya el gobierno municipal?

Estamos en ello. Tendré que asumir casi todo lo que tenía Damián (su antecesor), por lo que ya me he reunido con la Policía Local y con la Oficina Técnica. A eso hay que sumarle Patrimonio y Juventud. Cuando se incorpore el sustituto de Damián completaremos la remodelación.

¿Cuáles son los primeros retos que afronta?

Sí o sí, la rehabilitación de la escollera de la playa de Las Eras y del antiguo cine de Fasnia. Eso, lo principal, pero hay otras obras relevantes como el Mercadillo del Agricultor y el albergue municipal en La Zarza, carreteras, caminos agrícolas con proyectos terminados... Muchos retos.

¿Cuál es la situación de la escollera de Las Eras?

La autorización de Costas llegó justo el día en que el Pleno tomó conocimiento de la dimisión de Damián Pérez. Ahora estamos en la fase de elaboración de pliegos para la licitación de esta obra fundamental. Esperamos que se realice durante este año y que no afecte al verano, porque está muy deteriorada y hay riesgo de que la playa sufra daños importantes.

El antiguo cine es un recurso relevante para el municipio...

Está pendiente de que el Cabildo de el visto bueno, si bien lo incluye en su presupuesto de Cultura de este año. Se supone que antes de que finalice el ejercicio estará adjudicada la obra. Iniciarla, lo veo más complicado. Pero lo que sí va a salir ya es la rehabilitación de las ruina de la iglesia vieja. Estamos a la espera del visto bueno de supervisión.

Hace casi 20 años se habló de construir una vía recta, casi, entre la autopista, a la altura de Los Chasneros, y el casco de Fasnia. ¿Sabe algo?

Existe esa idea de vía rápida. Idea, porque no hay un proyecto, solo se refleja en el Plan General de Ordenación. Desde el inicio del mandato, le pedimos al consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga, un anteproyecto, al menos, porque no hay nada hecho y se trata de una obra bastante compleja. Se requiere un análisis del trazado para determinar su viabilidad. En este tema ha habido falta de la información y distorsión. Lo que sí está presupuestado por el Cabildo es la repavimentación y el arreglo de cunetas de la carretera TF-620, que une el casco urbano y Los Roques. Se trata de que la vía mejore sus condiciones hasta que se pueda realizar la vía rápida, algo que no será a corto plazo porque, insisto, no hay proyecto.

¿Las cocheras del tren hipotecan una parte de suelo de Fasnia muy importante?

Ese suelo está catalogado como industrial solo para que se construyan las cocheras del tren del sur. Si no se realizan, dejará de ser industrial. Todo el territorio que nos hipotequen cerca de la costa es relevante para nosotros. Pero si nos desvinculan este suelo de las cocheras y lo mantienen como industrial, casi que preferimos que no se haga el tren. Pero aún no tenemos un posicionamiento definido sobre el tren del Sur.

«Al estar lejos de la autopista, tenemos que hacer doble esfuerzo para aparecer en el mapa»

En su toma de posesión habló de un nuevo centro de salud...

Siguiendo el planteamiento de la Gerencia de Sanidad, ya que hay fondos europeos que lo posibilitan y que ampliar el existente no cumple las expectativas, en el entorno del centro de salud actual, frente al polideportivo, compraremos dos parcelas colindantes con otras dos municipales que cederemos al Gobierno de Canarias para construir el centro de salud que necesitamos. Estamos en el trámite administrativo final de compra y de firma ante notario. La intención es que Fasnia pase a ser una zona básica de salud en el futuro. Incluirá urgencias.

La Escuela Infantil de Las Eras es una asignatura pendiente. ¿Para cuándo su puesta en servicio?

Cuando Damián llegó a la Alcaldía, en 2011, un cambio de normativa hizo inviable para el Ayuntamiento su puesta en servicio. Tras años de gestión, se nos ceden las competencias, pero el inmueble está deteriorado tras 10 años cerrado y tras sufrir actos vandálicos. Educación nos subvenciona 40.000 euros para rehabilitar la Escuela y la obra comenzará en pocos días. La burocracia y la administración tiene su ritmo, por lo que no quiero engañarme, ni engañar, al anunciar un plazo para proceder a su apertura.

La movilidad es un gran handicap en una población reducida, pero diseminada...

El transporte público hay que mejorarlo y el proyecto Tuwawa es una vía. Estamos en conversaciones con el Cabildo, que trabaja para disponer de él este año. Es importante.

Fasnia es ese gran desconocido entre los municipios. Queda mucho por hacer en ese marco.

Poco a poco vamos apareciendo en el mapa, como con el Festival de Verseadores. Nuestro eslogan turístico, Fasnia, descúbrela, es muy gráfico porque sí, al final somos la gran desconocida de Canarias, diría yo. Mi compañera Silvia Tejera trabaja en una campaña que promocionará el municipio e invitará a descubrirlo desde el punto de vista de los sentidos, a través de senderos y paseos, por ejemplo.

El territorio entre el túnel de Güímar y San Isidro parece invisible, pero está ahí y es muy importante por su potencial. ¿Qué pasa que en lo supramunicipal no se enteran de lo que ocurre y hay en este Sureste?

Es verdad. Parece la zona más deprimida, la que más palos recibe y menos beneficios obtiene, la más olvidada. No sé lo que pasa. Al final, el área Metropolitana y el sur turístico nos come. Al estar lejos de la autopista tenemos que hacer doble esfuerzo para aparecer en el mapa. Tenemos mucho trabajo por hacer, como municipios y como comarca.

Está claro que esperaban la marcha de Damián Pérez. ¿Ensayaron lo que es ejercer de alcalde?

Durante el último año, sobre todo, Damián fue delegando más en los concejales y nos hizo un máster intensivo, pero la cosa cambia al verte aquí sin él. Ejercía como de padre de todos y siempre nos resolvía las dudas.

¿Cuántas veces ha hablado con él en estos días?

A diario y hasta tres veces. Espero verlo la semana próxima para terminar de ponernos al día.

El jueves presidió su primer pleno ordinario...

Muy rara la sensación, por la ausencia de Damián, por sentarme en su sillón... Muy rara la sensación.

¿Cómo se comportó la oposición, que aquí forma solo CC?

Me decepcioné un poco, sobre todo con Pedro Hernández. No hay coherencia entre las palabras de diálogo y cordialidad que expresó en el pleno de la toma de posesión con la actitud conflictiva que mostró en este pleno. Incluso no votó a favor de la autorización de la obra de la escollera de Las Eras. No me lo esperaba, pero intentaré reconducir la situación.

Con solo 35 años llega a la Alcaldía de su pueblo. Un plus de responsabilidad, ya que también es secretario general municipal de su partido, que lo arropó en su toma de posesión.

Había 17 cargos públicos y al día siguiente le transmití a Pedro Martín mi agradecimiento por ello y para que contara con los militantes de Fasnia en el congreso. Estamos en un momento de crecimiento de militantes y con una agrupación consolidada, con Omar López como diputado regional y Priscila de León como consejera insular.

El PSOE rompe esquemas apostando por una persona muy joven y de perfil cosmopolita en un municipio de carácter agrario. ¿Lo hizo, porque en algún momento había que hacerlo, y con una transición serena?

Creo que el PSOE ha sido inteligente, que los pasos se han dado bien y que hemos dado ejemplo con una renovación modélica. Desde 2011 hasta ahora ha habido un cambio de personas y perfiles progresiva y paulatina, que culmina con la marcha de Damián y mi llegada a la Alcaldía.

Cuando le toque emular a Damián Pérez y decir hasta luego, ¿cómo le gustaría que lo recordaran?

Como un alcalde trabajador, que he hecho todo lo posible por mejorar el municipio en todos los sentidos.