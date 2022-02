Constructores y Ciudadanos defienden el tren del Sur como la alternativa para la movilidad

Izquierdo solicita la mediación de Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, para "que explique y haga recapacitar a sus compañeros de partido en Tenerife". Establece que el proyecto del tren del Sur "tiene las mismas características" que el de Gran Canaria, contando con todos los avales medioambientales y parecidas peculiaridades técnicas y sostiene que "es incomprensible" el rechazo de Podemos en Tenerife.

Partido al que acusa de "enredar" y fomentar el pleito insular "al desigualar Canarias" y al que reclama "una posición unánime e igualitaria" en ambas Islas, todo ello en base a que el tren es "el transporte más sostenible, ecológico y recomendado por la Agenda Verde de la Unión Europea".

Sí Podemos Canarias en el Cabildo entiende que Izquierdo "atenta contra los valores democráticos y falta al respeto a nuestra militancia y a la sociedad civil tinerfeña, que contribuyeron en elaborar el programa político que defendemos en el Cabildo y sobre el que se sustenta nuestra postura de rechazo a los proyectos del tren". Además de acusarle de defender "los intereses de los cuatro que siempre se han repartido el dinero público" y de hacer política sin presentarse a las elecciones", alude a un estudio de la Ulpgc "que advierte sobre la insostenibilidad económica de esta infraestructura para la Isla". Califica de "disparatado" invertir más de 2.200 millones en construir el tren del Sur, cuya inversión no se recuperaría en 30 años. Este grupo aboga por “esperar hasta contar con el Plan Insular de Movilidad Sostenible" en elaboración.

En el Congreso de los Diputados, el portavoz de Transportes de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas, plantea una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar una red ferroviaria en Gran Canaria y Tenerife, con el fin de conformar una "alternativa real al transporte por carretera". Cs atribuye a su coordinador autonómico, Enrique Arriaga, una reivindicación que abandera la formación liberal en el Archipiélago y que pretende "conseguir unos servicios de transporte que superen el ámbito municipal". Esta PNL pide al Gobierno central "que se garantice una financiación suficiente" para la "construcción y puesta en marcha del ferrocarril de Gran Canaria y del tren del Sur de Tenerife". Arriaga indica que "es fundamental que el desarrollo de Canarias llegue a través de medios de transporte que respeten la Agenda 2030".

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, insiste en que el tren del Sur "no es una prioridad", subraya que no resolverá los problemas de movilidad en Tenerife y explica que es una "alternativa" más, "demasiado cara" que no será financiada en exclusiva por la Unión Europea (UE). A su juicio, "es una inversión multimillonaria" que requerirá de aportaciones de "todas las instituciones", incluida el Cabildo, cuya inversión se vería comprometida "para los próximos años", afectando con ello a la la movilidad en los próximos mandatos. Valora como "lamentable" que CC trate de "generar enfrentamiento y gastar al Gobierno", cuando los temas de movilidad deberían salir adelante con consenso. Al tiempo, reprocha la posición cambiante de los nacionalistas durante este mandato. Para Martín, la decisión sobre este proyecto debería ser consensuada por todos los grupos, "es lo ideal" –hace mención también a su socio, Cs– ya que la inversión "puede hipotecar" el dinero de la movilidad de los próximos mandatos, por lo que rechaza los intentos de CC de no negociar sino buscar la forma de "generar polémica y crispación". "Están tomando decisiones en función de cómo creen que pueden generar enfrenamiento en el Cabildo y gastar al grupo gobierno", apostilló el presidente de la Corporación insular. Tanto Coalición Canaria como el Partido Popular trasladarán al pleno del Cabildo sus propuestas para reactivar el tren del Sur, después de que Cs retirara la suya por la amenaza de Sí Podemos de dejar de apoyar al Gobierno insular.