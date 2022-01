El Cabildo de Tenerife pierde dos ayudas de 148.000 euros a la pesca por deudas con Hacienda

El Cabildo de Tenerife ha perdido dos subvenciones de un total de 148.748 euros para el sector pesquero por deudas con la Hacienda estatal. La Corporación insular solicitó el año pasado ayudas con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para los proyectos denominados Plan de Dinamización de las Cofradías de Tenerife y Pesca Artesanal, Promoción del Consumo de Productos Pesqueros Km0. La Viceconsejería del Sector Primario del Gobierno de Canarias las denegó provisionalmente el 5 de diciembre y lo hizo de forma definitiva 18 días después –23 de diciembre– «al no estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal» y no solventarlo en el plazo otorgado para ello.

El primer proyecto rechazado a la Corporación insular por el Ejecutivo regional aspiraba a una subvención de 75.274 euros. El Plan de Dinamización de las Cofradías tinerfeñas perseguía regularizar, planificar y reforzar el funcionamiento de estos colectivos de pescadores y conseguir que su viabilidad económica dependa básicamente de la prestación de servicios y la gestión de diversas infraestructuras portuarias. La segunda propuesta pretendía conseguir 73.474 euros para la promoción de los productos pesqueros de cercanía y de la marca colectiva Pesca Artesanal, que garantiza que esos productos son capturados por profesionales del mar en Canarias y desembarcados en puertos autorizados. Estaban previstas también campañas de promoción y medidas para reactivar la mencionada marca.

CC lo tilda de «insólito»

El grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife tildó ayer de «muy mala noticia» que la Corporación insular haya perdido estas dos subvenciones. Antolín Bueno, consejero nacionalista, lo califica de «insólito» y considera que es «una muestra más de la falta de gestión y rigor del PSOE», que gobierna en la Corporación insular con Ciudadanos y el apoyo externo de Sí Podemos Canarias. «No se pueden perder subvenciones para nuestros pescadores por no estar al corriente con la Hacienda estatal. Es una irresponsabilidad y un maltrato y abandono a las cofradías por parte de este gobierno insular. Los pescadores están atravesando una situación muy complicada con la caída de la actividad y esto supone un varapalo para ellos», criticó. Antolín Bueno recordó que a mediados de diciembre su partido denunció la situación y el consejero del PSOE, Javier Parrilla, «intentó negarla diciendo que no se había perdido nada y que estaba en periodo de subsanación, pero la realidad es que el Cabildo se ha quedado sin esa subvención por su mala gestión». «Los papeles no mienten y ahí está la resolución definitiva que puede consultar cualquier persona», concretó el nacionalista.

Javier Parrilla, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, rehusó ayer detallar a qué se debe la deuda que mantiene el Cabildo de Tenerife con la Hacienda estatal por la que se han rechazado estas ayudas. Precisó asimismo que «no se pierde nada para el sector pesquero tinerfeño» con la justificación de que el presupuesto de 2022 destina «siete veces más dinero que las partidas de los mandatos anteriores a la pesca». Añadió que las subvenciones perdidas «no son asignaciones directas a las cofradías, sino que van destinadas a realizar estudios sobre la viabilidad económica de estas, además de atender a la dinamización del comercio y a la difusión publicitaria de los productos». «En ningún caso son para proveerlas de fondos económicos», matiza el socialista, para explicar que «en el presupuesto del próximo año está contemplada esta inversión, se obtenga o no la subvención, por lo que no se perdería la opción de esos estudios».

El Cabildo pidió estas subvenciones con fondos europeos para reforzar a las 10 cofradías de la Isla

Javier Parrilla recuerda que recientemente el Cabildo ha concedido una subvención de 158.000 euros a las diez cofradías de pescadores para «contribuir a sufragar sus gastos corrientes e impulsar la actividad de la pesca artesanal». El consejero del sector primario tinerfeño valora también que «en los dos últimos años, el Cabildo ha puesto en marcha campañas publicitarias para promocionar la calidad del producto local, en las que ha incluido como elemento clave los productos de la pesca». Adelanta, además, que en 2022 se llevará el sector a centros educativos y universitarios «para impulsar el conocimiento del producto y el consumo del pescado local».

Diez cofradías en la Isla

En Tenerife hay 10 cofradías de pescadores, que aglutinan sobre todo a la pesca artesanal. Son las siguientes: Nuestra Señora del Carmen de El Pris (Tacoronte), Gran Poder de Dios (Puerto de la Cruz), Nuestra Señora de la Candelaria (municipio de Candelaria), San Marcos (Icod de los Vinos), Nuestra Señora de la Consolación (Punta del Hidalgo, La Laguna), San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), Nuestra Señora de la Luz (Playa San Juan, Guía de Isora), Las Mercedes (Los Cristianos, Arona), San Miguel de Tajao (Arico) y San Roque e Isla Baja (Garachico).

Aunque no eran ayudas directas a los pescadores, tal y como ha aclarado Javier Parrilla, las subvenciones perdidas estaban enfocadas en fortalecer a las cofradías ante la crisis generada por la pandemia del covid-19. «La pandemia ha generado una drástica reducción de la actividad del sector turístico y, en menor medida, de la restauración en Tenerife. Ello ha provocado la pérdida de nichos de mercado y empresas vinculadas, y por tanto una cuantiosa disminución de los ingresos de los pescadores profesionales y sus cofradías en Tenerife», se lee en el pliego de condiciones de esta línea de subvenciones con fondos europeos.