Rebelión de los municipios no socialistas contra las ayudas del Cabildo de Tenerife

Los ayuntamientos no socialistas de la Isla, un total de 20, se han rebelado contra las ayudas directas del Cabildo de Tenerife a los municipios en el presupuesto de 2022. Las anunció ayer el presidente insular, Pedro Martín, en la reunión anual del Consejo Insular de Administración Territorial (CIAT). Serán 15,9 millones destinados a 14 de los 31 ayuntamientos de la Isla. El rechazo lo han encabezado Santa Cruz, El Rosario y Arico pero, según las informaciones a las que ha accedido este periódico, se adhirieron posteriormente los otros ayuntamientos no socialistas. Dos son las cuestiones que fundamentan esta rebelión. Por un lado, «la falta de trasparencia, de concurso o de cualquier explicación objetiva respecto al criterio utilizado en el reparto». Pero sobre todo critican que «el 88% de esta partida va dirigida a consistorios gobernados por el PSOE». Esto, valoran, «divide la Isla en dos bloques».

La sesión del Consejo Insular, celebrada de forma telemática, fue tensa y en algún momento, incluso, bronca debido al reparto de las subvenciones nominativas. Así, los alcaldes de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC); Arico, Sebastián Martín (Primero Arico); y El Rosario, Escolástico Gil (IR Verdes), fueron los principales que elevaron la voz ante el «desequilibrio» que generan las cuentas insulares. Las discrepancias fueron respaldadas por el resto de representantes municipales, salvo los socialistas, que salieron en defensa del presidente del Cabildo. Los rebeldes pusieron de manifiesto que «de los 15,9 millones de euros que Martín otorga a dedo, el 88% se distribuye para los alcaldes socialistas». Eso, subrayan, «genera un desequilibrio en el resto de Ayuntamientos de la Isla».

Los alcaldes ‘rebeldes’ se oponen a lo que valoran como «la división de la Isla en dos bloques»

En un momento, sobre todo ante la insistencia de Escolástico Gil, Pedro Martín reconoció que «no sabía el importe de las subvenciones nominativas». Algunas fuentes señalan que el debate finalizó bruscamente al retirarle el presidente la palabra al alcalde de Arico. Este no lo confirmó aunque habló de «trifulca». Lo cierto es que ha mostrado en numerosas ocasiones sus discrepancias con el presidente insular por lo que entiende como «falta de apoyo» desde el Cabildo hacia su municipio.

«Un escándalo».

CC-PNC a nivel insular considera «un escándalo» que Pedro Martín «otorgue 14 millones de euros a dedo a los municipios socialistas». La formación nacionalista denuncia «un incremento del 6.200% en las subvenciones nominativas del Cabildo en 2022». Insisten en que «los ayuntamientos de La Matanza (2,8 millones de euros), Vilaflor (1,6 millones), La Laguna (1,5 millones) y El Tanque (1,3 millones) son los más beneficiados». Para la formación nacionalista, «estamos ante un hecho sin precedentes porque de 225.000 euros del pasado año pasan a 14 millones». Y subrayan: «Son fondos que se otorgan de forma directa, sin concurrencia y no se justifican porque en la mayoría de los casos son para obras ordinarias». Los nacionalistas advierten de que «el PSOE duplica a nivel global las subvenciones nominativas con respecto al año pasado, llegando a los 25,4 millones de euros. Es la cifra más alta en la historia reciente del Cabildo y no responde a ninguna necesidad sino a un criterio político». Resumen: «Le dan millones de euros a los municipios en los que están gobernando, olvidan al resto y generan un desequilibrio inversor en Tenerife». Concluyen: «El reparto se hace en base a un criterio subjetivo porque son subvenciones otorgadas a dedo».

«Pido respeto y que no nos tomen el pelo; dos horas después me dicen que no lo han mirado» Escolástico Gil - Alcalde de El Rosario (IR Verdes)

El reparto.

El Ayuntamiento de La Matanza recibirá un total de 2.835.000 euros, el de Vilaflor 1.650.000 y el de El Tanque 1.356.000. Además, el de La Victoria obtendrá de forma directa 1,3 millones de euros y el de Guía de Isora unos 731.000 euros. El Cabildo también le da una subvención nominativa al Ayuntamiento de La Laguna por un importe de 1,5 millones de euros, mientras el de San Juan de la Rambla recibirá 1,3 millones. Otros municipios beneficiados de forma directa son Fasnia (1.048.379 euros) y Tegueste (812.813 euros). Además, Güímar recibirá 1,3 millones de euros y Arafo unos 200.000. Los únicos no gobernados por el PSOE que recibirán subvención nominativa del Cabildo en 2022 son Los Silos (600.000 euros), La Orotava (600.000) y Los Realejos (678.034 euros).

Ni un solo euro a la capital.

Santa Cruz denuncia que no recibe «ni un solo euro» de las ayudas del Cabildo, El alcalde, José Manuel Bermúdez, critica que se excluya a la capital del reparto «a dedo» de 16 millones para los municipios. El Consistorio capitalino, pide dinero para la reforma de la calle de La Rosa, entre otros proyectos. Bermúdez, eleva su queja ante la decisión de la Corporación insular, pues «es la primera vez que el Cabildo de Tenerife reparte, en sus presupuestos, 16 millones de manera nominativa; es decir, a dedo entre diferentes ayuntamientos, y llama poderosamente la atención que de todo ese dinero, este municipio no reciba ni un solo euro», critica el regidor. Es que ni siquiera, añade, «se contempla ayudar al sostenimiento del Centro Municipal de Acogida (CMA), el Albergue, y sus servicios, del que son destinatarios ciudadanos de todo Tenerife, por lo que tiene una función claramente insular».

Bermúdez informa de que Santa Cruz ha manifestado el rechazo a los presupuestos del Cabildo en el Consejo Insular de Administración Territorial (CIAT), «por este abandono de nuestra capital en las subvenciones». «Aunque en este organismo no hay votación, ya que es una dación de cuentas, sí que manifesté mi rechazo a los presupuestos, por la falta de criterio con la que se otorga esta cantidad de dinero. De los 16 millones que se reparten de manera nominativa, 14 van a municipios gobernados por el PSOE», dice. «Podríamos entender que se dieran de manera nominativa tres millones porque algo se quedó por fuera en los presupuestos, pero que se repartan 16 , una cantidad muy importante, y que Santa Cruz se quede absolutamente fuera, no es de recibo y tampoco es entendible», agrega el alcalde de la capital tinerfeña, quien no puede ocultar su enfado.

«No nos han explicado los criterios objetivos para dar este dinero, pese a la insistencia» Sebastián Martín - Alcalde de Arico (Primero Arico)

Enmiendas.

El concejal de Hacienda de Santa Cruz, el nacionalista Juan José Martínez, indica que Coalición Canaria (CC) presentará enmiendas a estos presupuestos para «reequilibrar las cuentas insulares, con el objetivo de que se atiendan proyectos de Santa Cruz, como la adquisición por parte del Cabildo del Edificio Auditorio, por 20,5 millones de euros». La compra de este inmueble, situado en la zona de Cabo Llanos y que fue entregado al Ayuntamiento capitalino por el empresario Antonio Plasencia, condenado por el caso Las Teresitas, permitiría a la Institución insular «disponer de un inmueble de primer nivel en condiciones de puesta en marcha a corto plazo con destino a entidades de interés estratégico o administración insulares», comenta Martínez. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también exige una partida de 1,5 millones para el Plan Haciendo Barrios, destinado a «la contratación de personas de situación de exclusión social o parados de larga duración de la construcción». «La capital también necesita 550.000 euros para la remodelación de calle de La Rosa, una intervención propuesta para la dinamización del sector comercial tradicional en la zona de El Toscal, consistente en la semipeatonalización de la vía, al tiempo que se da un tratamiento de alta calidad al mobiliario urbano, instalaciones y ajardinado». En el área de infraestructuras públicas, Juan José Martínez señala que también se solicitan los «250.000 euros necesarios para la remodelación interior del Teatro Guimerá, que permitiría acometer la reforma del patio de butacas y otras dependencias del recinto, el principal referente histórico de las artes escénicas en Tenerife; 500.000 euros para acometer el techados de polideportivos de algunos colegios; 450.000 euros para la segunda fase de la rehabilitación del Palacio de Carta; y 450.000 euros para el Centro Sociosanitario de Buenaventura Bonnet, «lo que permitiría rehabilitar este antiguo colegio para ubicar distintos centros de atención sociosanitaria, instalaciones que siempre son muy necesarias para atender a las personas mayores de este municipio».

«Llama poderosamente la atención que se haya excluido a Santa Cruz del reparto» José Manuel Bermúdez - Alcalde de Santa Cruz (CC)

El Rosario, muy crítico.

Escolástico Gil (IR-Verdes), alcalde de El Rosario, se muestra especialmente crítico con lo ocurrido en la reunión del CIAT de ayer. Asegura de entrada que «me debo a todos mis vecinos, estoy aquí para defender sus intereses, aunque no me hayan votado, y lo mismo le pido al presidente de todos los tinerfeños». Añade que «después de dos horas de debate no me sabe decir dónde está el reparto equitativo del que habla». Insiste en que «el Cabildo tiene que velar sobre todo por los municipios pequeños, los de menos de 20.000 habitantes, y con decisiones de este tipo no lo hace». Gil señala que «ya el año pasado dejaron fuera la calle El Sol y tuvimos que llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que por fin en este ejercicio contemplen una partida para esa obra». Subraya: «Y qué decir del polideportivo de La Esperanza, un lugar tan frío, y en el que no acometen la rehabilitación necesaria. Seguimos esperando, pese al convenio firmado para ello en el año 2018 y se ha acabado el plan de 2021». Gil ha tenido algún otro desencuentro con el Cabildo como la polémica protocolaria, que niega, con el consejero insular de Transición Ecológica, Javier Rodríguez Medina, el día de la inauguración de la Depuradora en El Rosario.

Gil recuerda: «De los casi 16 millones de euros, el 88% va a municipios gobernados por el PSOE. Me pregunto, ¿dónde está el reparto equitativo?». Gil lamenta que «esta decisión divide la Isla en dos bloques y no debe ser así». Y resume: «Ni un solo euro para El Rosario». Subraya: «Le digo al presidente que quería ver los criterios que ha seguido para otorgar la subvención y después de dos horas me dice que no se ha leído las cuantías». Ante esto concluye: «Pido respeto para los alcaldes y los municipios y que no nos tomen el pelo».

Ni Santa Cruz, Arico y El Rosario, ni otros 14 municipios recibirán un euro de esta línea de ayudas

Arico no ve precedentes.

La valoración de Sebastián Martín, alcalde de Arico, aporta serenidad desde la firmeza. En este sentido no quiere hablar de bronca ni confirmar si el presidente del Cabildo le retiró la palabra al final de la sesión. Sí reconoce que hubo «trifulca» y valora: «No había precedentes sobre este tipo de subvenciones nominativas a los municipios». Señala que «solo habrá 14 que la reciben y otros 17 se quedarán fuera, entre ellos Arico». Rememora episodios de cierto enfrentamiento desde su ayuntamiento con el Cabildo como ha ocurrido con el Complejo Ambiental de Tenerife y la compensación al municipio por tenerlo en sus límites. Martín insiste en que su planteamiento en el foro del CIAT se basó en «pedir explicaciones sobre los criterios objetivos que se han seguido para otorgar las subvenciones».

Además de «plantear de qué manera podíamos optar a ellas si es que existía alguna posibilidad». Asegura que ha reiterado en varias ocasiones que se le den «explicaciones» y valora: «El señor Pedro Martín es el presidente de toda la Isla y no solo de los ayuntamientos gobernados por el PSOE. Y lo parece cuando el 88% del global de las partidas van a consistorios donde gobierna este partido». Sebastián Martín afirma para terminar: «Se quedan fuera muchos municipios de la Isla y no sabemos qué criterios se han seguido para determinarlo. Sin concurrencia, sin anuncio y de forma arbitraria. Lógicamente, no me parece correcto». Martín, Gil y Bermúdez forman de momento este frente de alcaldes rebeldes contra las subvenciones nominativas del Cabildo, pero es probable que no sean los únicos.