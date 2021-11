Los ecologistas priorizan el reciclaje sobre la «incineración»

Juan Jesús González, del Foro contra la Incineración de Tenerife, argumenta: «La introducción de sistemas de incineración en el tratamiento de residuos es un desastre y la consecuencia de no haber hecho la tarea». Considera que «de haberse seguido los pasos del Plan de Ordenación de Residuos , aprobado en 2009, no habría sido necesario». Entiende que «no se ha trabajado en mejorar los puntos limpios y las plantas de compostaje o en las campañas de concienciación». Resume: «Cuando no haces la tarea, tienes que recurrir a soluciones no aconsejables. Por mucho que quieran buscarle términos técnicos, esto es incineración».

Ahonda en la idea: «Se dice valorización energética para ocultar la quema de basura. La forma de tratar los residuos con más impacto y la que menos aconseja Europa». Recuerda para concluir: «En 2019 el Cabildo aprobó una declaración institucional en contra de la incineración, promovida por el PSOE y el entonces consejero insular y hoy del Gobierno de Canarias José Antonio Valbuena. Entonces, ¿por qué se quiere introducir ahora?».

Eugenio Reyes, de Ben Magec Ecologistas en Acción, opina: «Nos parece una aberración hacer un vertido aéreo de las basuras cuando se queman, que es lo que se hace aquí. Más con el cambio climático. Un despropósito». Insiste: «Habría que legislar para prohibir que se quemen las basuras. Si se hace ya es un atentado ecológico pero si le meten combustible es un doble delito». Concluye: «Nuestro suelo carece de materia orgánica por la constante erosión y puede ayudar a la agricultura ese componente orgánico. Vidrio o metal son reciclables y hay que poner en valor la basura».

Fernando Sabaté es profesor de Geografía de la ULL. Explica: «No se ha comprendido nada en la correcta gestión de la materia orgánica». Y profundiza: «Si de algo carecemos en nuestra Isla es de esta en el suelo y, por lo tanto, de abono para los cultivos o los parques y jardines. Importamos cada año cantidades ingentes de abono orgánico». Aclara que «paradójicamente, suele proceder de vertederos donde se separa la materia orgánica». Y advierte: «El esfuerzo debió intentarse hace muchos años para instaurar el quinto contenedor o un sistema de recogida puerta a puerta». Esa materia orgánica, separada en casa, «concentrarla luego en plantas de compostaje».

Recuerda que el PTEOR contemplaba tres plantas, en el norte, el sur y el Área Metropolitana. Concluye: «Sacan este conejo de la chistera, un sistema muy sofisticado y poco ensayado, que venden como no incinerar porque no hay combustión con oxígeno, pero gastan un montón de energía en reducir». «En el caso de la materia orgánica renuncian a su separación y al compostaje imprescindible para la agricultura actual y la del futuro». «Me parece un dislate completo», asegura. Y recuerda: «En el pasado mandato se aprobó una moción institucional por la cual Tenerife renunciaba a la incineración de residuos».

El profesor argumenta: «Dicen que una de las ventajas de esos procesos es lograr energía eléctrica. Y no tiene sentido, Nos sobra con las renovables, el viento y el sol, porque la potencia ya instalada supera cualquier pico de la Isla. El esfuerzo hay que concentrarlo en cómo almacenarla». Y señala: «La valorización energética no añade nada en nuestra Isla. Tal vez en Noruega o Siberia, pero aquí, no. Lo que hay que valorizar es el aprovechamiento de la materia orgánica». Sabaté concluye: «Para disimular ese fantasma de la incineración nos hablan de otros modelos más sofisticados».