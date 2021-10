CC exige contadores en depósitos de agua para mejorar la red insular

La iniciativa, denominada Medidas de choque para el incremento rendimiento hidráulico en varios municipios de la Isla de Tenerife consiste en una actuación que tiene su base en un acuerdo firmado en 2018 con el Gobierno de Canarias. Contemplaba esa medida con el fin de evitar las pérdidas y mejorar la sostenibilidad económica de sus servicios.

El consejero nacionalista, Antolín Bueno, señala que la actuación «se ha ralentizado inexplicablemente. Estamos casi a finales de 2021 y el proyecto ya tenía que haber estado finalizado». Valora en este sentido que «hay una evidente falta de gestión del PSOE que perjudica a la ciudadanía».

Bueno explica: «El Cabildo tiene que garantizar el abastecimiento del agua a la población y establecer medidas que ayuden a la misma». Además señala que «el problema afecta a miles de personas». Añade que «los alcaldes del Noroeste están reclamando medidas porque sufren restricciones y esta es una de ellas, ya que con la colocación de los contadores en los depósitos se tendrán datos fiables para evitar las pérdidas en las redes de abastecimiento».

El consejero de CC-PNC señala que este proyecto se enmarca dentro del mencionado convenio con el Gobierno de Canarias, con un presupuesto de 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses. «Hablamos de una actuación fundamental para los servicios de abastecimiento prestados en 12 municipios con gestión directa a fin de mejorar su rendimiento hidráulico» señala Bueno. Con la dotación de estos contadores a entrada y salida en los depósitos municipales, indica, «se podrá tener información fiable del balance hidráulico de cada municipio para poder planificar actuaciones y atajar las pérdidas en sus redes de abastecimiento». En algunos casos esas pérdidas pueden llegar al 60%.

El pasado 6 de octubre, el Área insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, anunciaba que, a través del Consejo Insular de Aguas (Ciatf), instalará «contadores de entrada y salida y su correspondiente telecontrol en 93 depósitos de abastecimiento urbano de agua de los 12 municipios de la Isla que tienen una gestión directa de sus recursos hídricos». La inversión ronda los 2,2 millones y las obras, ya adjudicadas, deben iniciarse en un mes –a comienzos de noviembre– con un plazo total de 14. El consejero Javier Rodríguez Medina explicaba que con esta iniciativa van «a conseguir que los ayuntamientos controlen el rendimiento hidráulico del sistema para disminuir todo lo posible las pérdidas de agua de consumo».

Los municipios de la Isla que se beneficiarán de esta medida son Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, La Guancha, San Juan de la Rambla, Fasnia, Vilaflor, Buenavista del Norte, Los Silos, Garachico, El Tanque y El Rosario.

Rodríguez Medina señalaba entonces que de lo que se trata es de «tener información en tiempo real de los caudales para mejorar la gestión hídrica de esos municipios y ser rápidos así en la solución de las fugas y de las pérdidas de agua».

CC alega un «considerable retraso» pero la buena noticia para esos municipios implicados es que la obra se va a llevar a cabo en breve.

«Retraso» en las Escuelas de Teatro

CC-PNC advierte del «retraso en el inicio de las Escuelas de Teatro» y lo achaca a «la mala gestión del PSOE y Ciudadanos». La consejera Verónica Meseguer señala que «el alumnado y los ayuntamientos participantes han mostrado su malestar». Añade que «es posible que no se puedan celebrar todas las actividades previstas para el primer cuatrimestre». Meseguer valora esas quejas por parte del alumnado, así como de los consistorios «ya que no han recibido información sobre el inicio del curso. Las bases se publicaron tarde y a día de hoy es muy posible que no se desarrollen toda la programación». Al respecto, señala que «en el anterior mandato se notificaba desde junio para que los interesados pudiesen organizarse». Para la consejera de CC, la descoordinación y falta de planificación «es fruto de la mala gestión del PSOE y Ciudadanos, que han perdido el tiempo en destruir lo anterior». Valora: «Las Escuelas de Teatro funcionaban bien y han querido cambiarlas, pero ha sido a peor. La pena es que perjudican es a las personas que realizaban las actividades». Insiste en que el retraso en el inicio «no es por culpa de la Covid-19 ni de la Unión Europa ni de CC, que es lo que siempre dicen». Y concluye: «La forma de gestionar es eliminar lo que funciona o empeorar lo que había. Esta actividad cultural ya tenía éxito».