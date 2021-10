Perder el tiempo no es lo suyo y quizá esa sea la causa de que siga llenado el cajón de proyectos listos para la oportunidad de cualquier línea de financiación. Lo suyo es el municipio, asegura.

Alcalde, se oye hablar muy poco de nuevas viviendas sociales en este municipio...

Pues el próximo será el año de las viviendas sociales públicas en Santiago del Teide. Es una necesidad arraigar a la juventud y dar respuesta a familias en situación difícil, por llamarla de alguna forma. El Gobierno de Canarias construirá 17 viviendas en Arguayo, el Ayuntamiento le cedió al Ejecutivo regional suelo municipal en Puerto de Santiago para una veintena de viviendas de protección oficial y hemos solicitado la subvención para edificar otras 10 en una parcela de Arguayo. Es un avance notable, pero siempre serán insuficientes. Es una línea de trabajo que no abandonaremos.

Un municipio de estas características debe tener un parque de viviendas en situación especial. ¿El nuevo planeamiento dará respuesta a esa cuestión?

El Plan General vendrá a solucionar muchos de los problemas que hoy tiene el municipio. Cierto que hay muchas viviendas que se mantienen en situación de fuera de ordenación, pero sí, eso lo vamos a resolver con el nuevo planeamiento.

Durante el verano se habló del polvo que inundó parte del casco procedente de la obra del anillo insular. ¿Resuelto?

De momento, sí. Llegamos a reclamar la paralización por una cuestión de salud pública pero, a raíz de eso, aplican un sistema diferente que genera algo de polvo, pero no aquellas molestias.

Hablando de temas preocupantes, ¿encauzado el problema de los vertidos al mar?

Recuerdo que en la pasada legislatura los emisarios y las estaciones de bombeo crearon dificultades. Trabajamos en ello y no es que esté todo resuelto, pero estamos con las autorizaciones de vertidos, las estaciones están todas al día y nos queda alguna obra en algún punto para solventar el tema.

El Plan General de Santiago del Teide lleva años coleando. ¿Hay avances?

Va cumpliendo los plazos. En noviembre presentaremos el primer documento, en el que marca las líneas fundamentales. Santiago del Teide va a cambiar su modelo económico condicionado por la apertura del tramo norte del anillo insular. Eso cambiará mucho el casco y la medianía. En la zona baja, teniendo en cuenta que la costa está colmatada, hemos de ordenar el crecimiento hacia arriba y asegurar el modelo turístico de cinco estrellas. Otra premisa en esa franja es el eje rodado para sacar el tráfico hacia el ramal de Fonsalía, en Guía de Isora. Pero eso necesita la circunvalación de Alcalá.

Dice que cambia el modelo económico. ¿Cómo?

Diversificando, no queremos la dependencia del turismo. Cierto que el sector primario decae, pero por eso trabajamos mucho prestando el apoyo a cualquier subsector, dentro de las pocas competencias que tiene el Ayuntamiento. Aportamos dinamización a través de acciones, dinero en forma de ayuda y asesoramiento en los trámites que precisen. En este campo queda mucho trabajo por hacer. Pero tenemos claro que el turismo es hoy la base, lo que genera economía y empleo.

Ahí sí que hay diversidad: sol y playa y ecoturismo en la medianía.

Sí. El cliente de sol y playa genera riqueza en el litoral, pero el ecoturismo contribuye al desarrollo en la zona alta y nos lleva a rescatar recursos potentes para ese producto, como una eras que estamos recuperando o el asentamiento que acabamos de descubrir y que mantenemos oculto para su estudio, claro.

Masca resurge. ¿Qué expectativa tiene al respecto?

Leía que se va a licitar el embarcadero. Espero que llegue algún día y que empiece a funcionar. De momento, el sendero no genera mucha actividad, por no decir ninguna. Cuando empiece la actividad con el puerto deportivo de Los Gigantes, una vez esté el embarcadero, y se aplique la regulación será el momento de valorar.

¿Comenzó el proceso de elaboración del presupuesto 2022?

Queda por definir matices del capítulo de Personal, los ingresos no cambiarán de forma notable y no vamos a esperar por los presupuestos del Estado. Todas las áreas ya presentaron las propuestas y toca empezar a meter tijera (sonríe). Hay aspectos fundamentales, como la inversión en una época tan complicada como la actual, y el área social, entendiendo por tal no solo las ayudas de emergencia, sino generar empleo. De ahí que la inversión adquiera más relevancia en este tiempo.

¿Parece que será similar al presupuesto anterior?

Los ingresos se mantienen y no conocemos el nivel de los recursos que llegarán del Estado.

Santiago del Teide entró en pandemia aproximándose al pleno empleo. ¿Optimista?

En marzo de 2020 estábamos a un 5,6%, ahora parece que empieza la recuperación. La semana pasada abrió el último hotel que estaba cerrado en el municipio. La ocupación desde el día 12 está entre el 65% y 70%. Eso activará el comercio y, con ello, el empleo. Ahora estamos en un 17% que tratamos de combatir, también, con programas y con formación, aspecto clave en este momento.

¿Qué ha cambiado en la Policía Local, antaño bulliciosa?

La seguridad en Santiago del Teide va a dar un salto con la incorporación de ocho agentes. Es un asunto que nos lo tomamos como una prioridad.

¿Requiere el centro de mayores un poco de atención?

No solo será objeto de una actualización, sino que se redefinirá la planta actual y lo ampliaremos. El propósito es duplicar la cantidad de plazas, pasando de 24 a 48, construir una altura más y crear el centro de día.

La costa de este municipio tiene potencial. Pero hay un gran reto: la movilidad.

Estamos trabajando proyectos en esa línea y estamos a punto de licitar algunos. Solo en su redacción invertiremos unos 800.000 euros, lo que supone unos 20 millones de inversión en ejecución de obras.

¿Cuáles están a punto?

Es el caso del barranco de Lerme, en Los Gigantes, muy importante para solucionar el problema del parking de Los Gigantes. O la plaza de Puerto de Santiago, para la que contamos con el dinero y para la que licitaremos en breve la redacción del proyecto. Ya hemos ejecutado algunas actuaciones, pero hemos de abrir Santiago del Teide al mar.

Es el caso de la zona de La Vigilia, de Puerto de Santiago...

Sí. Creamos un área de esparcimiento para toda la familia con desarrollo comercial del que esperamos se contagien los nuevos locales próximos. Ahora nos toca avanzar con más proyectos, al igual que en La Hondura y en Punta Negra, en Playa de La Arena. Disponemos de dinero para la redacción de esos proyectos, al igual que para la inminente adjudicación de una intervención de 400.000 euros que dará un lavado de cara al frente de Playa de La Arena...

Ha contado usted que para ahí un proyecto ambicioso...

Estamos a la espera de solucionar algunas cuestiones con la Dirección General de la Costa y el Mar para poder licitarlo. Todo esto de lo que hablamos, con la conexión de la calle El Sol con Caleta Jurado cambiará la movilidad en la costa de Santiago del Teide e invitará más al peatón, a pasear, a eliminar el coche en superficie.

¿Algo por la medianía?

En Tamaimo tenemos en marcha el tanatorio y el gimnasio, y para afrontar el próximo año la primera fase estamos con la redacción del proyecto de las redes básicas en la avenida Manuel Gorrín y la carretera general, más el acerado. Serán unos cinco millones. En Arguayo estamos culminando una actuación de millón y medio renovando la avenida, el Centro Alfarero y la plaza y calle Candelaria, y para el Valle, estamos en disposición de comenzar la obra del centro cultural este año y trabajamos en la lanzadera de Masca.

¿Que consiste en...?

El merendero será desplazado hacia atrás y su espacio actual pasará a ser esa lanzadera, con 188 plazas en superficie. En el centro del caso estará el parque urbano y en la entrada sur del propio casco habrá un tercer parque, pero vinculado al turismo.