El Cabildo de Tenerife necesitará 55 camiones diarios para sacar las aguas negras de Garachico

La negativa del Ayuntamiento de Los Silos a firmar el convenio que supone el primer paso para el sistema comarcal de saneamiento de aguas residuales de la Isla Baja obliga al Cabildo de Tenerife a plantearse alternativas poco sostenibles, y de un coste muy elevado, para evitar temporalmente los vertidos al mar de aguas sin tratar desde Garachico. El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) calcula que se necesitarán unos 55 camiones cuba cada día para trasladar a una depuradora de La Laguna las aguas residuales de la Villa y Puerto. En este municipio residen 4.869 personas, a las que se suman cada día los clientes de varios hoteles, alojamientos rurales, cafeterías y restaurantes. El coste diario de esta caravana de camiones rondará los 13.000 euros de dinero público.

Mientras el Gobierno de Los Silos (CC-PP) deshoja la margarita del sí o no al convenio, que permitiría a Garachico usar el emisario submarino comarcal de la costa silense, gana enteros la posibilidad de que el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento garachiquense tengan que gastar una enorme cantidad de dinero para mover por carretera todas las aguas residuales. El alcalde, José Heriberto González (CC), cifraba inicialmente en unos 10 camiones al día la cantidad necesaria para acabar con el problema. A un precio medio que ronda los 250 euros, el gasto estimado por el Consistorio norteño era de unos 2.500 euros diarios, 17.500 euros a la semana, unos 75.000 euros al mes.

El consejero del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez Medina (PSOE), ha señalado a EL DÍA que esa cantidad de camiones será mucho mayor y eleva la cifra a una media de 55 camiones diarios. Un coste de unos 13.000 euros al día, unos 91.000 euros semanales, más de 364.000 euros al mes. El pasado julio, el Grupo Insular Socialista propuso destinar 1,2 millones de euros al Ayuntamiento de Garachico para recoger las aguas residuales del municipio a través de camiones y trasladarlas a la depuradora de Valle de Guerra. Una cantidad que daría para financiar ese trasiego durante apenas tres meses.

Más de 50 kilómetros

Los 55 camiones tendrían que recorrer unos 50 kilómetros, entre Garachico y la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Valle de Guerra, en La Laguna, lo que generaría además un importante consumo de energía y un aumento de la contaminación por las emisiones de estos vehículos pesados. Javier Rodríguez reconoce que esta propuesta está sobre la mesa, pero insiste en que «lo razonable y sostenible es que «el Ayuntamiento de Los Silos firme el convenio para que se pueda utilizar una obra que ya está hecha», y que ha costado más de un millón de euros. Además, insiste en que Los Silos sigue vertiendo al mar agua sin tratar y a través de un emisario deteriorado. Ese convenio no sólo permitiría que las aguas, tras un tratamiento inicial en la Etbar de Garachico, llegaran al emisario silense. El acuerdo prevé que el Cabildo de Tenerife asuma la reparación integral del emisario comarcal, cuyo mantenimiento correspondía al municipio de Los Silos, y la renovación de la depuradora silense, que en la actualidad no funciona.

La alcaldesa de Los Silos, Macarena Fuentes Socas (CC), continúa sin aclarar si finalmente firmará el convenio que la administración insular le pide desde el pasado mes de abril, que permitirá dar un tratamiento primario y trasvasar las aguas residuales de Garachico al emisario comarcal y, además, serviría para dejar de verter sin tratar las aguas negras de su propio municipio y reparar el deteriorado emisario. Fuentes ha pedido varios informes jurídicos para tratar de aclarar las consecuencias de no firmar ese acuerdo y continuar en la apuesta local por la depuración extensiva o natural. El Cabildo ya le ha advertido de que tendrá que financiar en solitario tanto la nueva depuradora como la reparación del emisario. Si firma, la Plataforma Los Silos-Isla Baja ha anunciado que la denunciará. Si no firma, se expondría a otra posible denuncia por no parar los vertidos al mar. Está entre la espada y la pared.

Fuentes aseguró a EL DÍA el 21 de septiembre que «la decisión final dependería únicamente de esos informes jurídicos. Está todo en manos de abogados y en breve veremos qué es lo que tenemos que hacer». Dos semanas después, su decisión sigue sin concretarse. Fuentes del Gobierno local (CC-PP) reconocen que «continúan las conversaciones» entre los servicios jurídicos contratados por el Consistorio y el CIATF.

El informe jurídico de la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Los Silos recomienda a a alcaldesa firmar el convenio de tratamiento, trasvase y vertido de aguas residuales para «evitar problemas judiciales», según ha desvelado la Plataforma Los Silos-Isla Baja.

Sí Podemos Canarias

La coalición Sí Podemos Canarias ha salido en defensa del Gobierno local de CC y PP al exigir al Cabildo de Tenerife «el fin del chantaje a Los Silos» y que «colabore para poner en marcha la depuración natural en la Isla Baja, y no un modelo con instalaciones de alto consumo energético, rechazado por la comarca, que conllevará contratos millonarios que solo beneficiarán a determinadas empresas».

El grupo de la coalición formada por Equo, Sí se Puede y Podemos responde al Gobierno insular que Javier Rodríguez «ha faltado a la verdad al afirmar que la solución a los vertidos podría estar desde abril de 2021, porque el cronograma establecido en la propia propuesta de convenio redactada por el CIATF indica que la solución estaría operativa a los 15 meses tras su firma, tiempo suficiente para ejecutar las depuradoras naturales acordadas por el Cabildo para Los Silos, Garachico y Buenavista en el pleno del 29 de enero de 2021. Y en cuanto a la responsabilidad sobre la gestión del emisario, actualmente no tiene carácter comarcal, ya que se encuentra bajo la entera responsabilidad del Ayuntamiento silense».

Depuración natural

Estas formaciones políticas insisten en que «la depuración natural para la comarca es una demanda social y ciudadana histórica, reclamada por movimientos sociales como la Plataforma Los Silos-Isla Baja, por lo que el Cabildo no puede seguir enfrascado en debates mediáticos que siguen alargando la puesta en marcha de soluciones».

Añaden que «las aguas que el CIATF pretende verter a través del emisario irían sin un tratamiento secundario de depuración, lo que es legalmente obligatorio para poblaciones con más de 10.000 habitantes equivalentes, ya que la cifra de población que conllevarían esos vertidos es actualmente muy dudosa, porque no se ha realizado nunca dicho cálculo con rigor y, en cualquier caso, muy probablemente en un futuro inmediato será rebasada debido a la urbanización El Lamero, en Garachico». La población de Los Silos en 2020 era de 4.743 habitantes y la de Garachico alcanza los 4.869. Entre ambas localidades suman 9.612 vecinos, según los últimos datos actualizados del padrón municipal. Una cifra a apenas 388 personas de ese límite legal establecido.