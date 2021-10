«Este alcalde confunde la gestión de gobierno municipal con una gala permanente»

¿Qué balance hace el PP del mandato del Gobierno de PSOE y ACP en Puerto de la Cruz?

El balance que hacemos es que las cosas no podrían ir peor. Ya imaginábamos que el gobierno de Marco González (PSOE) no iba a ser muy sólido y que no iba a poner al Puerto de la Cruz donde todos creemos que debe estar, pero este gobierno es aún más desastroso de lo que esperábamos. La gestión es un caos, no hay ninguna planificación de futuro y todos los proyectos que tenían que avanzar, se han frenado.

¿Qué es lo que más les preocupa respecto a esa gestión?

Nos preocupa que la meta que nos habíamos planteado en el mandato 2015-2019, que era devolver al Puerto a la Champions League del turismo internacional, se vaya a perder. Que se haya diluido para centrarnos en las fiestas de barrio y en los actos lúdicos y festivos. No se habla de nada más y parece que nadie se preocupa de lo verdaderamente importante que es mejorar en infraestructuras y servicios, en espacios públicos y privados. Todo eso ha desaparecido del debate y en el centro de todas las decisiones está aparecer en una foto o organizar una fiesta. Tenemos un alcalde que confunde la gestión de gobierno municipal con una gala permanente.

¿Creen que realmente la gran prioridad de este gobierno son los actos culturales, lúdicos y festivos?

Bueno, maticemos algo respecto a lo cultural. Este gobierno justifica todo bajo el paraguas de la cultura y realmente no lo es. Se han centrado en los actos lúdicos y festivos, como por ejemplo el Carnaval de Verano. Lo criticamos nosotros y lo critica la ciudadanía. Lo que se esperaba, que era al menos una mejora de nuestro entorno, se ha quedado parado. Las únicas adjudicaciones y licitaciones que salen adelante son las que tienen que ver con este tipo de actos festivos. Con y sin reparos. Sin embargo, lo que tiene que ver con la mejora de espacios públicos, la renovación de los contratos de servicios o el desarrollo de políticas de sostenibilidad se para. Porque a este gobierno no le interesa o, simplemente, no sabe hacerlo.

¿Qué frentes abiertos afectan a los servicios?

Después de dos años y medio de gobierno del PSOE tenemos un contrato de gestión de residuos y limpieza viaria que no ha visto la luz, pese a que ya está vencido. Tenemos un servicio de instalaciones municipales que también está vencido. El servicio del agua se acaba de vencer sin ser renovado, pese a que el proceso comenzó en marzo de 2018. En jardinería tampoco hay nada en marcha cuando deberíamos estar pensando en la mejora y en el futuro. Son muchos contratos vitales para que una ciudad luzca como todos esperamos y que no forman parte de las prioridades de la hoja de ruta del PSOE.

¿Teme por el futuro de algún proyecto que viniera del mandato anterior?

Temo por el futuro de todos los proyectos que dejamos encaminados. Salvo la piscina, que quedó adjudicada y ya está en marcha, temo por todo. En el mundo de risas y fiestas de este gobierno del PSOE, no hay cabida para los proyectos importantes. Todo lo que venía avanzando se ha parado. Y podemos empezar por lo más básico, que era la mejora de la carretera del túnel de Martiánez, que se ha quedado en una capa de asfalto. Y seguir por la mejora de la playa de Martiánez, el muelle de Puerto de la Cruz o el Parque San Francisco. Todo está parado y no hay ninguna perspectiva de que vayan a avanzar en este mandato. Para todo se han puesto pegas, desde el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz o desde otras administraciones, y la verdad es que no van a ver la luz.

¿Qué postura tiene el PP en la actualidad respecto al muelle?

Simplemente que había que seguir avanzando en aquello que habíamos planteado en el mandato pasado junto al Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Había una hoja de ruta bien clara. El objetivo de desarrollar un puerto era compartido, había un anteproyecto, había una intención de dotarlo de presupuesto y existía un acuerdo político entre todas las administraciones para sacarlo adelante. Ahora, de repente, el PSOE, gobierna en las tres administraciones y ha descartado este proyecto. Habla de papel mojado respecto a lo que antes apoyaba y no hay ninguna alternativa.

¿El Gobierno local les ha planteado alguna ubicación alternativa para el Parque San Francisco por esos problemas anunciados para la ejecución?

El Gobierno local ha buscado los problemas para tener una excusa y no ejecutar el nuevo Parque San Francisco. Se puede ejecutar allí sin ningún tipo de problema, pero no quieren el Parque San Francisco que dejamos planificado los gobiernos anteriores y que es, simplemente, el espacio cultural que merecen los portuenses. Al alcalde del PSOE, Marco González, le han dicho desde el Cabildo que no van a hacer ese auditorio y ahora buscan justificaciones para no hacerlo. Ese informe sobre el desmonte es el informe de cualquier desmonte que se realice en una trama urbana con edificios alrededor. En este caso hace especial mención a un BIC, pero en ningún momento se dice que no se pueda ejecutar. Simplemente pide medidas correctoras. El PSOE no quiere ese Parque San Francisco, quiere hacer otra cosa, en otro sitio y, sobre todo, quiere que sea más barata. No quiere lo que habíamos planteado para el Puerto de la Cruz. Si en otros municipios, con una quinta parte de nuestra población, van a invertir 5 millones de euros en un auditorio, ¿el Puerto de la Cruz no puede hacer uno que cueste lo que tenga que costar? ¿Por qué se dice que no? ¿por qué el alcalde es el primero que dice que no?

El alcalde considera peligroso que desde el PP se pongan en duda esos informes técnicos...

Nosotros no ponemos en duda los informes, lo que criticamos es que ante un informe que se puede resolver, este gobierno monte una noticia negativa para justificar la paralización. Han salido a vender a los medios ese informe para justificar su decisión de no hacerlo. No buscan soluciones, únicamente excusas.

¿El proyecto político de Lope Afonso sigue vivo? ¿Volverá a la política municipal?

Lope nunca ha dejado de trabajar por el PP de Puerto de la Cruz. No ha dejado de contribuir. Para mí sería un honor que volviera de forma activa y se integrara como él quisiera. Ahora tiene otras prioridades, pero aún queda mucho para las próximas elecciones. Su proyecto, al que nos hemos sumado muchísimas personas, que tiene como centro la gestión y la mejora turística, seguirá avanzando con Lope implicado de una forma directa o indirecta.