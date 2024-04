Condenado por violar a una niña y amenazar con prostituirla en Castellón

Un hombre, de nacionalidad rumana y 38 años, ha sido condenado a siete años y medio de prisión por un delito continuado de agresión sexual en Castellón. El sentenciado, que era amigo de la familia de la víctima, forzó a la víctima, de 12 años, en varias ocasiones, causándole importantes secuelas psicológicas, según declara probado la sentencia a la que ha tenido acceso el diario Mediterráneo, del mismo grupo editorial.

Además de la pena privativa de libertad, deberá cumplir con una orden de alejamiento, que le prohibe acercarse a menos de 200 metros de la menor o comunicarse con ella. Asimismo, cuando salga de prisión, pasará otros diez años en libertad vigilada.

¿Cómo sucedió?

Los hechos por los que ha sido condenado se juzgaron a finales del pasado mes de enero en la sección primera de la Audiencia Provincial. Se remontan al año 2008, cuando el acusado acudió al domicilio de un tío de la niña y le pidió una prenda de ropa como pretexto. Más tarde, le exigió a la menor que le dejara subir al inmueble, bajo amenazas de muerte.

Una vez en la vivienda, le tapó la boca a la pequeña para evitar que gritara y le dijo que si chillaba llamaría a sus amigos para que la violaran. Acto seguido, la metió en una habitación y tras quitarle la ropa y hacerle tocamientos, la violó. Unos días después, el ya condenado repitió la agresión sexual, aprovechando que iba a coincidir con la niña con motivo de una mudanza en la que colaboraban.

De madrugada, pernoctando ambos en el mismo inmueble, le dijo a la adolescente que acudiera a su dormitorio, exigencia que ella cumplió "profundamente atemorizada" por sus amenazas.

Como consecuencia de todos estos hechos, la menor presenta un "muy elevado coste psicológico" en su desarrollo.

Por ello, la Audiencia Provincial condena también al hombre a que indemnice a la víctima con 15.000 euros por los hechos descritos.

"Me amenazaba; y yo tenía miedo, era una niña"

"Me amenazaba, me decía que me iba a meter a prostituta y que me mataría. Yo era una niña y tenía miedo. Acababa de llegar a España", explicó la afectada en el juicio.

El procesado reconoció que tuvo sexo con la menor, aunque dijo que pensaba que tenía "15 o 16 años" y mantuvo que fue consentido y sin amenazas.

Dos forenses dieron credibilidad a lo manifestado por la afectada y observaron en su exploración un "desgarro himenal reciente", "perfectamente compatible" con el relato de los hechos.

