El asesino en serie de Castellón saldrá de prisión en solo 9 meses tras 25 años entre rejas

Nueve meses. Es el tiempo que resta para que el asesino en serie de Castellón, Joaquín Ferrándiz Ventura (JFV), salga de prisión. El próximo mes de julio, el feminicida extinguirá su condena --aunque fue sentenciado a 69 años de prisión, solo puede cumplir un máximo de 25 por ley-- y será un hombre libre. Hasta entonces, JFV pasa sus últimos meses privado de libertad en la cárcel de Herrera La Mancha (Ciudad Real), donde ha ejercido de ordenanza, como publicó en exclusiva Mediterráneo, del grupo Prensa Ibérica.

A pesar de que cumplirá el próximo año su condena efectiva, no podrá acercarse a Castellón. De hecho, no podrá ir a ninguno de los municipios en los que cometió sus brutales crímenes por un periodo de diez años --hasta 2033--, según recuerdan los investigadores que dirigieron su caso a finales de los años 90.

Tendrá 60 años

Según revelan los psicólogos forenses, "el instinto cazador de los asesinos en serie desciende drásticamente a partir de los 40 años". JFV tenía 32 cuando mató a sangre fría a cinco mujeres en Castellón. El asesino en serie cumplirá 60 el próximo 2023, cuando liquide su deuda penitenciaria con la sociedad.

Ferrándiz no ha tramitado durante su condena penitenciaria ningún permiso ni ha solicitado al juzgado de Vigilancia disfrutar del tercer grado (la semilibertad). Un beneficio al que podría haberse acogido a partir del año 2015, cuando cumplió 16 años y ocho meses en prisión --dos tercios de la condena efectiva que le impusieron los tribunales--.

Entre 1995 y 1996, el que fuera agente de seguros en la capital de la Plana acabó con la vida de las jóvenes Sonia Rubio, Natalia Archelós, Mercedes Vélez, Francisca Salas y Amelia Sandra García. La aparición de los cuerpos de las mujeres sembró el pánico en la sociedad castellonense y puso en jaque a las autoridades.

JFV fue condenado a 69 años de prisión por la Audiencia Provincial de Castellón en el año 2000, aunque se encontraba en la cárcel de forma preventiva desde septiembre de 1998, cuando fue detenido por la Guardia Civil.

Buen comportamiento

Por lo que respecta a los trabajos de Ferrándiz como ordenanza en la prisión, se trata del término con el que se conoce la labor que realizan los presos de confianza en los centros penitenciarios y que tienen un destino dentro de la cárcel. A estos reos, por su buen comportamiento, se les otorgan ciertos beneficios penitenciarios y se les encomiendan labores relacionadas con la cocina, la limpieza, la lavandería o el reparto de correo. Algunos colaboran también en el acompañamiento y vigilancia de otros reos en riesgo.

En Herrera La Mancha JFV ha coincidido con asesinos y depredadores sexuales como José Bretón --sentenciado por el doble asesinato de sus dos hijos de dos y seis años--, Miguel Carcaño --condenado a 21 años por la muerte de Marta del Castillo--, Tony King --autor de los asesinatos de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof- y Santiago del Valle --asesino y abusador de la niña Mari Luz Cortés--.

Un lobo con piel de cordero

"Ferrándiz era un cazador. De noche dejaba a la que era su novia en casa y se iba a una discoteca. Pedía siempre lo mismo, vodka con naranja, y buscaba a su próxima víctima. Salía de caza", reveló en una entrevista concedida a Mediterráneo el subteniente Tomás González, quien por aquel entonces era el jefe del Equipo de Delitos contra las Personas y Homicidios.

Sonia Rubio, la primera víctima mortal de JFV, había vuelto de Londres ese mismo día y no había tenido tiempo ni de deshacer la maleta. La dejó sobre la cama y se fue de marcha con sus amigas. "No tenía sentido que Sonia desapareciera y eso es lo que nos hizo ver que esa ausencia no era normal; y ahí empezó todo", explicó el subteniente. Ferrándiz se había fijado en ella semanas antes de secuestrarla. Acudía al bar que había debajo de casa de Sonia, donde ella compraba tabaco. Se cruzaban, se conocían de vista. "Por eso, ella se fio de él cuando JFV se ofreció a llevarla en su coche. Se creía que lo conocía, pero nada más lejos de la realidad·, aseveró uno de los investigadores.