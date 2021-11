¿Entrada ilegal en España o delito contra la seguridad aérea?

"Lo veo como una infracción administrativa porque entrar ilegalmente en España no es delito. No creo que sea materia del código penal porque no pusieron en peligro la seguridad de la aeronave. No utilizaron violencia, ni pusieron en peligro al pasaje o a la aeronave", valoró Margalida Capellà, profesora de Derecho Internacional de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

"En todo caso, si se demuestra que el enfermo fingía, la aerolínea le puede exigir daños y perjuicios por haberla obligado a desviar el vuelo sin motivo", añadió Capellà.

Esta experta subrayó que los hechos del pasado viernes no encajan con ninguno de los supuestos ilícitos que establecen el Convenio de Montreal, la ley española de 1964 en materia de navegación aérea —y que sigue en vigor— y el delito de sedición.

Carolina Quintana, abogada especialista en familia y extranjería, opinó que con la información disponible lo sucedido en Son Sant Joan fue un episodio de inmigación irregular. "Se trata de una entrada ilegal en territorio español, igual que si hubieran venido en patera, porque lo han hecho sin pasar por un puesto fronterizo. En todo caso, puede haber otras implicaciones. Ahora sabemos que no son terroristas, pero en un primer momento tienes a veinte personas corriendo por el aeropuerto y no sabes a lo que te enfrentas, por lo que se activó el protocolo", asume esta jurista.

Estos ciudadanos marroquíes tienen derecho a pedir asilo en España, pero es muy improbable que se les conceda. "Pueden pedirlo, pero siendo marroquíes lo van a tener muy difícil. España mantiene unas relaciones estrechas con Marruecos, y concederlo las enturbiaría. Lo normal es que este caso acabe con el ingreso de estas personas en un CIE [Centro de Internamiento de Extranjeros] y un expediente de devolución", indicó Quintana.

Jaime Bueno, abogado de extranjería, plantea diferentes escenarios en función de lo que sucedió dentro del avión, momentos antes de la fuga. "La supuesta enfermedad de un pasajero fue aprovechada por otros para salir. Queda claro que han utilizado este medio para entrar en territorio español y eso ya sería motivo de devolución, pero puede haber otros condicionantes", asumió.

"Sería interesante ver qué pasó en cabina. Hay dos supuestos de delito: de orden público y de los daños que originaron al provocar la suspensión del trafico interior, incluyendo las tensiones e incertidumbres que provocaron en otros pasajeros. En ambos supuestos se les abriría un procedimiento penal", manifestó este experto.

Javier Ortega Figueiral, periodista experto en aviación, consideró que los implicados en la fuga se exponen a un "castigo muy severo" porque su acción supuso"la invasión de instalaciones aeroportuarias". En todo caso, rechazó fallos en la seguridad del aeropuerto. "No creo que haya fallado nada porque nunca había pasado algo así, es algo insólito. La policía no tiene por qué estar cuando los servicios sanitarios entran en un avión para atender una emergencia", afirmó.

"Se hizo todo lo posible. Quizá se pueda revisar algún protocolo, pero no aprecio un error humano", añadió.