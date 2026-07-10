El Hospital Quirónsalud Tenerife pone en marcha un programa de salud mental para mujeres en etapas de cambio vital

El Hospital Quirónsalud Tenerife ha puesto en marcha un programa pionero de psicoterapia grupal dirigido a mujeres que afrontan importantes cambios vitalesconvirtiéndose en el primer hospital de la isla en ofrecer un espacio terapéutico específicamente diseñado para acompañar los procesos de transición vital y los desafíos emocionales asociados a esta etapa.

El programa nace para dar respuesta a una realidad cada vez más frecuente, mujeres que afrontan simultáneamente cambios familiares, laborales, físicos y emocionales y que pueden generar incertidumbre, estrés o sensación de vulnerabilidad. Entre las situaciones más habituales se encuentran las separaciones,mudanzas,cambios profesionales, el envejecimiento de los padres, el paso del rol de hija al de cuidadora, el síndrome del nido vacío o la llegada de la menopausia.

Estos grupos terapéuticos ofrecen un entorno seguro y confidencial en el que las participantes pueden compartir experiencias, comprender mejor los cambios que están viviendo y desarrollar herramientas que favorezcan una adaptación emocional más saludable.

La metodología combina la reflexión psicoterapéutica, el trabajo de conciencia corporal y la experiencia grupal, una herramienta especialmente eficaz para fomentar el apoyo mutuo y reducir el sentimiento de aislamiento que muchas mujeres experimentan durante esta etapa de la vida.

"Muchas mujeres llegan a este momento vital afrontando varios cambios importantes al mismo tiempo. Aunque cada experiencia es única, compartirla con otras personas que atraviesan situaciones similares genera una sensación de comprensión y acompañamiento muy valiosa", explica Verónica Rodríguez, psicóloga y coordinadora de este programa del Hospital Quirónsalud Tenerife.

La especialista destaca que estos grupos no solo ayudan a gestionar situaciones concretas de estrés o malestar emocional, sino que también permiten transformar momentos de cambio en oportunidades de crecimiento personal.

"El grupo se convierte progresivamente en un espacio de sostén emocional donde las participantes pueden reflexionar sobre lo que les ocurre, adquirir nuevas perspectivas y desarrollar recursos personales para afrontar los desafíos presentes y futuros", señala.

Además de acompañar los procesosnaturales de transición vital, el programa también está dirigido a mujeres que atraviesan diagnósticos médicos o circunstancias personales con un elevado impacto emocional, proporcionando un espacio especializado de escucha, contención y apoyo.

Con esta iniciativa, el Hospital Quirónsalud Tenerife refuerza su compromiso con una atención integral a la salud femenina, incorporando la dimensión emocional como un elemento esencial para el bienestar y la calidad de vida de las mujeres en todas las etapas de su vida.

Quirónsalud en Canarias

Quirónsalud está presente en la actualidad en Canarias con tres hospitales en Tenerife, Costa Adeje y la Orotava. Además, Quirónsalud dispone de 9 centros médicos ubicados en diferentes puntos de la isla como los Centros Médicos Tenerife, Candelaria, Los Cristianos, La Laguna, Realejos, Icod, Puerto de La Cruz, Santa Úrsula y Tejina.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.