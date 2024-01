La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) tiene entre sus objetivos la detección de irregularidades y delitos entre empresas y personas dedicadas al turismo activo.

Estos agentes incoaron en 2022 y 2023 más de 80 expedientes de propuestas de sanción. Destacan los casos en que los empresarios no han hecho los trámites de inicio de actividad, trabajadores que carecen de título habilitante o de la cualificación profesional, los que no pueden acreditar el conocimiento del español, o bien no han contratado un seguro de asistencia o accidente que cubra la búsqueda, rescate o asistencia.

También se instruyeron diligencias penales por, al menos, seis delitos, como falsedad documental, contra la seguridad vial o por publicidad engañosa. En esas intervenciones también se descubren infracciones por vertido de residuos y documentación irregular de los vehículos que algunas empresas usan para trasladar a sus clientes o realizar la actividad.

Entre los incumplimientos sobresalen los episodios relacionados con sociedades de excursiones en quads o buggies, que concentran el 60% del total. Un 15% están vinculados a escuelas de surf, windsurf y kitesurf; mientras que con un 10% se sitúan las de senderismo, rapel, montañismo y escalada, o las de parapente. Con menor porcentaje se hallan las de buceo, piragüismo y kayak, cicloturismo, motos náuticas y observación de estrellas.

Las actuaciones responden a una planificación en la que se eligen las zonas donde operan empresas de este ramo. Se efectúan controles en las horas en las que realizan su actividad empresas de quads, senderismo, barranquismo, buceo, parapente, escuelas de surf, o bien los puertos de atraque de embarcaciones dedicadas a observar cetáceos. En los últimos dos años, a raíz de las acciones de la Policía Autonómica, se observa una regularización de muchas empresas del sector, según los agentes. Pero, a pesar de ello, sigue habiendo mucho intrusismo.

Los profesionales detectan que un 80% de los propietarios de empresas que cometen irregularidades o trabajadores sin los requisitos exigidos son personas extranjeras, «entre los que abundan los europeos; hay muchos italianos, por ejemplo».

Una intervención se hizo con barcos de observación de cetáceos desde la zona oeste de La Palma, a raíz de la denuncia de una asociación protectora de animales. Los patrones deben parar los motores desde que se detectan dichos animales y no realizar una persecución de los mismos, «que es lo que buscan muchos turistas» y que puede generar una gran presión sobre esas especies.

Para comprobar si era verdad, los policías prepararon un operativo desde tierra. Desde un punto de Tazacorte, un funcionario se preparó para grabar vídeos y sacar fotos de cómo era la aproximación a los animales una vez que se confirmaba su presencia. Otros dos agentes de paisano, sin identificarse como tales, se embarcaron en un barco como turistas. Desde una embarcación se avisó a la otra de la localización de los ejemplares y ambas se aproximaron con los motores en marcha, por lo que se estimó que sí hubo «persecución».

Cuando los barcos llegaron a puerto, una patrulla uniformada les esperaba en el pantalán. Además de pedir la documentación, se comunicó el levantamiento de actas por las infracciones que se habían detectado. Además, se apreció que había personal que no tenía acreditación de guía turístico o no aparecía en la plantilla del barco. Las dos empresas sancionadas están gestionadas por personas canarias.

En El Médano, en Granadilla, se detectó otra irregularidad en una escuela de surf que atendía a una veintena de menores. Los agentes se acercaron al litoral y observaron que en una playa había tres empresas. Hicieron indicaciones a una monitora para que saliera del agua y se acercara a ellos. Sin embargo, a 50 metros de distancia, una segunda instructora de surf salió del mar y se marchó de forma rápida de la playa, mientras que los alumnos se quedaron solos dentro del agua.

Los integrantes de la Unidad localizaron a la escuela de surf a la que pertenecía la mujer que se dio a la fuga, que recibió la correspondiente sanción. Y también identificaron y multaron a la monitora que huyó, una ciudadana europea de más de 30 años. Curiosamente, la primera instructora a la que se dirigieron, también de origen europeo, tenía toda su documentación en regla.

Otro episodio se produjo en el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera. Los funcionarios acudieron a un enclave donde paran guaguas de turistas. Cuando le pidieron el título a un guía, éste les presentó un documento, similar al formato original, pero hecho de forma fraudulenta por él mismo. Desde que los agentes observaron el papel plastificado se percataron de que era un documento que en el argot policial se conoce como de fantasía; es decir, que a simple vista se sabe que es falso. En este caso, el infractor también es un ciudadano europeo de unos 40 años.

Durante seis meses, la Unidad trabajó en varios municipios del sur de Tenerife para tratar de controlar a empresas de excursiones en quads y buggies. En tres semanas, los policías autonómicos instruyeron diligencias de investigación en tres ocasiones diferentes a las mismas personas. Generalmente, en estos casos fueron sancionados el conductor de cada vehículo, al guía de las excursiones y al propietario de cada empresa.

Se detectó que había conductores menores de edad y adultos, todos turistas, que nunca habían sacado permiso de conducción alguno. Después de hacer indagaciones, los agentes comprobaron que en las hojas de publicidad de una de las empresas, radicada en Amarilla Golf, en San Miguel de Abona, y en sus anuncios en internet aparecía el siguiente gancho: «No need driver license». Es decir, que no hacía falta carné para conducir sus quads. A raíz de esa circunstancia, los funcionarios instruyeron diligencias también por publicidad engañosa. En algunas empresas de quads se ha detectado el cambio de matrículas (las placas no se corresponden con el vehículo que las lleva), placas rotas en las que no se ven todos los números o que resultan ilegibles; unidades que no han pasado la ITV, o bien que carecen de seguro obligatorio. Con el paso de los meses, los integrantes de la Policía Autonómica detectan una mejora de la situación en esta materia.

Otra vez los funcionarios realizaron una inspección a vehículos de transporte de turistas en El Teide y comprobaron que uno de ellos, que tenía licencia para llevar personas a la observación de estrellas de noche, operaba también de día. Estos son algunos de los episodios de la picaresca turística.