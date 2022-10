Canarias aliviará la carga asistencial de los sanitarios que se animen a investigar

Canarias sustituirá con nuevas contrataciones a aquellos médicos y enfermeras que se animen a investigar dentro del ámbito sanitario. La idea del Servicio Canario de la Salud (SCS) es crear un programa de investigación propio dotado de financiación suficiente como para contratar a nuevo personal que sustituya a los sanitarios que quieran poner en marcha un proyecto de investigación. «La idea es liberar a los sanitarios que muestren una actitud proactiva para investigar», adelanta el director del SCS, Conrado Domínguez, que matiza que esto supondrá una rebaja de sus horas de asistencia clínica para que puedan dedicarlas a investigar más cómodamente».

Y es que, pese a los incentivos económicos a los que pueden aspirar los sanitarios a través de la carrera profesional, muchos sanitarios renuncian a la investigación por falta de tiempo. Es, de hecho, recurrente que los médicos o enfermeras que se dedican a hacer ciencia dentro del sistema sanitario tengan que hacerlo en sus ratos libres, robando tiempo a su familia o su descanso.

«Cuándo buscamos por las causas por las que no se hacía más investigación, hubo muchos que nos comentaron que la actividad asistencial ocupa demasiadas horas y no permite centrarse en realizar un proyecto de investigación», explica Domínguez. Consciente de la importancia y los beneficios de la investigación en el sistema sanitario, la Consejería de Sanidad lleva unos años –especialmente tras la pandemia– trabajando para impulsar la investigación en el ámbito sanitario. En esta ocasión, la idea es crear una nueva convocatoria de ayudas dentro de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC).

El balance final de horas en las que serán ‘liberados’ se encuentra aún en debate

«Aún estamos estudiando el formato, pero estamos seguros de que lo implantaremos en 2023», asegura el director del servicio. En principio, como explica, se tratará de un sistema similar al que promueve el Programa de Intensificación de la Actividad Investigadora en el Sistema Nacional de Salud (SNS), otorgados por Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Estas ayudas nacionales permiten la contratación a personal laboral uno o dos años, durante el tiempo que equivalga a la liberación del 50% de la jornada asistencial en cómputo anual del personal que vaya a sustituir al candidato. Es decir, si el contrato del sanitario que quiere investigar es de 40 horas, su sustituto firmará uno temporal de 20.

En Canarias la idea es muy similar. Esta convocatoria tendrá como objetivo aliviar la carga asistencial de aquellos profesionales que se muestren interesados por llevar a cabo un proyecto de investigación a través de sustituciones que serán sufragadas con esta convocatoria. «Sabemos que no vamos a poder liberarlos al 100% porque necesitamos los recursos humanos, pero la idea es liberarlos entre 13 y 15 horas, dependiendo de las necesidades», resalta Domínguez.

El balance final de horas en las que serán liberados, no obstante, se encuentran aún en debate, pues «aún estamos recabando las opiniones de los facultativos sobre este tema». El director del servicio admite que este no es el único cabo suelto. Se refiere a «los problemas que subyacen en Canarias para encontrar especialistas». «Es cierto que si no hay médicos que puedan cubrir una especialidad en concreto, es difícil que podamos liberar al facultativo que quiera realizar investigación», afirma Domínguez, que asegura que, de todas maneras y pese a estas circunstancias, valorarán la propuesta durante la evaluación del proyecto.

El Servicio Canario de Salud quiere poner en marcha la convocatoria a partir del próximo año

Pese a los posibles obstáculos que puedan surgir en el camino, Domínguez insiste en que la Consejeria de Sanidad está «decidida a ponerla en marcha» en el año 2023. La convocatoria será competitiva, por tanto, se elegirán tan solo los mejores proyectos de investigación, tal y como sucede con la convocatoria nacional. «De esta manera, si no ha podido acceder a la ayuda del ISCIII puede probar suerte en el FIISC», explica Domínguez. Aunque aún no se ha configurado cómo será la nueva convocatoria, el director del servicio asegura que los presupuestos de la Fundación y del SCS para este próximo año ya contemplan la posiblidad de destinar una parte a estas ayudas.

La idea es, además, «fortalecer el vínculo con las universidades», de tal modo que tanto los investigadores de la institución como los sanitarios puedan hacer uso de las infraestructuras de unas u otras de forma indiscriminada. Durante este año el Archipiélago ha trabajado para reforzar la investigación en el ámbito sanitario a través de tres convocatorias de ayuda a proyectos diferentes destinados a incentivar la investigación en hospitales, salud pública, Atención Primaria y enfermeras. En total, el Servicio Canario de la Salud, a través de FIISC ha destinado este año 2022, 450.000 euros a la financiación de proyectos de investigación.

La FIISC busca promover y apoyar la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud para contribuir a la prevención de la enfermedad, a la promoción y protección de la salud, al tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y a elevar el grado de conocimiento sobre la salud de la población.

Del montante total, se destinó 300.000 euros a la investigación en hospitales y salud pública; 100.000 euros a los sanitarios que realizaran investigación desde sus puestos en Atención Primaria y 50.000 euros únicamente a la investigación enfermera. El objetivo de esta última es contribuir a la investigación en el ámbito de la enfermería y los cuidados en la salud que es un área de conocimiento en la que se ha empezado a incidir recientemente.