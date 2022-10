La mitad de la población adulta sufre obesidad o sobrepeso en Canarias

Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor prevalencia de obesidad. Los últimos estudios hablan de que un 23,1% de la población adulta sufre esta enfermedad, aunque unido al sobrepeso el problema se extiende a uno de cada dos personas adultas residentes en el Archipiélago. Así lo afirmó ayer el endocrinólogo Pedro de Pablos Velasco, durante la presentación del 63 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) que reúne desde ayer en el Palacio de Congresos de Canarias Auditorio Alfredo Kraus, en la capital grancanaria, a más de 1.300 especialistas de toda España y será seguido por otros 160 de forma virtual. En el acto, De Pablos, presidente del comité local del citado encuentro científico que se celebra hasta mañana 28 de octubre, estuvo acompañado por Javier Escalada, presidente de la SEEN, y Mónica Marazuela, responsable del comité del programa del Congreso.

«Si sumamos las tasas de obesidad y sobrepeso estamos llegando al 50%, y las tasas de la obesidad infantil, junto con parte de Andalucía y la costa mediterránea -Murcia y Valencia- son francamente elevadas», indicó De Pablos, y apuntó como causa de este exceso de obesidad y sobrepeso, el hecho de que la transición nutricional y vital de las zonas turísticas, como Canarias, ha sido mucho más brusca y en un período de tiempo más corto. «Se ha pasado rápidamente de un sector primario, donde se utilizaba el cuerpo como herramienta de trabajo y con una relativa escasez de comida, a una situación en la que hay una disminución de la actividad física y tenemos una gran abundancia de calorías, y calorías muy baratas, no siempre saludables».

Para mejorar dicha situación, el doctor De Pablos señaló la necesidad de abordar el problema desde una intervención multifactorial, y recordó la puesta en marcha en las Islas de programas de prevención de la obesidad, principalmente en el ámbito educativo, con estudiantes de Primaria y Secundaria.

A este respecto, Javier Escalada señaló que, si las cifras en adultos es preocupante, más lo es las de la obesidad infantil. En el caso de Canarias, Pedro de Pablos informó de que el estudio Aladino 2013 mostró cifras de prevalencia para exceso de peso en las Islas del 44,2%, y de obesidad del 19,9% para menores de entre 6 y 9 años. Y en la versión del estudio realizada en 2019 por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, arrojó unas cifras de obesidad del 18,5%, de sobrepeso de 24,5% y de sobrepeso más obesidad del 43%, siendo estas cifras más elevadas entre los varones a partir de los 7 años de edad.

«Vivimos en un ambiente muy obesógeno, en el que tenemos acceso ilimitado a calorías. El consumo de verduras, comparado con otras regiones españolas, ha caído más en Canarias, así como el de legumbres, que ha bajado mucho en toda España. Actualmente tomamos menos de 10 gramos al día -que equivale a una cuchara-, a pesar del bajo coste de las legumbres que son una fuente de proteína importante. Por lo tanto, el dinero no es el problema a la hora de comer mejor», subrayó el jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Negrín y catedrático de Medicina en la ULPGC.

Javier Escalada, por su parte, añadió -«sin ánimo de ser catastrofista, pero si realista»-, que cuando se habla de sobrepeso y obesidad los expertos se basan en la fórmula del IMC que consiste en dividir el peso entre la talla al cuadrado. «Dependiendo del número que sale hablamos de obesidad -por encima de 30- y sobrepeso -más de 25-. El problema es que esta cifra no está enseñándonos la realidad». El presidente de la SEEN informó de que la obesidad es un exceso de grasa corporal que exige una medición personalizada, no en base a una fórmula universal, de ahí la importancia de incorporar nuevas técnicas y de la medicina de precisión. «Nuestro grupo de investigación en obesidad, en la Clínica Universitaria de Navarra, en Pamplona, hace estudios de composición corporal sistemáticamente, y en el último realizado en personas con sobrepeso, que según el IMC no sufría obesidad, vimos que el 80% la tenía. El problema de la obesidad es mucho más grave de lo que los números que se utilizan en los estudios epidemiológicos estándar nos dicen».

Ante esto, ambos especialistas insistieron en la necesidad de remar todos en la misma dirección para combatir el problema de la obesidad en la población. En este sentido, destacaron la importancia de la incorporación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la Alianza de Ciudades contra la Obesidad. «Establecer una buena comunicación entre las autoridades locales y la comunidad científica favorece el desarrollo de proyectos que facilitan una actividad física regular, una de las bases para prevenir o corregir la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2», señaló el doctor Pedro de Pablos.

Mónica Marazuela, presidenta y miembro del Comité del programa del Congreso de la SEEN, informó sobre los temas científicos más relevantes que se abordarán a lo largo de los tres días del Congreso, entre los que figuran los tumores agresivos de tiroides, la patología suprarrenal, la medicina de precisión en diabetes mellitus tipo 1, o el futuro en el tratamiento de la obesidad con una visión del siglo XXI, a través del experto mundial Carel Le Roux (Dublín).