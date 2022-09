Nacen dos ejemplares de guacamayo de Lear en el Loro Parque Fundación

El Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, acaba de vivir un hito trascendental para la conservación de especies amenazadas: ha nacido la primera cría de guacamayo de Lear in situ (en su hábitat natural) proveniente de aves nacidas y criadas ex situ (fuera de su hábitat natural). Las aves reintroducidas que nacieron y se criaron bajo cuidado humano en Loro Parque Fundación no solo han sido capaces de sobrevivir en su hábitat natural adaptándose plenamente a su entorno, sino que además se han podido reproducir.

En el centro de cría ya nacieron más de 40 ejemplares, 19 ya han sido enviados a Brasil, de los cuales ocho fueron introducidas de forma exitosa en el medio natural. Este es uno de los grandes proyectos de Loro Parque Fundación, que ha logrado que cambie la categoría de esta especie en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de en peligro crítico a en peligro. Este acontecimiento supuso su salvación de la inminente extinción, algo que Loro Parque Fundación ha conseguido hacer con un total de diez especies hasta la fecha. Hace 16 años La protección y la recuperación progresiva del guacamayo de Lear ha sido un camino largo y de mucho trabajo, en el que destaca la labor ex situ llevada a cabo por Loro Parque Fundación, a quien el Gobierno de Brasil transfirió dos parejas hace ya 16 años con el objetivo de criar y salvar a una especie que estaba en una situación muy vulnerable. En 1983 solo quedaban 60 ejemplares de esta especie en la naturaleza y gracias a la constancia de Loro Parque Fundación sus números en la actualidad son mucho mejores, superando los 1200 individuos. Este nacimiento es uno de los mayores éxitos de reintroducción en todo el mundo.