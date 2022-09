La educación presencial, mejor

La grancanaria Nayadis Hernández, natural del municipio de Agüimes, se prepara para el comienzo de un nuevo año académico en el que pretende finalizar sus estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). «Tengo buenas expectativas para el nuevo curso y creo que va a ir todo muy bien, ya que estudiar a distancia la carrera ha sido complicado», confiesa, añadiendo que considera que la educación presencial siempre es «mucho mejor» para el alumno.

Estudiar durante casi dos años de forma semipresencial una carrera como ADE, con gran presencia de asignaturas prácticas, ha supuesto una complicación para Nayadis. «Me gusta el contacto telemático, pero a la hora de aprender me ha complicado las cosas, sobre todo en el contexto de mi carrera», reconoce, a la vez que destaca que considera clave la socialización con compañeros y profesores. «Las asignatura más prácticas han sido my complicadas de entender porque siempre necesitas la presencia de un profesor que te ayude», añade.

Ante el complejo panorama económico que se presenta en la actualidad, Nayadis no tiene dudas de su continuidad en el entorno académico gracias a que posee una situación económica estable, a diferencia de otras personas de su entorno. «Nunca me he planteado dejar la carrera gracias a que tengo una buena situación económica, pero conozco casos de personas que sí se han visto obligadas a abandonar los estudios porque no pueden afrontar los precios de las matrículas universitarias», lamenta. Ademas, reflexiona que, para este perfil de estudiante, el pagar una matrícula elevada durante los dos últimos años para luego no obtener la formación necesaria ha sido un situación difícil.

Gracias a su carácter afable y positivo, toda esta vorágine de restricciones sanitarias y contexto socioeconómico desfavorable no ha hecho mella en su ánimo ni en sus relaciones sociales. Por tanto, el nuevo año académico la invita a imaginar un futuro mejor y con proyectos personales.

Entre los propósitos que se plantea la joven estudiante se encuentran el continuar formándose más allá de la carrera que cursa actualmente. «Me gustaría estudiar un máster en Auditoría o Recursos Humanos, ya que son dos áreas que me atraen bastante», resalta.

Nayadis siempre ha tratado de compaginar los estudios con el mundo laboral para poder tener ingresos y resolver sus necesidades por sí misma. Actualmente, sueña con emprender y lanzar un negocio junto a su hermana, que es profesora, aunque el contexto social no parezca invitar a ello. La idea de montar una empresa en la que ella lleve las cuentas y la administración y su hermana imparta clases a alumnos se le aparece por la cabeza como un proyecto bonito y con el que poder ganarse la vida con esfuerzo y trabajo.