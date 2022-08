La fragilidad de los contratos laborales es una de las bases del problema de acceso a la vivienda entre los jóvenes. La presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias (CJC), Brenda Rivero, afirma que «la fragilidad de los contratos nos pone en una situación de vulnerabilidad económica que dura toda nuestra vida, pero los jóvenes son trabajadores tan aptos como los demás y sus contratos deben permitirles desarrollar su vida con un mínimo de seguridad». Desde su formación en 2015, el objetivo de este órgano es mejorar la calidad de vida de la juventud canaria, afrontando sus problemas e inquietudes para garantizar su derecho a ejercer la plena ciudadanía. Con 30 años, la grancanaria Brenda Rivero forma parte de esa juventud canaria que reclama que «se hable de nuestros problemas reales y no de las consecuencias de nuestros conflictos». «Las políticas para la juventud no se pueden hacer de espaldas a ella», sentencia.

¿Revela el informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) una realidad en Canarias diferente a la del resto del país?

A nivel nacional, las cifras vuelven a ser increíblemente bajas, tal y como se esperaba que ocurriera viendo el histórico de los informes que se han venido emitiendo desde hace más de diez años. Se comprueba que hay un gran problema de emancipación porque las tasas son muy bajas y, aunque este año ha habido una leve subida, esta empalidece en comparación con los datos de hace 15 años. A esta baja tasa de emancipación, cada vez más baja, hay que sumar que, hasta ahora, los jóvenes solo se han podido hacer cargo de un alquiler porque los altos precios de las viviendas, unido a los bajos sueldos, no hacen posible que puedan afrontar la compra de una vivienda propia. Además, este último año, entre la inflación y el gran aumento que han experimentado los precios de la vivienda, los jóvenes también estamos perdiendo el único recurso que teníamos hasta este momento, que era el alquiler. Y todo eso se ve reflejado sobre todo en una Comunidad Autónoma como Canarias, en la que el precio de la vivienda ha subido cerca de cinco puntos en tan solo un año y eso nos lleva a situarnos por debajo de la media española en lo que se refiere a emancipación.

La emancipación es la cara visible que refleja todas las trabas que se encuentran los jóvenes

Desde el Consejo de la Juventud de Canarias, ¿destacan el problema del acceso a la vivienda como una de las grandes preocupaciones de los jóvenes en el Archipiélago?

Sí, porque la emancipación es el resultado final de una mala situación general de los jóvenes. Esto demuestra de verdad que los jóvenes no tenemos ni buenos sueldos, ni acceso al mercado laboral, tenemos grandes tasas de desempleo, de subocupación y temporalidad y además la mayoría de los jóvenes están sobrepreparados para los puestos que han de asumir. Esto último tiene un doble rasero porque esos jóvenes que están asumiendo puestos para los que están sobrecualificados están desmarcando a los jóvenes con menos formación académica. Y esto hace que, en el caso de Canarias, el 60% de este grupo no pueda acceder al mercado laboral.

Por todo ello, ¿el problema de acceso a la vivienda deja entrever unos problemas de base mucho más profundos de lo que pueda parecer en un primer momento?

Efectivamente. La emancipación es la última cara visible pero esto refleja todas las trabas que se encuentran los jóvenes por el camino.

La subida de los precios de los últimos tiempos, ¿cambia la forma que tienen los jóvenes de emanciparse en Canarias? ¿La compra ha dado paso al alquiler o la tendencia se mantiene?

No, el cambio de tendencia ahora mismo se traduce en que no hay emancipación de ningún tipo. Lo que sí se puede destacar es un aspecto que se está convirtiendo ahora en una obligación y que antes no ocurría: la única forma que tienen los jóvenes para poder emanciparse es hacerlo de forma compartida. Además, muchas personas ni siquiera se están emancipando con su pareja, sino con amigos o conocidos, porque esta es la única opción que tienen. En ese caso se está optando más por el alquiler porque a la compra no se puede acceder y además es una forma de no vincularse tanto con otras personas.

¿La insularidad o las características del terreno en el Archipiélago influyen en la parque de vivienda y por tanto en el acceso de los jóvenes a ella?

Sí, en ese sentido el aumento del parque de vivienda pública es una de las reivindicaciones del Consejo de la Juventud de España y nosotros desde Canarias también nos sumamos a ella. Obviamente todas las islas tienen situaciones diferentes entre ellas, aunque siempre nos gusta hablar de lo unidas que estamos. Precisamente esta es una de nuestras reivindicaciones, que nos den los medios y las herramientas para emitir estudios que se centren en la realidad canaria, tal y como se le permite al CJE, porque la mejor forma de combatir la problemática de los jóvenes es saber, en primer lugar, lo que les está pasando a todos ellos, con todo lo que tiene que ver con la empleabilidad y formación de los jóvenes, el género y el acceso a la vivienda. Se podrían sacar muchos datos muy interesantes para descubrir la realidad de los jóvenes canarios.

A falta de ese estudio más pormenorizado, ¿cuál sería la radiografía que haría usted de la juventud canaria en la actualidad?

Aunque no tenemos esos estudios estamos en contacto con el Observatorio de la Juventud de España y también con la Dirección General de Juventud de Canarias y eso nos permite hacernos una idea de cómo se encuentran los jóvenes canarios. Tenemos una tasa de paro muy superior a la media española, estamos cinco puntos por encima de la media española, con un 30% de desempleo según los últimos datos que manejamos. Tenemos una alta tasa de temporalidad y subocupación, que afecta sobre todo a mujeres y, sobre todo, no se trata de algo voluntario. También se observa en Canarias que las ocupaciones están aumentando en los puestos de trabajo no cualificados, relacionados sobre todo con el sector turístico, así que, aunque se ocupa a los jóvenes, se hace en trabajos temporales y no cualificados lo que demuestra que toda la formación que tienen los canarios se echa a perder.

¿Toda esta situación obliga a un éxodo de la población canaria hacia otros territorios?

Sí, y en este punto una vez más se vuelve a comprobar la dualidad entre los jóvenes con formación y los que carecen de ella. Los que tienen formación tratan de buscarse la vida fuera de las Islas mientras que los que no se han formado suelen quedarse aquí y, por tanto, están atrapados y acabarán siendo jóvenes desempleados. Hay muchas personas que salen a estudiar fuera y allí se quedan. En cualquier caso, no es una situación deseable para los jóvenes canarios porque somos una de las Comunidades Autónomas a las que menos nos gusta irnos a vivir a otro lugar.

Emanciparse de manera compartida es una obligación actual para este grupo que antes no existía

En el acceso a la vivienda para los jóvenes, ¿qué papel juegan los bancos tanto para lograr una hipoteca como para lograr un aval con el que hacer frente a un alquiler?

En general diría que toda la población está peleada con los bancos, no solo los jóvenes. En concreto en nuestro caso hay que destacar que nuestros contratos no nos permiten disponer de una situación de seguridad económica y los contratos temporales nos dificultan poder solicitar una documentación oficial para acceder a una hipoteca, por ejemplo.

Esta situación que impide a los jóvenes emanciparse no solo repercute en el bolsillo sino que en algunos casos llega a causar verdaderos problemas de salud mental.

Sí, si algo bueno trajo el covid es que se empezó a poner en valor la salud mental y se habló mucho también de la de los jóvenes. Los jóvenes llevamos arrastrando una crisis desde 2008. El resto de grupos poblacionales ya había salido de ella cuando llegó la pandemia pero la juventud aún venía arrastrando esos problemas y la empleabilidad y la temporalidad, por ejemplo, estaban muy por debajo que antes de la crisis de 2008. Llevamos años arrastrando la coletilla de los nini, de los valores negativos que hemos ido absorbiendo y arrastrando todo este tiempo. Con la llegada del covid hemos visto que han vuelto a caer las condiciones de empleo de los más jóvenes, que siempre han sido los más precarios y desprotegidos. Hace poco se publicó un estudio que mostraba que había crecido la tasa de suicidios entre los jóvenes por lo que nos encontramos ante un problema al que hay que ponerle freno ya.

El acceso a la vivienda es también completamente diferente entre hombres y mujeres, ¿esa tendencia se repite también en el caso de Canarias?

El estudio del CJE mostraba que casi el doble de las mujeres cuentan con contratos de parcialidad en comparación con los hombres y también están por encima de ellos en el porcentaje de subocupación. Curiosamente, las mujeres suelen emanciparse más a pesar de estas peores condiciones, pero suelen hacerlo de forma compartida. Yo creo que lo hacen porque tienen menos inconveniente de mudarse para compartir piso y asumen que es la única manera de hacerlo, mientras que los hombres, con mejores condiciones laborales y económicas, prefieren esperar para hacerlo con todas las garantías.

Más allá del estudio pormenorizado que reclaman desde el Consejo de la Juventud de Canarias para poder conocer la situación real del Archipiélago, ¿qué medidas inmediatas creen que se deberían poner en marcha para favorecer a la juventud en el caso de Canarias?

Los consejos de toda España reivindicamos que se traten los problemas que luego desembocan en la falta de emancipación. También creemos que hay que afrontar la regulación del mercado y el aumento del parque de vivienda pública y que se contemple a los jóvenes como un grupo más que pueda acceder a ellas, con buenas condiciones.

¿Ese estudio que reivindican se ha realizado ya en otras Comunidades Autónomas?

No lo sé a ciencia cierta pero seguramente sí porque territorios como Valencia tienen programas para jóvenes muy fuertes y se dedica a este grupo mucho trabajo y dinero en la actualidad, con grandes iniciativas.

Si no tenemos recursos ni para hacer frente a ciertos gastos, no los tendremos para poder emprender

En este problema de acceso a la vivienda, la empleabilidad se convierte en uno de los motivos del conflicto. ¿Los jóvenes actuales han desechado la idea de emprender?

Obviamente el emprendimiento juvenil continúa existiendo porque los jóvenes son arriesgados por naturaleza pero es verdad que en otras épocas se hacía más apología del emprendimiento, se les animaba más y había más ayudas por parte del Estado, pero todo eso se ha ido perdiendo y eso tiene que ver con el desanimo que hay entre la juventud, porque si no tenemos recursos ni para hacer frente a ciertos gastos, no tendremos los recursos necesarios para poder emprender.

Con todo ello, ¿la imagen final de los jóvenes canarios es pesimista en la actualidad?

La salud mental empieza a ser uno de los problemas que más está afectando a los jóvenes e incluso aquellos que están saliendo adelante lo están pasando mal. Creo que es el momento de mostrar que esta situación tan mala se viene repitiendo desde hace años y es necesario dejar de poner parches. Tenemos que dejar de dar ayudas que no cubren las necesidades reales. Es hora de sentarnos a hablar con los jóvenes y pararnos a resolver los problemas que están afectando a la juventud porque es algo que llevamos tiempo dejando para mañana pero es hora de dar un puñetazo sobre la mesa.