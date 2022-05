«La Pegatina es sinónimo de fiesta y de compañerismo»

¿La Pegatina está en un momento especialmente dulce?

Sí. Presentamos este nuevo disco, que es el décimo ya. Estamos muy contentos de que salga después de que no hayamos podido viajar a consecuencia de la pandemia. Esta es una forma de viajar sonoramente a través de esas colaboraciones. Hacemos que la persona que escucha el disco vaya viajando con nosotros y le vamos haciendo de prescriptores de los sitios donde hemos conocido a gente y donde hay bandas que muchas veces lo revientan en sus países y aquí quizás no son tan conocidos. Queremos que vean que hay un abanico muy grande de posibilidades y mucha música festiva en todo el mundo.

Efectivamente el disco es un viaje por algunos de los más de 35 países que han recorrido a lo largo de casi 20 años de carrera, desde México a Argentina u Holanda. ¿Ha sido un trabajo duro?

Ha sido un trabajo muy duro pero hemos tenido la facilidad –y es de lo poco positivo que hemos podido sacar de la pandemia– de que el mundo digital se ha acelerado. Con las videoconferencias, o las llamadas, el trabajo a distancia ha sido un disco mucho más fácil y no hemos tenido que reunirnos en el estudio. También es verdad que no hubiera sido posible hacerlo hace apenas un par de años, cuando estábamos en una multinacional como Warner. Nosotros estamos ahora en una independiente y a nivel burocrático esto no hubiera sido posible antes por el tema de los permisos. Como esto se ha hecho de tú a tú, directamente entre los artistas, todo fue mucho más rápido y mucho más sincero.

Pregunta difícil: ¿Cuál es el secreto para que una banda lleve 19 años de trayectoria y siga triunfando?

Yo creo que el secreto es tener ganas de hacer cosas, de no estancarse. Es no tener miedo a salir de la zona de confort y tener cosas nuevas que contar, nuevos retos y países por visitar. Eso hace que la banda se oxigene y que siga funcionando. Luego está el tema de dejar a un lado los egos para luchar por un sueño común. Hay que mirar por el bien del grupo, no solo el individual. Eso hace que todos rememos hacia el mismo lugar, que esto tenga sentido y que dure tantos años.

El nombre del disco, que es también el de una de las canciones, es como una declaración de intenciones: Hacia otra parte. ¿Esto no para?

Exactamente. Por un lado está eso que te he dicho antes sobre el viaje hacia cada una de las colaboraciones y que además supone aproximarnos hacia la zona de confort de cada uno de ellos y salirnos de la nuestra. Hay temas como Diez minutos, con la Vela Puerca, que es un rock que La Pegatina no hubiera hecho por sí sola. Nos ponemos en la piel de la Vela Puerca para eso y aunque no sea un ritmo que normalmente utilicemos, con los elementos que tenemos, suena a Pegatina. O el rap con Louta, que no es nuestro estilo pero lo mezclamos con la voz de Louta y funciona. Eso es lo bueno que tiene este disco. También es un asunto que va más allá del viaje musical, también implica a lo físico. Volvemos a la carretera, volvemos a girar y a recorrernos el mundo con nuestra música.

«En 19 años hemos pisado tierras isleñas en cuatro ocasiones y estamos muy contentos»

A Canarias no pueden llegar por carretera pero tienen dos citas aquí, una en Telde y otra en el Palmétum santacrucero, a finales de este mes con el Canarias Primavera Live. ¿Hacía mucho tiempo que no venían por las Islas?

Llevamos años tocando en las Islas pero siempre ha sido en festivales y en contadas ocasiones, muy poquitas. En estos 19 años creo que hemos pisado tierras isleñas en cuatro ocasiones y estamos muy contentos de volver. Sabemos que tenemos muchos seguidores ahí. Hay mucha gente, y tenemos constancia de ello, que como no hemos ido mucho han viajado y se han venido a Madrid o Barcelona. Es una forma de volver a recuperar esas giras e ir a sitios donde sabemos que nos quieren tantísimo como es Canarias. Y no solo en una fecha, sino que vamos a hacer dos. Estamos súper contentos. Ojalá sea el principio de muchas fechas ahí. El recuerdo que nos hemos llevado siempre de las Islas es que es amor, es brazos abiertos y que la gente tiene muchas ganas de La Pegatina.

¿Cómo se presenta este verano? ¿Movidito?

Pues sí, bastante movidito. Estamos muy contentos porque se está activando todo en esta gira. Lo que tenemos en nuestra página web es un 40 por ciento de lo que va a ser este año. Va a haber muchas cosas a nivel nacional y europeo y, si todo va bien, de cara a final de año queremos irnos a Latinoamérica otra vez. Estamos muy contentos por volver a ver a la gente disfrutar, su sonrisa, sus caras al cantar y que se puedan tocar otra vez. Una de las cosas que me pasaba cuando tocábamos en pandemia era tener que cortar esa energía de la gente cuando se levantaba con un tema y teníamos que parar la canción. Nos sabía mal porque La Pegatina es sinónimo de fiesta, de compañerismo, de amigos, de alegría, de energía positiva y era una frenada muy brusca. Por suerte hemos pasado eso y volvemos a querernos y a estar a tope.