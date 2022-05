"Los jueces hacen informes que van contra los derechos humanos"

Ya ha pasado el ecuador de la legislatura, ¿Qué balance hace?

Estoy muy contenta y creo que el Gobierno de España ha sabido desplegar medidas en momentos muy difíciles para este país que son muy contundentes y que lanzaban un mensaje claro de protección de la ciudadanía. Siguen habiendo retos por delante. Especialmente en materia de Igualdad tenemos muchos que hacer. El balance es positivo porque se va a aprobar ya la Ley de Libertad Sexual que es la ley que va a proteger a las mujeres de las violencias sexuales que seguimos sufriendo en España. Hay que ampliar las políticas de cuidados y creo también que cuando sigue habiendo asesinatos como por ejemplo el caso de Olivia y Anna en Tenerife las instituciones llegamos tarde y por tanto hay que seguir reforzando las políticas en materia de género.

Está siendo una legislatura turbulenta...

Cuando pensábamos que el Covid-19 era todo lo que podía pasar vino una tormenta de nieve, un volcán, una guerra.. ya no me atrevo a decir que se vaya a quedar ahí. Ojalá que podamos tener unos años de calma para la ciudadanía y de certezas, que las políticas sirvan para eso. Creo que quienes hacemos política estamos para escuchar a la gente, saber lo que necesitan y dar seguridad y certeza de que sepan que van a poder pagar el alquiler y que no sea un alquiler desorbitado por la subida de precios del IPC.

Tras el duro informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ¿Cuándo se aprobará la ansiada Ley Trans?

No es la primera vez que los jueces de este país hacen informes que van en contra de los derechos humanos. Lo hicieron con la Ley del Matrimonio Igualitario, cuando dijeron que era como si se casará un ser humano con un animal. Es decir, nos llamaron animales a las personas LGTBI, también cuando han dicho que la Ley del Aborto no tenía que salir adelante o cuando cuestionaron la constitucionalidad de la Ley contra la Violencia de Género. Por tanto, no es una sorpresa que de la Ley Trans digan que no hace falta o que ya está recogida. Creo que es uno de los elementos que demuestra que el CGPJ debe ser renovado, no solo porque haya caducado su mandato hace tres años sino porque necesita una renovación en términos de profundidad democrática y de respeto a los derechos humanos. Luego vemos casos que son paradigmáticos como que no apliquen lo que está aprobado por el poder ejecutivo y legislativo que es lo que está pasando con la Ley de Infancia. En España desde el 2021 el régimen de visitas de los padres maltratadores está prohibido. Si hay el más mínimo indicio de violencia el juez tiene que prohibir esas visitas y sin embargo siguen poniendo régimen de visitas encima de la mesa. ¿Qué les pasa a los jueces? ¿Por qué se ponen de parte de los maltratadores y no de parte del poder ejecutivo, del legislativo y de los derechos humanos?

¿Qué opinión le merece las voces que desprecian al colectivo trans dentro del movimiento feminista?

En los años 70 las feministas también echaban de las manifestaciones a las lesbianas o a las negras y ahora a nadie se le pasa por la cabeza que echasen a una lesbiana o a una negra de una manifestación. Lo que está pasando ahora mismo va de eso, va de que el mundo cambia y de que cada vez le reconocemos derechos a más personas que históricamente no los han tenido. Esas cosas conviven al mismo tiempo. Ojalá la Ley Trans se apruebe cuanto antes para que esa igualdad formal sea también legal a efectos de lo que establece la ley y por tanto haya que pensárselo dos veces antes de decir que las personas trans no deben tener los mismos derechos.

Algunas calcan en sus críticas el argumentario de Vox...

Me haría reflexionar si como feminista algún día algo de lo que digo es lo mismo que defiende la ultraderecha. Me haría pensar.

Según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial en Canarias se presentan de media al día 24 denuncias por violencia machista, siendo de las regiones con mayor número de denuncias ¿a qué cree que se debe?

Es importante que cuando hablamos del número de denuncias pensar que muchas veces aumentan y, eso es positivo, porque hablan de la violencia revelada. Solo se denuncia una de cada 10 situaciones de violencia. Que a veces haya un aumento del número de denuncias puede querer decir que las instituciones están haciendo bien su trabajo a la hora de hacer más visibles las puertas por las que las mujeres pueden entrar en las instituciones y por tanto eso puede traducirse en más denuncias. Ahora bien, no hay que minusvalorar en ningún caso el dato. 24 denuncias al día es algo que debe ser la prioridad de cualquier gobierno. Para nosotras cada vez que hay un asesinato dolorosísimo hay que asumir que hemos fallado, que no hemos llegado a tiempo. Por tanto, creo que lo más importante no es tanto lamentarse de las asesinadas sino proteger a las vivas.

¿Qué le parece la corriente negacionista de la violencia de género?

Es impresionante. Creo que nunca antes me habían hecho tantas veces esta pregunta. Nunca me he preguntado en mi vida si la violencia de género existía sí me he preguntado qué había que hacer para acabar con ella. Lo problemático es que decir que no existe no acaba con el problema, las asesinadas siguen existiendo y las denuncias. ¿Cuál es el planteamiento de la extrema derecha para esas mujeres? Una mujer que vive con un señor que la maltrata, la viola y la insulta ¿Cuál es el planteamiento del señor Abascal para esta mujer? ¿Qué se quede en casa y aguante los golpes hasta que la mate? ¿Ese es el planteamiento? Me da igual cuál sea el partido político que defienda eso, siempre voy a estar en contra.

Cada vez hay más jóvenes negacionistas de la violencia machista, ¿Qué opinión tiene?

Sí creo que lo que hay es la violencia de siempre pero en nuevos medios. La violencia como es inherente como sociedad se va a reproducir, se desparrama y va a ir cubriendo todos los espacios y lugares. Los centros de trabajo o las nuevas formas de relacionarse. Tenemos que asumir que es un problema que no va a desaparecer porque se de en lugares nuevos. Ahora bien, las encuestas apuntan que hay jóvenes que dicen que la violencia de género no existe pero dan un dato mucho más importante del que nunca se habla, que es que cada vez más gente joven se considera feminista. Hay mucha más gente joven que se considera feminista que gente que negacionistas de la violencia.

¿Cuál sería la noticia que le gustaría dar? ¿Por que?

Que el año 2022 terminase con menos asesinadas que nunca, sin duda. Y que hubiera sido porque hayamos encontrado un mecanismo institucional para que todas las mujeres que denuncian las podamos proteger sobremanera. Sin duda esa sería la noticia.

Se han dado pasos hacia la igualdad en las empresas y administraciones pero va lento ¿Qué políticas se pueden dar impulsar para acelerarlo?

En el ámbito laboral se está avanzando muchísimo, creo que la Reforma Laboral ha tenido un impacto positivo en las mujeres. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha hecho un trabajo espectacular en este sentido y además ha desarrollado conjuntamente con la ministra de Igualdad, Irene Montero, algunas herramientas que sirven para detectar cuándo hay brechas y dónde se producen. Una de ellas, que la gente no la conoce, tiene que ver con la transparencia salarial. Cuando hablábamos de la brecha salarial la gente pensaba que si hay un hombre y una mujer en el mismo puesto de trabajo a él le pagaban mil euros y a ella 900. No es tan sencillo. Al hombre a veces se le añade un complemento salarial que las mujeres no tienen y como las nóminas no son transparentes para toda la empresa y no se analizan de manera comparada, hace que sea muy difícil detectar donde están las brechas. Esa herramienta para la transparencia salarial es muy importante, también para valorar que tipos de puestos de trabajo ocupan dentro de las empresas.

¿Qué le parece el borrador del Tribunal Supremo de EEUU que apunta a la derogación del derecho al aborto? ?¿Podría pasar esto en España?

Lo que demuestra lo que está pasando en EEUU es que vivimos en un mundo en el que al mismo tiempo existe Abascal y existe Irene Montero. Eso se traduce en que hay quien quiere acabar con los derechos de las mujeres y hay quien quiere, en contraposición a eso, avanzar más que nunca. Para mí es como la noche y el día, es como si fueran la buena y el malo de la película. Al final los buenos ganan y los malos van a intentar todo el rato impedir que lo hagan, ese es el relato de nuestra historia. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la ley del 2010, supongo que están muy ocupados, 12 años después no han dicho nada. El Gobierno lo que va a hacer es poner encima de la mesa una Ley del Aborto que avanza en derechos y que además reconoce otros elementos de salud sexual tan importantes como las bajas por reglas dolorosas que es un tema muy de sentido común. Sí existe el riesgo de que pase pero existe porque las mujeres estamos avanzando y el malo de la película no lo quiere permitir.

¿Le preocupa el ruido que se pueda generar con la modificación que plantean del aborto?

Sí. Pero entonces, ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Quedarnos en casa? Creo que las mujeres no nos podemos permitir dejar de hacer cosas porque hagan ruido, porque estamos hablando de nuestras vidas. Entiendo el ruido pero esa barrera es lo que demuestra que nosotras debemos seguir haciendo lo nuestro y sí creo que de la mano de quienes dicen que no. Yo en política creo que debemos intentar convencer a todo el mundo.

¿Qué medidas están impulsando para luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual?

La trata es otra de las grandes tareas pendientes de este país. Se han sucedido muchos gobiernos en los que no se ha hecho nada, muchas promesas y por tanto no quiero hacer ninguna. Quiero hablar de lo que ya está encima de la mesa que son fundamentalmente dos cosas. Hemos aprobado con el Real Decreto Ley de medidas de Ucrania la posibilidad de acreditar a víctimas de trata y explotación sexual sin que sea a efectos policiales. Es decir, que esas mujeres puedan acudir a una asociación como Médicos del Mundo, por ejemplo, y que ahí puedan acreditar que están en una situación de trata y de explotación sexual y que eso pueda servir para acceder a recursos. Además, estamos a punto de llevar al Consejo de Ministros un plan de inserción social y laboral para estas mujeres que lo estamos haciendo con las mismas entidades sociales que podrían acreditarlas, para que puedan tener un trabajo. Hay que darles una vida nueva.

¿Veremos en esta legislatura la abolición de la prostitución?

Sería muy difícil siendo realistas. Me importa mucho ser realista en política, no quiero engañar a nadie. La abolición de la prostitución es un horizonte hacia el que deben caminar las políticas públicas. Ojalá tuviera la fórmula mágica para que eso pasara mañana, nosotras creemos que hay cosas que se pueden hacer ya. Por ejemplo, la Ley de Libertad Sexual recoge la modificación del Código Penal para la persecución de la industria proxeneta. El que tiene un local y se beneficia con lucro directo de la explotación sexual de las mujeres se le cerrará el local, irá a la cárcel y se disolverá su empresa. Eso tiene que ser un delito y eso hemos hecho. Aprobemos esa ley para dar el primer paso. Aún no hemos dado ninguno.

¿Qué siente al ver tan atacado al ministerio de Igualdad y a cada política que realizan?

Creo que nos atacan a muchas mujeres que estamos en la vida pública haciendo políticas feministas. Creo que hay muchos ejemplos conocidos, el primero el de Irene Montero, intento pensar siempre que no nos atacan a nosotras en concreto sino que atacan la idea de que las mujeres tengamos más derechos. Pero que duda cabe que es duro, claro que sí. Hace plantearte muchas veces cuál es el coste que nos hacen pagar por estar en política. Es como un aviso a navegantes, cuidado que si te metes en política, eres joven, feminista y defiendes a las mujeres en un partido de izquierdas lo que te va a pasar es que te vas a comer insultos de la noche al día. Entonces puede haber quien diga que no se mete en política. A toda esa gente yo le diría que no, que merece la pena porque acabar con esta manera de relacionarse con la política es una tarea política en si misma. Creo que se puede discrepar pero no hace falta insultar. Se puede discrepar con toda la contundencia pero no hace falta ni insultar, ni menospreciar ni agredir, porque al final hay una parte de lo que está pasando últimamente que es violencia política. Creo que eso tenemos que empezar a hablar de ello, sin descafeinarlo y sin decir tampoco que todo es ruido. Creo que lo que está pasando es diferente a que en política se discrepe, creo que hay violencia política y eso es un problema y creo que debemos empezar a nombrarlo y a tratarlo colectivamente.