Los médicos instan al diálogo a la Consejería para estudiar una tregua a la huelga.

Los facultativos especialistas de área del Servicio Canario de la Salud (SCS) instan al diálogo a la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico para estudiar una posible tregua a la nueva huelga que comenzará el próximo viernes, entre las 10.00 y las 12.00 horas, ante la ausencia de soluciones al conflicto de abuso de la temporalidad. A la protesta, promovida por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca), están llamados más 2.200 profesionales del ámbito de Atención Primaria y Hospitalaria. «Si se abriera una vía de diálogo real, pararíamos las movilizaciones», señala el doctor Goar Daniel García, especialista en Análisis Clínico y portavoz de la Confluencia de Médicos, un colectivo representado por la citada asociación sindical.

Más allá de esto, la agrupación critica los servicios mínimos que están obligados a prestar durante el período de paro, y que han sido impuestos por la Consejería de Sanidad. «Consideramos que son abusivos, ya que contemplan toda la actividad asistencial preventiva y diagnóstica del Covid. Esto incluye los casos sospechosos, los leves y los asintomáticos», apunta el especialista. «Entendemos que se preste atención a todos los cuadros graves o que, por la situación clínica de los pacientes, puedan experimentar complicaciones, pero no este criterio», recalca.

Pero eso no es todo, pues también discrepan con las exigencias contempladas para Atención Primaria. Y es que, según indica el doctor García, los médicos de familia deberán atender «preferentemente» a las Urgencias. ¿Cómo se traduce esta obligación? En realidad, la interpretación es amplia y no ha sido aclarada por el departamento del Ejecutivo autonómico. «Dentro de la Gerencia de Atención Primaria, se puede entender que existe la obligación de asistir a todos a todos los pacientes, pero que tienen preferencia los casos urgentes. Esto es lo que ocurre habitualmente, por lo que no tiene sentido que se pida lo mismo cuando hay una huelga convocada», defiende.

Ahora bien, ¿qué alternativas ha propuesto el grupo? Básicamente, atender a las Urgencias. «Todo lo que sea demorable, no debe estar incluido en los servicios mínimos. Respaldamos que funcione al 100% la Farmacia Hospitalaria, las operaciones que no se pueden aplazar, la atención sanitaria de carácter urgente –tanto en el ámbito ambulatorio como domiciliario– y los servicios de Oncología Médica y Diálisis, por ejemplo. El resto, nos parece un abuso», insiste el facultativo.

Agravamiento de la protesta

Lo cierto es que los afectados ya han llegado «al límite» y están dispuestos a encrudecer la huelga, algo que ya examina el comité. Entre sus solicitudes figura la apertura de un proceso de negociación que sirva para determinar cómo deben ser las bases de los dos concursos de empleo que se aprobarán este año, con el propósito de que el personal sanitario que haya estado en situación de abuso de contratación temporal tenga la garantía de no perder su puesto de trabajo. «Es fundamental que conozcamos las plazas que van a salir y que estén disgregadas por gerencias y servicios. Solo así, podremos cotejar la cifra con los datos que manejamos y comprobar que no se va a quedar fuera de estos procesos ninguna vacante».

Para afianzar la continuidad del personal, el colectivo baraja varias opciones. Una de ellas es que el concurso de méritos –al que acceden los trabajadores que tienen una antigüedad previa al 1 de enero de 2016– sea primado, y que se valore más el tiempo trabajado de las personas que ya están dentro de un área en concreto que el de aquellas que puedan venir de fuera. Otra de las propuestas atañe a la fase de oposición y es más compleja. «Habría que buscar un método que beneficie al personal que en está en situación de abuso de contratación sucesiva. En este sentido, creemos que la entrega de una memoria puede ser una buena alternativa», anota el doctor.

Mientras tanto, el tiempo apremia. Y es que la oferta de plazas debe salir publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) antes del 1 de junio, si bien las bases tendrán que ser difundidas antes de que concluya el año. «Seguimos viviendo en la incertidumbre y no vamos a parar hasta encontrar una solución justa», concluye el doctor García.