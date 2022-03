La Fiscalía de Barcelona archiva las investigaciones por abusos contra docentes del Institut del Teatre

La Fiscalía de Barcelona ha archivado las dos investigaciones abiertas por presunto abuso de poder y acoso sexual contra docentes del Instituto del Teatre, según ha podido confirmar El Periódico de Catalunya, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario. Una de las pesquisas se centra en el profesor Boris Dausà, que fue expedientado y apartado de las aulas como medida cautelar al haber encontrado la entidad “indicios de acoso sexual en su comportamiento”. Durante años invitaba a los alumnos a hacer clases y participar en fiestas que organizaba en una casa de montaña, algo prohibido por el reglamento de la institución. Según publicó en su día el diario 'Ara', animaba a los alumnos a tener sexo entre ellos y participaba en juegos de cariz sexual con algunos estudiantes.

Este es uno de los 13 docentes que los alumnos habían puesto en el punto de mira de la entidad. El proceso interno a Dausà se abrió a raíz de una instancia presentada por un estudiante. Tras apartarlo de la docencia, la Comisión de Prevención y de Investigación de Acoso Sexual vinculada al protocolo antiacoso elaboró un informe y se abrió un expediente disciplinario para determinar la responsabilidad del docente, del que se hizo cargo la Diputación de Barcelona, organismo del que depende el Institut del Teatre.

Una vez finalizada la instrucción del expediente y "dado que se han confirmado los indicios de acoso sexual", el centro educativo procedió a remitir estas sospechas a la Fiscalía de Barcelona. Esta institución ha acordado ahora archivar el asunto y no presentar denuncia, al no encontrar indicios sólidos contra el profesor.

La fiscalía también ha dado carpetazo a la investigación abierta a raíz de una denuncia del Institut del Teatre contra doce docentes jubilados, de los que en un principio no dio sus nombres, para determinar si hay indicios de delito por "acoso sexual, conductas abusivas o abuso de poder" contra alumnos y exalumnos del centro. Los exdocentes bajo sospecha aparecían citados en 10 instancias que fueron presentadas por alumnos y exalumnos entre febrero y diciembre del pasado año, y la mayoría de los hechos denunciados hacen alusión a situaciones ocurridas hace más de 25 años, por lo que podría ser que el delito estuviera prescrito. Al tratarse de personal docente que ya no forma parte de la plantilla de trabajadores de la institución, el Institut del Teatre sostuvo que no podía investigar los hechos, ni aplicar medidas cautelares ni preventivas, ni abrir ningún expediente sancionador en caso de que fuese de aplicación.