Así será la comisión política que investigará el supuesto nepotismo en el acceso a la Policía Local de Alicante

Los seis grupos con representación en el Ayuntamiento de Alicante han pactado la moción plenaria para la creación de una comisión de investigación a nivel político. El texto de consenso se ha alcanzado esta mañana, después de que Unidas Podemos registrara una propuesta durante este lunes. El caso ya está siendo investigado por la Agencia Valenciana Antifraude, tras "varias" renuncias recibidas.

Según el documento firmado por los seis portavoces municipales, el Pleno de Ayuntamiento de Alicante acuerda la creación de una Comisión No Permanente o Específica sobre la tramitación del proceso de oferta pública de empleo de la Policía Local de Alicante. El objeto de la comisión será la "revisión del proceso de oferta pública de empleo y dilucidar si se ha producido algún tipo de irregularidad en su tramitación".

El órgano "respetará el principio de proporcionalidad de acuerdo, teniendo un representante por grupo municipal y voto ponderado". El alcalde, según el texto, será el presidente nato del órgano, aunque podrá delegar el cargo. "Podrán ser citados o invitados a intervenir los funcionarios municipales que se estimen convenientes", recoge el documento, que incluye a petición de la oposición que la periodicidad de las sesiones será de, al menos, una quincenal", que las sesiones serán "públicas" y que, por último, se "elaborará un dictamen final que elevará al Pleno para su conocimiento".

La polémica surgió este lunes, después de revelarse el listado de aprobados a las oposiciones recientemente realizadas en el Ayuntamiento de Alicante, en el que figuran personas muy cercanas a actuales agentes del Cuerpo de Seguridad alicantino, incluyendo miembros del cuadro de mandos, como hijos, hijas,esposas, novias, sobrinos y yernos, entre otros parentesco, según fuentes internas. También están incluidas en ese listado personas próximas a partidos políticos y a empresas con vínculos con agentes locales, además de sindicalistas del Ayuntamiento.

Según el listado, de los veinte mejor puntuados todos guardan alguna supuesta relación con agentes municipales, ya sea por vinculo familiar o de amistad, con partidos políticos con representación en la Corporación municipal, con otros funcionarios municipales o con empresas contratistas del Ayuntamiento de Alicante.

Sin fecha para la incorporación de los agentes

Por su parte, el concejal de Seguridad, José Ramón González, ha intervenido este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno para responder a las preguntas que ayer dejó sin contestar el alcalde, Luis Barcala, que hizo una intervención sin preguntas tras estallar el caso tras un acto en el Séneca.

El edil de Seguridad ha admitido que la oposición no se puede paralizar si no existe un mandato judicial, y a su vez ha dejado sin fecha la incorporación de los aspirantes que han conseguido plaza en el proceso selectivo. "Los servicios jurídicos, a la espera de tener el informe completo, nos indican que salvo mandato judicial no se puede paralizar el proceso, ni tampoco suspender", ha explicado González, quien ha concretado que todavía no hay fecha prevista para la incorporación de los agentes, ya que el proceso se encontraba todavía en la fase de selección (con los periodos de reclamaciones) y todavía está pendiente la fase formativa.

González, por otro lado, ha subrayado que no se ha producido ninguna reclamación al proceso en el Ayuntamiento de Alicante, pese a que se presentaron más de 1.500 candidatos, de los que solo 281 personas llegaron al examen a cargo del tribunal. Finalmente, 144 aspirantes aprobaron, aunque solo 92 obtendrán plaza.

El edil ha añadido que el expediente informativo que se ha abierto, a petición del alcalde, consta de dos partes: la jurídica y el informe que se ha solicitado al presidente del tribunal, que a su vez es el jefe de la Policía Local de Alicante.

Respecto a la posibilidad de que el propio Ayuntamiento presente una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, el concejal ha asegurado que esa posibilidad queda a la espera de la evolución de la comisión de investigación que se aprobará en el pleno de este jueves tras el acuerdo de todos los grupos.