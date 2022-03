Los veterinarios reivindican su papel como sanitarios en la Salud Pública

Los veterinarios de Canarias participarán el próximo 3 de abril, en Madrid, a la manifestación convocada por el sector a nivel nacional para visibilizar el carácter sanitario de la profesión veterinaria y reivindicar ante las administraciones públicas y la sociedad el papel de estos profesionales en materia de Salud Pública. Así lo ha anunciado el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, Alejandro Suárez, expresando el malestar del sector por quedar fuera del abordaje de la pandemia por Covid-19. «Para los veterinarios canarios lo más importante es dar a conocer a la sociedad en general que no sólo curamos perros y gatos. Jugamos un papel importante dentro de la Salud Pública pero no se nos ha tenido en cuenta durante la pandemia del coronavirus, donde desde el principio no se ha valorado el papel de los veterinarios como sanitarios».

Suárez indicó que, si bien la Ley de Salud Pública reconoce a los veterinarios como profesionales de la salud, en el conjunto de la sociedad se asocia a estos profesionales a la medicina animal exclusivamente, «lo cual es un error», que intentan subsanar con movilizaciones como las que reunirá en Madrid a los veterinarios de toda España el próximo 3 de abril. En este sentido, el presidente del órgano colegial de Las Palmas alude al concepto de One Health -Una Salud-, una estrategia mundial avalada por la OMS que expresa cómo la salud de las personas está ligada a la salud de los animales y del medio ambiente, tal y como ha puesto en evidencia la propia pandemia del Covid-19, por lo que se busca aumentar la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, de los animales y del planeta con el fin de definir políticas de Salud Pública más eficientes. Hartazgo «Hay un hartazgo en el sector veterinario de ver cómo la clase política no nos ha tenido en cuenta, al contrario que en otros países donde incluso los veterinarios están vacunando contra la Covid. En nuestra comunidad autónoma, desde el primer momento hemos instado al Gobierno de Canarias a que contaran con nosotros para colaborar como profesionales sanitarios que somos en la crisis sanitaria, pero no se nos ha valorado». Alejandro Suárez apuntó al respecto que lleva como presidente desde diciembre de 2019, y desde marzo de 2020 cuando empezó todo, hasta hoy, han mandado al Gobierno de Canarias y a diferentes consejerías, hasta seis escritos, «ya no reclamando, sino poniéndonos a disposición, pidiéndoles que nos tuvieran en cuenta. A cambio hemos obtenido cero respuesta, parece que ni existimos», se lamentó. En las Islas hay 1.500 veterinarios -1.000 están colegiados en la provincia de Las Palmas y 500 en Santa Cruz de Tenerife- . A nivel nacional, puso como ejemplo, que al inicio de la vacunación contra el Covid, uno de los primeros colectivos en recibir la inmunización fueron los sanitarios, «pero a los veterinarios no se nos tuvo en cuenta, tuvimos que pelear con escritos y reuniones, para que se nos vacunara como sanitarios que somos. Todo esto ha creado un malestar que ha ido creciendo, de forma que muchos colectivos y asociaciones de veterinarios ya convocaron el año asado una manifestación en Madrid y este año se vuelve a convocar». Con motivo de esta protesta, los colegios profesionales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, quieren dar visibilidad a las diferentes funciones que ejerce el veterinario, más allá de la salud de los animales domésticos. Recordó el protagonismo de los veterinarios como inspectores de Salud Pública, siendo fundamentales en el control y la vigilancia de los alimentos, restaurantes, protocolos de limpieza, desinfección e higiene alimentaria; así como en la investigación de patologías en animales que afectan a las personas. Según la OMS, uno de los principales retos que afectan a la humanidad son las enfermedades transmisibles entre personas y animales, conocidas como zoonosis, por el elevado riesgo que representan para la salud pública a nivel mundial. Estos riesgos se acentúan con el cambio climático y determinados comportamientos humanos, lo que multiplica las oportunidades para que los patógenos colonicen nuevos territorios y evolucionen bajo nuevas formas. Como datos a tener en cuenta, la OMS advierte de que el 60% de las enfermedades humanas transmisibles son zoonóticas; cinco nuevas patologías surgen cada año y tres de ellas proceden de animales; y el 75% de los agentes patógenos responsables de las enfermedades infecciosas emergentes tienen un origen animal. «Llevamos años trabajando frente a enfermedades como la brucelosis, la salmonella, clamidias, tuberculosis… Nuestro papel frente a la lucha diaria de todas ellas ha sido inmensa, se han hecho planes de erradicación, de vacunación, de seguimiento. La tarea de rastreo de la que ahora tanto se habla por el Covid, los veterinarios siempre la hemos hecho, y llevamos el control de todos los alimentos derivados de productos de origen animal». Suárez citó como ejemplo el plan de vigilancia de la ciguatera en Canarias -intoxicación alimentaria por el consumo de peces con ciguatoxinas-, que desarrolla el Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la ULPGC. «Los veterinarios estamos curtidos a la hora de generar planes de contingencia, de control, y sobre todo, de vacunación y seguimiento de la enfermedad. En Canarias tenemos grandes investigadores que publican a nivel internacional sobre muchas enfermedades, que podrían haber jugado un papel importante en el comité de asesoramiento», concluyó.