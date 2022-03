"Le dije a mi madre que su novio intentó violarme y no me creyó", sostiene una menor víctima de abuso sexual

Una menor que denuncia haber sufrido una agresión sexual por parte de la pareja de su madre, en el sur de la Isla, relató este jueves ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas que le contó a su progenitora que "él intentó violarme y ella no me creyó en ese momento". Sin embargo, la mamá insistió en que se enteró de los hechos tiempo después, cuando ya habían terminado la relación, y no cuando ocurrieron.

El juicio contra el procesado, de 45 años, se celebró este jueves y la primera en prestar declaración fue su expareja y madre de la perjudicada. La testigo narró que ambos comenzaron la relación cuando la niña contaba con tres años aproximadamente y finalizó cuando la pequeña tenía diez u 11 años. "Todo era prácticamente normal al principio, pasábamos todos los fines de semana con él hasta que un día la niña se negó a ir conmigo", reseñó.

La mujer también explicó que cuando pernoctaban en casa del investigado dormían los tres juntos en la misma habitación ya que era la única que había. "Algunas veces la niña dormía en una colchoneta, otras veces se acostaba con él en la cama y yo en el suelo", sostuvo, al tiempo que indicó que la pequeña "nunca me dijo nada sobre el por qué no quería ir a la vivienda de él".

Con respecto a como se enteró de la presunta agresión sexual a su hija, la testigo matizó que fue durante la Navidad de 2018 y a raíz de una conversación familiar porque la menor tenía novio. "Mi hermano me dijo que la niña llegaría embarazada como parte de una broma y ella respondió que no iba a quedar en estado porque había sido violada", aseveró, a la vez que matizó que en ese momento se quedó en shock. Al principio la madre de la víctima explicó que la menor le detalló que el acusado la violó un día en el que le comentó a su progenitora que él la estuvo persiguiendo con un cuchillo. Sin embargo, tras ser cuestionada por el letrado de la defensa José Luis Benítez, la testigo reculó y dijo que el episodio con el arma blanca fue parte de un juego entre ellos y que la perjudicada le contó que eso sucedió antes de la presunta agresión.

"Ella me dijo: Yo te decía que no quería ir y tu no me escuchabas o no me creías", indicó. A preguntas de la representante de la Fiscalía, la mujer destacó que "nunca" había tenido problema alguno con su expareja y que fue él quien terminó la relación sentimental a través de un mensaje de texto. "Era un amor no correspondido, pero no me levantaba la voz y tampoco sufrí maltrato", recalcó, al tiempo que añadió que la menor se encuentra en tratamiento psicológico por estos hechos.

La víctima, que ahora tiene 17 años, manifestó que un día mientras salía de la ducha e iba con la bata puesta y la ropa interior debajo, se topó con el investigado. «Él me tumbó en la cama y mantuvo relaciones conmigo», expresó, a la vez que apuntó que ella «solo lloraba y tenía un paño en la cara porque no lo quería ver».

«Yo tenía miedo, él no me dijo nada ni antes ni después. Yo baje a la cocina y le dije a mi madre llorando que él me había hecho eso y ella no me creyó en ese momento», añadió, mientras señaló que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 11 u 12 años. A su vez, mencionó que el acusado le enseñó con anterioridad a la presunta violación, vídeos de índole sexual

Los peritos aseguraron que «existe una alta probabilidad» de que el testimonio de la afectada sea creíble, así como que no presenta huella psíquica por estos hechos. Mientras, el agente de la Guardia Civil instructor del caso añadió que existieron «contradicciones» en el testimonio de la víctima con respecto a como era la vivienda. «Ella dijo que habían dos dormitorios y solo existe uno, así como que su madre estaba en la cocina que se encuentra a dos metros y es una estancia abierta. También narró que salió del baño sin ropa interior y después dijo que sí», reveló el funcionario.

El guardia civil dijo que la progenitora de la menor dijo en tono de «burla» que el procesado no pudo hacerle daño porque no tenía con qué «haciendo a que el pene del investigado era pequeño».

El procesado, por su parte, negó los hechos y declaró que fue pareja de la madre de la afectada durante diez años, también dijo que desconoce las razones por las que la víctima lo denunció. «La relación iba y venia porque ella estuvo sin trabajo y yo la mantenía, le decía que buscara trabajo y ella solo me pedía dinero y me cansé», alegó, al tiempo que sostuvo que «la niña se duchaba y salía vestida del baño porque si salía desnuda la verían los vecinos, además, en mi casa nunca ha habido ni bata».

La Fiscalía y la acusación particular requirieron 11 años de prisión para el acusado al entender que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual a menor de 13 años. Mientras, la defensa pidió la libre absolución al considerar que la denunciante «miente» en base a las «contradicciones» de su testimonio. El juicio quedó visto para sentencia.