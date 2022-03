«Los vehículos de movilidad personal son un reto a la hora de aplicar normas»

De las medidas que entraron en vigor el pasado lunes, ¿cuáles considera como las más relevantes o innovadoras?

Todas tienen una gran importancia, ya que tratan de actuar sobre los principales problemas de seguridad vial, como la velocidad, la concienciación, las distracciones. Me gustaría destacar dos ámbitos: las distracciones y el alcohol. En cuanto a las distracciones, aumentan de 3 a 6 los puntos a detraer por utilizar, sujetándolos con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. Desde el 2016 las distracciones al volante son la primera causa de los accidentes mortales. En cuanto al alcohol, los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0, tanto en sangre como en aire espirado. Es una infracción que no cambia, sigue tipificada como muy grave: 500 euros de multa.

¿Cree que, de verdad, estas acciones tienen eficacia a corto, medio o largo plazo?

Las acciones que se proponen son el resultado del estudio de la situación actual, los problemas que nos encontramos en las carreteras y sus consecuencias. Todas van encaminadas a la mejora de la seguridad vial. Cuando se realiza estas modificaciones legislativas siempre se espera que tengan efecto desde su aplicación, como la eliminación de rebasar en 20 kilómetros por hora la velocidad establecida en carreteras convencionales para adelantar por parte de turismos y motocicletas o el aumento del número de puntos a detraer por el uso de móviles. Sin embargo, otras, en cambio, pueden poner el foco a más largo plazo, como la posiblidad de obtener puntos mediante los cursos de conducción segura y eficiente, ya que tratan de afianzar unos comportamientos a través de la concienciación de los conductores. Se trata de actuar en todos los ámbitos temporales y que las actuaciones tengan continuidad.

¿Los vehículos de movilidad personal son un nuevo reto a la hora de sensibilizar a sus usuarios sobre las normas?

Sin lugar a dudas. Un vehículo de movilidad personal es el vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos (baterías de hasta 100 VCC y con un cargador integrado de hasta 240 VCA de entrada), que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora y que sólo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistemas de autoequilibrado. Este vehículo es un fiel reflejo de los cambios de movilidad que vamos experimentando con el tiempo. Las sociedades y sus necesidades van cambiando y la forma en la que nos desplazamos no es ajena a esos cambios. Por su tipología, es un vehículo muy usado por los más jóvenes, lo que lo transforma en una herramienta para comenzar a trabajar estas normas de circulación desde una edad temprana. Es importante transmitir que se trata de un vehículo, y como tal debe cumplir una serie de normas para circular correctamente.

¿Cree conveniente que estos tengan seguro y matrícula ante cualquier accidente?

La normativa española solo exige contratar un seguro de responsabilidad civil a los vehículos a motor, según el Real Decreto 1507/2008. Y por tales entiende todos los vehículos idóneos para circular por superficie terrestre e impulsados a motor, incluidos ciclomotores, vehículos especiales, remolques y semirremolques, cuya puesta en circulación requiera de una autorización administrativa…. Como se ha dicho en otras ocasiones desde la Dirección General de Tráfico (DGT), en nuestro país solo es exigible este seguro para aquellos vehículos cuya puesta en circulación requiera autorización administrativa, es decir, permiso de circulación. Los VMP (vehículos de movilidad personal) no son considerados vehículos a motor, por tanto, no requieren ni permiso de circulación ni seguro; a excepción de cuando lo hace una empresa de alquiler o turística, etcétera, es decir, cuando su uso supone una actividad económica. En estas circunstancias, sí existe obligación de asegurar. Sin embargo, desde algunos organismos como la Federación Española de Municipios y muchos ayuntamientos están reclamando a la DGT que establezca un seguro obligatorio para VMP. Y su número está creciendo a medida que crece también el uso, el mal uso y los accidentes. En Europa, Italia lo está tramitando y en Francia y Alemania es obligatorio desde 2019. El Código de Seguros francés define Vehículo de Movilidad Personal como vehículo de motor terrestre y, por tanto, tiene la misma obligación que el propietario de un turismo de contratar un seguro para poder circular.

¿Qué tipo de campañas son más eficaces? ¿Aquellas con imágenes más trágicas o las moderadas?

Todas las campañas tienen eficacia y su momento adecuado. En este caso, la DGT ha demostrado ser un organismo pionero en este ámbito, ya que ha realizado todo tipo de campañas publicitarias a lo largo de su historia incluyendo mensajes con gran fuerza y calado para tratar de cambiar hábitos y comportamientos en la conducción, haciendo más seguros los desplazamientos de los ciudadanos. Este mensaje ha ido evolucionando, hemos recordado Quien evita la ocasión… evita el peligro…, Una copa de más puede ser una vida de menos, también que La vida es bella, conduzca con prudencia, Únete a Nosotros. Únete a la vida y hemos terminando preguntando en un accidente de tráfico: ¿Quién quieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Unos de los más recientes, como los realizados en el Palacio de hielo o el top vacacional, creo que han tenido un gran impacto positivo. Lo que sí creo es que deben adaptarse a la problemática y los colectivos a los que se dirigen los mensajes. Por ejemplo, al principio casi exclusivamente nos ocupábamos de conductores y peatones. Ahora nos dirigimos a múltiples usuarios (ciclistas, motoristas, mayores o niños).

En las carreteras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿dónde se hallan los puntos negros que más le preocupan a la Jefatura Provincial de Tráfico?

En nuestra provincia se han identificado 20 puntos denominados tramos de riesgo para motoristas, entre los que figuran la la carretera de Los Loros (TF-523), entre los kilómetros 8,16 y 9,7, la LP-1, entre los puntos 3,69 y 5,92 y la subida al Teide desde La Orotava (TF-21), entre los kilómetros 17,73 y 20,02. Estos puntos preocupan, pues afectan a un colectivo vulnerable, como son los motociclistas. Quiero trasladar al conjunto de conductores, y en especial a este colectivo, el aumento de la prudencia ya que cualquier descuido puede tener consecuencias. También se presta atención a todos los puntos donde se producen accidentes, y para cuya vigilancia se disponen de nuevos elementos como los drones.

¿En cuáles de ellos se puede evitar el riesgo de accidentes graves con la realización de obras por las administraciones?

Desde este organismo se mantiene contacto con otras administraciones, realizando propuestas de mejora en todas las vías en las que se detecta alguna deficiencia.