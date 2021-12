Canarias encadena cinco jornadas por encima del umbral del millar de casos de coronavirus

Tenerife sumó este domingo 805 casos –358 menos que el sábado–; Gran Canaria 314 –11 menos–; Lanzarote 46 –36 menos–; Fuerteventura 45 –38 menos–; La Palma 15 –15 menos–; La Gomera siete –tres más–; y El Hierro tres –el sábado mantuvo su registro general invariable–.

En la comunidad ya son 13.964 los pacientes aquejados de la patología –1.133 más que en las 24 horas previas–. Solo en el transcurso de una semana, la cifra total de positivos se ha duplicado. Y es que el pasado domingo, 12 de diciembre, los datos difundidos por la Consejería reflejaban que en Canarias había 6.876 casos activos, lo que se traduce, por tanto, en un incremento de un 103,1%.

Tenerife continúa siendo la isla más castigada por la incidencia del virus y cuenta con 7.893 afectados. Le sigue Gran Canaria, con 4.238; Fuerteventura, con 1.192; Lanzarote, con 426; La Palma, con 163; La Gomera, con 32; y El Hierro, con 19.

En las últimas horas fueron emitidas 100 altas epidemiológicas, por lo que el cómputo de recuperados ya asciende a 101.934. Sin embargo, en los hospitales del Archipiélago hay 268 pacientes con la infección por SARS-CoV-2 ingresados en planta –dos más que en la jornada anterior– y 57 en las áreas de críticos – se mantiene el mismo número–.

Desde la irrupción de la pandemia, los sanitarios han realizado 2.560.684 pruebas diagnósticas, de las que 10.073 fueron practicadas durante el sábado –3.973 menos que el viernes–.

Por lo que concierne a los niveles de incidencia, hay que decir que el indicador que marca la acumulada en los últimos siete días se sitúa en 383,23 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el de los últimos 14 días refleja 525,75 cuadros sobre el mismo número de personas.

Por debajo de la media en pruebas





Canarias cuenta con una tasa de pruebas diagnósticas de 2.023,42 por cada 100.000 habitantes, por lo que se sitúa levemente por debajo de la media nacional, que está cifrada en 2.083,65. En concreto, la Comunidad de Madrid es la única, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que realiza más pruebas diagnósticas de test de antígenos que PCR, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, entre el 5 y el 15 de diciembre. Así lo refleja el estudio realizado por el proveedor de servicios de diagnóstico médico en Europa Synlab. En él se han comparado las pruebas PCR y test rápidos de antígenos, destacando la baja sensibilidad de estos últimos cuando se utilizan para examinar a personas asintomáticas que son portadoras del virus y las que no se encuentran infectadas. El estudio médico, denominado Safe at work, se realizó sobre más de 20.000 personas que no refirieron ningún síntoma con el objetivo de detectar el virus. Los resultados segmentados confirmaron que casi el 40% de los casos que dieron positivo en la prueba de SARS-CoV-2 con PCR podrían haberse pasado por alto al utilizar las pruebas rápidas de antígenos.