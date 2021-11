«La universidad pública canaria ha de esforzarse en ir de la mano con la privada»

En su visita a Tenerife se ha reunido con los alcaldes de Santa Cruz de Tenerife y La Orotava, donde la Universidad Europea de Canarias tiene sedes. ¿Cómo se han desarrollado estos encuentros?

Lo primero que hemos hecho es hablar de La Palma porque queremos ayudar. Estamos muy sensibilizados con el tema y hemos habilitado una serie de becas para los estudiantes palmeros, para ofrecer ayuda material y psicológica. Mucha gente está sufriendo. También nos hemos reunido con los alcaldes de La Orotava y Santa Cruz de Tenerife para explicarles cuál es nuestro proyecto y sobre todo porque queremos contar con los municipios en los que nos encontramos, que son muy importantes para nosotros.

¿Les ha presentado novedades dentro de la Universidad Europea de Canarias?

Me parece muy interesante el desarrollo que está teniendo Canarias porque las Islas han dejado atrás el turismo estacional y los índices de ocupación ya son muy similares a lo largo de todo el año, lo que es bueno para nosotros. También estamos haciendo esfuerzos para atraer a profesionales que trabajen desde Canarias porque las Islas son un sitio ideal para vivir, y como estos profesionales suelen ser de alto nivel, traen riqueza. Pensamos que este círculo se cerraría mejor con universidades más fuertes en Canarias porque la universidad produce talento. Si a la actividad hotelera le unimos la actividad profesional, también de la mano del gobierno, podremos recibir más talento y eso haría de Canarias una especie de hub de conocimiento; algo muy interesante. Las Islas son una región europea con una gran calidad de vida, por lo que es una zona muy atractiva. Pero, sorprendentemente, Canarias tiene aún pocos estudiantes extranjeros, aunque el sistema universitario europeo es común y un título en Canarias vale en otros 46 países. Sin embargo, solo hay un 6% de estudiantes extranjeros en el sistema universitario canario, mientras que la universidad privada en las Islas cuenta con un 10%. En Madrid estamos mejor, con el 42% de alumnos extranjeros este año.

¿Precisamente el reto para la próxima década en Canarias es esa atracción de talento extranjero o tienen otros desafíos?

Destacaría tres retos. El primero es la atracción de estudiantes extranjeros para así atraer talento. El extranjero que vengan ya será canario toda su vida porque habrá pasado en las Islas un momento muy importante de su vida. Por otro lado está la ampliación en la oferta de carreras, sobre todo en Ciencias de la Salud, que tienen una gran demanda en todo el mundo y además Canarias reúne buenas condiciones para contar con un campus en este ámbito. Somos auténticos expertos en este sector y más del 50% de nuestros estudiantes a nivel nacional cursan carreras de Ciencias de la Salud. Creemos que trasladar eso a Canarias será un empuje estupendo porque no hay duda que cualquier estudiante nacional va a venir a estudiar Medicina si lo ofertamos aquí. Además, todo ello beneficia al sistema local, a la atención primaria y especializada y fomenta la investigación.

Comenta la necesidad de atraer a estudiantes extranjeros pero ¿en qué punto se encuentra la movilidad dentro del territorio nacional?

También queremos fomentarla. Una universidad moderna se nutre de estudiantes que vengan de cualquier sitio. Ya tenemos un 25% de estudiantes no canarios de los casi 2.000 que cursan sus estudios en la Universidad Europea de Canarias. Esa es la línea a seguir porque este es un sitio estupendo para estudiar. Antes era más complicado pero ahora todos los títulos están homologados. Pero para atraer estudiantes hay que tener en cuenta una cuestión clave: las clases deben ser en inglés o al menos bilingües. No podemos pretender que un estudiante extranjero aprenda primero español, y eso es un reto del sistema canario y que ya otras Comunidades Autónomas han superado.

De cara a esta segunda década en Canarias, ¿piensan ampliar sus sedes en las Islas?

Nuestro compromiso está con nuestros estudiantes y con la sociedad y eso lo canalizamos a través de las personas que nos han ayudado siempre. La Orotava siempre nos ha apoyado y queremos seguir estando y creciendo en este municipio. En Santa Cruz de Tenerife, igual. El alcalde ha mostrado un gran interés por ampliar nuestras instalaciones en la capital porque quiere contar con una sede universitaria fuerte. No sé si en el futuro podremos saltar a otras islas pero de momento nos vamos a concentrar donde ya estamos y crecer en las áreas de conocimiento nuevas. Trabajamos pensando en qué podemos aportar a Canarias desde el punto de vista del conocimiento.

Para ampliar la oferta de títulos, ¿hasta qué punto tienen en cuenta las propuestas realizadas por los que serán sus futuros alumnos?

Siempre nos preguntan cuáles son las profesiones del futuro. Esa es una pregunta totalmente errónea porque en el futuro la gente cambiará de profesión más de una vez. Lo que debemos inculcar a la gente son las ganas de aprender, la idea de que somos una sociedad del aprendizaje y tenemos que mejorar a lo largo de nuestra vida para que, cuando toque cambiar, lo podamos hacer varias veces.

Dentro de esa tendencia de seguir ampliando la oferta, ¿se plantean disponer de enseñanzas más cortas que permitan a los profesionales reciclarse?

Las universidades en el sistema español no solo tienen la oportunidad de ofertar carreras o máster sino enseñanzas más cortas y estamos trabajando en este nuevo concepto con cursos cortos de especialización. Los grandes profesionales necesitan reciclarse con cursos de un mes. Esa es la agilidad que tienen que ganar las universidades y para eso hay que estar muy en contacto con la sociedad y con los profesiones.

Para terminar de formar a los estudiantes también es necesario el contacto con las empresas. En ese sentido, ¿qué relación tienen con las canarias?

Hay mucha relación. Nosotros no egresamos estudiantes que no hayan realizado prácticas. Siempre nos preguntamos qué nos gustaría que supiera un estudiante cuando egresa y siempre decimos: que sepa lo que no sabía, que haya tenido contacto con la profesión que va a desempeñar, la internacionalidad para que sepan que pertenecen a un mundo mucho mayor que el que pueden ver y que sean conscientes de la dimensión social para conocer cuáles son los grandes retos actuales.

Las universidades públicas canarias sostienen que se da un trato preferente a las privadas en algunas ocasiones y que eso se ve reflejado en que reciben la aprobación de un mayor número de nuevos títulos. ¿Qué les diría a las instituciones públicas?

A riesgo de ser incorrecto, esta es una polémica muy canaria. Ha pasado en otros sitios pero ya está solventada. En la mayoría de territorios los sistemas son mixtos y se trabaja en coordinación para que cada uno desarrolle un papel fundamental. La universidad pública tiene una función social muy grande porque es el ascensor social para la clase media y cumple la labor de llegar a todos los ciudadanos; fomenta la investigación, algo que es impagable y que tiene todo nuestro reconocimiento. La universidad privada complementa el sistema, trae innovación, dinamismo, agilidad y contacto con los profesiones. Cuando ambas universidades trabajan juntas y coordinadas están haciendo un sistema mayor y mejor. En las Islas, si trabajamos bien, habrá muchos más estudiantes canarios en la universidad y estaremos creando y atrayendo más talento. Si competimos y discutimos no hacemos un favor a nadie. La universidad pública en Canarias ha de hacer un esfuerzo por entender que debemos ir de la mano y crear un sistema mixto. Debemos trabajar juntos por el bien de la sociedad y de los estudiantes.