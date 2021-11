La Televisión Canaria y la Ser reciben un Ondas por la cobertura del volcán

En el caso de la Televisión Canaria muchos profesionales destacaron además ayer que dicha cadena cediera generosamente sus imágenes, reportajes, entrevistas y hasta sus diseños gráficos a emisoras nacionales, e internacionales, convirtiéndose en la principal fuente informativa de lo ocurrido. Por otra parte, en cuanto a la Ser, el fallo destacaba que, en la erupción del volcán de Cumbre Vieja, han acreditado talento descriptivo, conocimiento del terreno y una gran sensibilidad en el tratamiento de una catástrofe natural y humana.

Muchos de los premiados cedieron algunas palabras en un almuerzo en el Palacete Albéniz . El periodista Iñaki Gabilondo, galardonado con un Ondas especial, explicó que su primer Ondas lo obtuvo en 1969, aseguró que a los 79 años no se «daba cuenta de que estaba estando» y cree que el de este año es el de la despedida, y dijo que quiere ser recordado como un periodista que estuvo toda la vida en radio y que cuando se equivocó pidió disculpas

El periodista Carles Porta, premiado por el programa radiofónico Crims, subrayó estar muy contento con uno de los máximos galardones en el campo de la comunicación, y enfatizó que es un proyecto muy coral pidiendo que las informaciones «pongan luz en la oscuridad y no oscuridad en la luz». Una de las premiadas fue la cantante Aitana, que se mostró «muy feliz y agradecida» por recibir un galardón como el Ondas, y que además sea en Barcelona, y aseguró que el éxito no se le ha subido a la cabeza. El cantante Pablo López subrayó que se quedó «en shock» al enterarse que había recibido un Ondas, y dedicó el galardón a todos que a través de su energía han demostrado amor a sus canciones.

Otro de los galardonados es el periodista Jordi Évole por su documental Eso que tú me das con el músico Pau Donés: «Es un premio que me emociona mucho. Todo lo que nos ha pasado con el documental. Todo lo que nos dio Pau. Me sigo emocionando».

Évole aseguró que el Ondas es un reconocimiento a Donés por la «lección fantástica de vida» que regaló con ese documental, y subrayó que el músico fue muy generoso. El cocinero Jordi Cruz, uno de los presentados de Masterchef que recibe su segundo Ondas, destacóque es un premio a todo un equipo y que recibirlo en una especialidad que no es la suya hace que tenga «mucho respeto».

El presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, confesó que se «desmoronó» cuando supo que era uno de los galardonados con los Ondas, y compartió el galardón con el equipo que realiza el programa. La actriz Vicky Luengo, galardonada por su papel en la serie Antidisturbios, subrayó la «felicidad y emoción» de recibir un Ondas. También han galardonado al programa deportivo Què t'hi jugues (Ser Catalunya) y el actor Álvaro Morte por La casa de papel (Netflix). Como mejor series se han premiado a mejor comedia ex aequo a Maricón perdido (TNT) y Vamos Juan (HBO) y como mejor drama a Antidisturbios (Movistar+), y en los galardones musicales se reconoció a Mikel Erentxun, Aitana y Pablo López.