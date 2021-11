Latidos con acento herreño

Un grupo de profesionales del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha implantado el primer sistema de corazón artificial ambulatorio en Canarias. La intervención, que fue realizada el pasado 8 de junio, concluyó con éxito y ha aportado grandes beneficios a la vida de la herreña Concepción Hernández, la paciente que fue seleccionada por los equipos médicos para someterse a esta técnica, que ya forma parte de la cartera de tratamientos destinados a abordar la insuficiencia cardíaca avanzada en el centro. «La asistencia ventricular mecánica ofrece una terapia paralela al trasplante cardíaco, pero también puede ser una terapia independiente. De hecho, la supervivencia con asistencia ventricular y trasplante cardíaco en los primeros cinco años es muy parecida», explicó ayer el doctor Antonio García, responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca, en el marco de la presentación de este procedimiento. El propósito del hospital es poder ayudar a unos cuatro o cinco pacientes cada año.

En realidad, se trata de un dispositivo que permite mejorar la capacidad que tiene el corazón para bombear la sangre. «Es una bomba de flujo que lo que hace es succionar la sangre del ventrículo izquierdo e impulsarla a la arteria aorta», detalló el doctor Francisco Portela, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca, quien también estuvo presente este lunes en el acto, junto con el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, el director gerente del citado hospital grancanario, Pedro Rodríguez, y Concepción Hernández.

Hay que señalar que la bomba es de tipo centrífugo y se alimenta a través de un cable exterior, que sale de la piel, y que debe conectarse a unas baterías. «El gran paso que se espera, y que cada vez está más cerca, es evitar que el cable tenga que entrar dentro del cuerpo», apuntó el doctor Portela.

Pero, ¿quiénes pueden beneficiarse de esta técnica? En base a las palabras del doctor García, aquellos pacientes que pueden ser candidatos a un trasplante cardíaco, pero que necesitan asistencia de inmediato y no pueden esperar por el órgano. También, aquellos enfermos que sufren otras patologías que no les permiten someterse a un trasplante a corto plazo. «Es lo que llamamos puente al trasplante», precisó. En otros casos, la asistencia ventricular puede ser una alternativa a la recepción de un nuevo corazón por estar contraindicada la práctica. No obstante, en todas las situaciones, es imprescindible realizar una minuciosa y exigente valoración médica.

«Elegimos a Concepción porque no reunía los criterios para someterse a un trasplante cardíaco, ya que tiene una enfermedad de base. La idea es que tenga esta máquina durante dos o tres años e incluirla entonces en la lista de espera», señaló el facultativo.

Y es que el corazón de esta mujer de 56 años, natural de El Hierro y residente en Tenerife, bombeaba dos litros de sangre por minuto –lo normal es alcanzar casi los cinco litros–, lo que le impedía realizar muchas tareas. «Vine aquí apenas sin aliento y ya no podía ni hablar. Ahora, he vuelto a nacer gracias al implante», valoró la afectada, que aún no ha podido regresar a la isla vecina. «Todavía tengo que acudir a revisiones y realizarme curas, pero me encuentro muy bien. Mi vida ha cambiado totalmente y ahora tengo fuerza y ganas de vivir», recalcó.

Según informaron los médicos, la operación duró dos horas y Concepción pasó dos meses ingresada en el hospital de referencia del área norte de Gran Canaria.