Canarias registra la menor tasa de muertes por Covid en 2020 con 18 fallecimientos por cada 100.000 habitantes

Canarias ha registrado la menor tasa de fallecimientos por Covid-19 en el año 2020 con una media de 18 personas por cada 100.000 habitantes, según certifica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras, en el conjunto de España, hubo el pasado año 60.358 fallecimientos cuya causa de muerte fue Ccovid-19 virus identificado, mientras que otras 14.481 personas murieron con sospecha de COVID-19 por tener síntomas compatibles con la enfermedad.

Además, hubo 8.275 defunciones en los que la causa de muerte fue por otras causas, pero en las que el coronavirus contribuyó o hay sospecha de que contribuyera al fallecimiento de dichas personas.

No obstante, los datos podrían ser mayores ya que la estadística definitiva de defunciones por causa de muerte en España de 2020, publicada este miércoles, no recoge las defunciones por esta causa de los meses de enero y febrero, ya que no se podía certificar puesto que la Covi-19 fue incorporada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) en marzo de 2020.

Los meses con mayor número de defunciones por Covid-19 virus identificado fueron abril, con 18.252 fallecimientos (el 29,9% del total de ese mes), marzo (con 11.313 muertes, el 19,4% del total) y noviembre (con 9.891 defunciones, el 23,4% del total). En cuanto a defunciones por Covid-19 virus no identificado (sospechoso), los meses con más fallecimientos fueron abril (con 8.236), marzo (4.217) y mayo (751). A partir del mes de mayo las muertes por esta causa descendieron significativamente.

Por otro lado, se observa que la mayor parte de las defunciones se concentraron en edades avanzadas. El 87,3% de los fallecidos por Covid-19 virus identificado y el 93,3% de los fallecidos por Covid-19 virus no identificado (sospechoso) tenía 70 o más años. El riesgo de morir por Covid-19 virus identificado, medido por las tasas específicas por edad, fue inferior a 100 fallecidos por cada 100.000 habitantes hasta los 65 años. A partir de esa edad las tasas aumentaron progresivamente hasta alcanzar los 3.638,4 fallecidos por 100.000 habitantes en el grupo de 95 y más años.

En el caso de Covid-19 virus no identificado (sospechoso) las tasas superaron los 100 fallecidos por 100.000 a partir de los 80 años. La tasa más elevada se dio en las personas de 95 y más años (1.518,8). Por su parte, el mayor número de fallecimientos por Covid-19 virus no identificado (sospechoso) se dio en residencias socio-sanitarias (51,9% del total).

Centro hospitalario

Durante el año 2020 las defunciones por Covid-19 virus identificado se produjeron, principalmente, en centros hospitalarios (79,5% del total). Por su parte, el mayor número de fallecimientos por Covid-19 virus no identificado (sospechoso) se dio en residencias socio-sanitarias (51,9% del total).

En centros hospitalarios fallecieron 47.207 personas por Covid-19 virus identificado frente a 10.010 fallecidos en residencias y 2.108 en domicilios particulares. Por su parte, por COVID-19 virus no identificado (sospechoso) fallecieron 4.814 personas en centros hospitalarios, 7.339 en residencias y 1.922 en domicilios particulares.

Por comunidades, las tasas brutas más elevadas de fallecidos por Covid-19 virus identificado por cada 100.000 habitantes durante el año 2020 correspondieron a Castilla y León (243,5), Castilla-La Mancha (235,8) y Comunidad de Madrid (215,2). Por su parte, las menores tasas se dieron en Canarias (18,0), Baleares (45,8) y Murcia (48,9). Y las menores tasas brutas por esta causa se registraron en Región de Murcia (2,1 fallecimientos por 100.000 habitantes), Galicia (3,1) e Illes Balears (3,5).

Las mayores tasas brutas de fallecimientos por Covid-19 virus no identificado (sospechoso) se dieron en Castilla-La Mancha (82,4), Castilla y León (79,0) y Comunidad de Madrid (71,3). Mientras, las menores tasas brutas por esta causa se registraron en Murcia (2,1 fallecimientos por 100.000 habitantes), Galicia (3,1) e Baleares (3,5)