Sanidad deja a Tenerife en nivel 2 y permite el ocio nocturno hasta las cuatro

En la práctica, todos los negocios con licencia de horario nocturno en Canarias podrán abrir hasta las 4.00 horas, pues esta medida atañe a las islas en fase 1, en la que están El Hierro, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, y en fase 2, Tenerife y Fuerteventura. En el nivel 1 el aforo máximo permitido en los espacios al aire libre será el 100 % en exteriores y del 75 % en interiores. La permanencia de grupos de personas, tanto en espacios de uso público como privado, cerrados o al aire libre, queda supeditado a que no supere el número máximo de 12 personas, salvo que se trate de convivientes. En caso de que sean convivivientes y no convivientes se mantendrá esa misma cifra. Este dato se aplica para los locales de hostelería que, en el caso de que no tuviera horario de cierre antes de la pandemia, tendrá que cerrar a las 3.00 horas ampliable a las 4.00 en caso de que personal y clientes disponga de PDIA negativa..

Las actividades culturales o de deportes al aire libre tendrá un aforo del 75 % si el público permanece de pie sin consumir alimentos y el 50 % si permanece sentado y consume alimentos. En espacios cerrados será del 50 % y no se podrá consumir alimentos. El transporte público podrá tener una aforo del 100%.

Se premite la práctica deportiva federada al aire libre y en espacio cerrado siempre que haya una distancia interpersonal de dos metros. Y se permite la no federada al aire libre si se respeta esta misma norma. En las actividades de guía turístico y de turismo podrá particvipar un máximo del 50 %.

Durante su intervención, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, señaló que esta decisión se ha tomado debido a esa mejora en la evolución de los contagios en todo el Archipiélago. Además, Olivera subrayó el alto nivel de vacunación alcanzado en las Islas, con 1,5 millones de residentes ya inmunizados, y afirmó que sólo queda ahora el grupo de los que no desean dar ese paso dentro de la población diana, si bien insistió en la importancia de la inmunidad no solo para cada persona, sino para el bien colectivo y de la recuperación económica y social.

En Tenerife, aunque su evolución es positiva, «preocupa un poco la trazabilidad de casos, que es muy baja, por debajo del 50% de los casos, y está en riesgo alto», dijo. Con respecto a Fuerteventura, el informe recoge que en la evaluación del 23 de septiembre la isla presentaba una incipiente mejoría en los indicadores de transmisión con una tendencia descendente que se ha mantenido en los últimos 11 días. Por su parte, Gran Canaria presentaba indicadores de nivel 1 conforme a los criterios del CISNS, pero no habían transcurrido las dos semanas requeridas para comprobar la estabilización hacia la disminución del riesgo de transmisión e impacto en la asistencia hospitalaria. En estas dos semanas las tasa de IA a 7 días y 14 días han ido decreciendo. Todo esto queda supeditado a que las cifras sigan descendentes.