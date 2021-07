Abogados protestan por la falta de suficiente personal en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife para elaborar informes relacionados con lesiones registradas en accidentes de tráfico vinculados a casos particulares, lo que conlleva significativos retrasos e, incluso, que los mismos no puedan realizarse. La consecuencia para los ciudadanos que solicitan esta prueba a través de sus letrados es que, o bien se quedan sin dicho documento pericial a la hora de reclamar sus derechos, o bien deberán recurrir a un perito privado. Desde el citado organismo, que depende del Gobierno de Canarias, admiten que puede haber cierta demora, pero niegan que se queden documentos sin realizar. Y matizan que, en cualquier caso, se trata de los denominados “expedientes extrajudiciales”; es decir, aquellos solicitados de forma directa por los afectados, a través de sus asesores jurídicos.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, afirma que tiene conocimiento de esta situación y que han sido numerosos los colegiados que se han quejado de esta circunstancia en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, comenta que algún letrado ha protestado porque su expediente nunca se hará “por falta de personal” entre los médicos forenses encargados de efectuar tal labor.

Según Niederleytner, la citada preocupación y solicitud de más recursos humanos en dicho departamento ya se ha puesto en conocimiento de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet Parejo, “que es a quien compete resolver el problema”, con el objetivo de que se adopten las medidas adecuadas para corregir la actual situación.

Los perjudicados

En opinión de Niederleytner, “los principales perjudicados son los ciudadanos que tienen que ser evaluados, puesto que se quedan sin la prueba de valoración de las lesiones o secuelas que padecen”. Ante esa realidad, “no les queda más remedio que acudir a un perito privado”, indica el decano de los abogados de Santa Cruz de Tenerife. Además, apunta que tal situación se produce “desde hace mucho tiempo, más de un año”.

El director del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Vega, explica que existen dos tipos de procedimientos. Uno es el conjunto de los expedientes judiciales, con el que denomina a aquellos informes solicitados por los diferentes juzgados de toda la provincia, que se elaboran y se remiten sin dilación alguna.

El otro tipo contiene los “expedientes extrajudiciales”. A raíz de una modificación legislativa aprobada en el año 2016, se autoriza a que los particulares afectados en accidentes de tráfico, por ejemplo, generalmente a través de sus abogados, solicitan de forma directa al referido centro que les elabore un informe sobre las lesiones o secuelas que padecen.

Vega asegura que “en el Instituto no nos constan quejas formales” por los retrasos excesivos o la no realización de dichos documentos. No obstante, sí admite que existe “cierta demora” en los “expedientes extrajudiciales”, “porque se da prioridad a los informes demandados por los juzgados». En opinión de Vega, la situación se produce “no tanto por la falta de personal, que también se da, sino porque unos expedientes tardan más que otros”.

Proceso complejo

Además, explica que para la elaboración de estos informes también “dependemos de las empresas aseguradoras”, que pueden tardar en la realización de algunos trámites. En su opinión, este es un proceso “un poco complejo”. Aclara que también puede darse el caso de que los ciudadanos no cumplan todos los requisitos para la admisión de la solicitud que establece la Ley, por lo que hay que volverlos a pedir y que se subsanen las carencias.

Las restricciones de accesos a los centros judiciales derivadas de la pandemia del covid-19 también ha influido en esta realidad, comenta el director del Instituto de Medicina Legal. Para Vega, “no es cierto que no se hagan” los citados informes de lesiones en expedientes extrajudiciales. Pero deja claro que: “todos los que se admiten se hacen, con mayor o menor retraso”.

Un letrado, que prefiere mantener su anonimato, refiere que le han inadmitido todas las solicitudes que ha hecho desde el pasado mes de noviembre. Desde su punto de vista, la solución al problema hay que buscarla en la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias, puesto que debe crear más plazas de médico forense en dicho recurso.