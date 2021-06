Don Alfonso Alberto Santos es un empresario canario de 54 años que comenzó su andadura empresarial en 1985. Con el paso del tiempo, se ha convertido en el único administrador del Grupo Biservicus, desarrollando su actividad comercial en el mercado canario, adaptándose y enfrentándose a todas las circunstancias acontecidas en los últimos años. Es un líder nato, dueño de su sueño, atento con sus labores, altruista y comprometido con la sociedad ayudándoles a mejorar continuamente.

Biservicus es una empresa 100% canaria cuya sede principal se encuentra en Santa Cruz de Tenerife. Posee una plantilla compuesta por más de 250 empleados, unas instalaciones de 1.500 metros cuadrados y la Central Receptora de alarmas más grande de Canarias. A la empresa de seguridad privada le avalan más de 25 años de experiencia en este sector y prueba de ello reside en las gratificaciones recibidas, como la medalla de oro al mérito en el trabajo otorgada por la Asociación Europea de Economía y Competitividad. ¿Cómo comenzó su relación con Biservicus? Empecé mi relación con Biservicus cuando entré a trabajar como técnico en la empresa y en medio de una crisis se me presentó la oportunidad de hacer una aportación económica junto a otros cinco empleados para convertirnos en socios. Por tanto, he podido experimentar desde una perspectiva privilegiada el día a día de la empresa y descubrir el valor del negocio.

¿Cuál es el valor de su negocio?

Reside en dar el mejor servicio. En Biservicus cada cliente es único y tratamos de ofrecer siempre las mejores condiciones con un trato cercano y personalizado. Igual que cuidamos de nuestros clientes, también tenemos un compromiso con todo el personal de la empresa, con los cuales mantengo un trato cercano y saben que, en el caso de que tengan algún problema, pueden contar conmigo

¿Cómo ha sido su crecimiento?

Con trabajo y esfuerzo todos hemos conseguido que la empresa supere diversos obstáculos, como la actual crisis por la que todos estamos pasando y que en el caso de Canarias está afectando de forma muy directa a nuestro medio de vida. En Biservicus tomamos conciencia de ello, y por esta razón nuestros trabajadores no sufrieron consecuencias económicas, ya que no se produjo ERTES y los trabajadores cobraron el 100% de su sueldo. Como responsable, asumí todos los riesgos hasta que la situación nos permitió empezar a volver a la normalidad.

¿Cómo es su papel en la empresa?

Como he dicho anteriormente, soy el principal responsable de que la maquinaria funcione correctamente, pero no podría llevar todo el peso de esa responsabilidad sin el compromiso y la colaboración de toda la plantilla. Por ello, estoy implicado personalmente en todos los procesos y gestiones y, cuando es necesario, asumo funciones para ayudar a los responsables de los distintos departamentos, por ejemplo, en las labores comerciales.

¿Cómo definiría su estilo de liderazgo?

Me considero como el capitán de una embarcación, que se encarga de que todos remen en la misma dirección para conseguir un objetivo común, soy como un coach para todo el equipo, que lleva apoyándome desde que comencé mi travesía en esta empresa. Como Director General del Grupo Biservicus trato de averiguar cuáles son las mejores cualidades de cada persona para cooperar de la mejor manera posible.

¿Hasta qué punto se siente implicado con la sociedad?

Me encuentro involucrado en diversas causas sociales y benéficas. Contribuimos con donaciones a centros como la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21: Down Tenerife, colaboramos con la Cruz Roja, en el programa de reinserción laboral de personas con discapacidad y extranjeros, comunidades religiosas. Entre nuestras colaboraciones más recientes se encuentran el Fondo de desarrollo de Canarias y la Sociedad Insular para la Promoción con Discapacidad. También hemos ayudado a diversas familias que no estaban pasando por su mejor momento facilitándoles un empleo y ayudas económicas. Actualmente algunos miembros de esas familias siguen trabajando en la empresa. Este año se le han abierto las puerta a veintiún alumnos en prácticas, nosotros hemos asumido el compromiso de seguir formando a las futuras generaciones y, algunos de estos alumnos se han incorporado recientemente a la plantilla. ¿Cuál es su estrategia a medio/largo plazo? El objetivo y misión que tiene Biservicus es seguir mejorando y ofrecer a los canarios y a personas que se han enamorado de nuestra tierra, la mejor combinación de servicio y precios competitivos con la cercanía que nos caracteriza siempre ofreciendo productos de última generación. Hemos unido fuerza con otra empresa canaria, Caja Siete para la parte de financiación, con el fin de ofrecer

¿Piensa expandirse?

Biservicus en estos momentos tiene el punto de mira puesto en reforzar su presencia en el archipiélago, aunque contamos con todas las homologaciones a nivel nacional. Tenemos el compromiso de ganarnos la confianza del cliente desde la primera toma de contacto, crear una relación duradera y establecer un vinculo irrompible.

¿Por qué eligieron esa mascota en concreto?

Queremos que el Guanche sea nuestro signo de identidad, nuestro embajador y que la gente nos asocie con este símbolo de tradición canaria creado para generar empatía hasta con los más pequeños. Con el Guanche volvemos a nuestras raíces, a los humildes orígenes, a lo que transmite fortaleza ,nobleza y seguridad, a las personas que convivimos en este pequeño paraíso. Como canarios, tenemos el deber y la responsabilidad de cuidarnos y apoyarnos.

¿Podría hablarme un poco acerca del Guanche? ¿Qué significa para usted?

Para mi significa CANARIEDAD, es mi pequeña aportación a nuestras islas, podría decirse que me considero un Guanche por naturaleza, desdé que tengo uso de razón me inculcaron unos valores familiares que marcaron mi infancia. Me criaron con leche de cabra, mi abuelo era cabrero y me enseñó desde niño a tener respeto y cuidar los valores tradicionales.

¿Cuál es el objetivo del Guanche?

El Guanche se ha creado pensando en nuestra cultura y por ello se ha convertido en el símbolo de nuestra campaña de marketing, Además, a nuestro protagonista le ha puesto voz uno de nuestros técnicos, Pedro, quien también es el cantante de la Murga de los Bambones.

¿Qué le hace ser su servicio único este sector?

En Biservicus conocemos a cada cliente, nos preocupamos por sus necesidades. Contamos con una plantilla de técnicos que han sido cuidadosamente escogida para brindar la mejor de las experiencias y los más altos estándares de calidad combinado con una atención 100% personalizada, poseen titulaciones, son Técnicos Especialistas en Electrónica y Electricidad con formación adicional de seguridad en sistemas tecnológicos, también contamos con Ingenieros Informáticos e Industriales. La satisfacción de nuestros clientes nos respalda, ya que la mayoría mantienen un vínculo desde hace más de veinte años y todo se lo debemos a nuestros empleados, que trabajan día a día para continuar con estas relaciones.