Pfizer ha anunciado que va a limitar la entrega de vacunas a todos los países, incluida España. Este retraso ha obligado a Canarias a reorganizar su cronograma de vacunación previsto, lo que significa que, para garantizar la segunda dosis a todos los usuarios de residencias, durante esta semana la inoculación de la vacuna se limitará a estos mayores, a los trabajadores de los centros sociosanitarios y a los 5.200 sanitarios que aún no han recibido la protección.

Mientras, los siguientes en vacunar en esta primera fase, los grandes dependientes, que ascienden a 12.641 en toda Canarias, aún tendrán que esperar un poco más. En este grupo, según la Estrategia de Vacunación frente a la Covid de la comunidad autónoma, se incluyen aquellas personas consideradas grandes dependientes –con grado 3–, según la Ley de Dependencia. En este apartado se incluyen tanto aquellas que hayan solicitado el reconocimiento como las que no lo hayan solicitado aún pero esté médicamente acreditado por tener enfermedades que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida, incluidas aquellas institucionalizadas y no institucionalizadas. Según los datos de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, la población con grado 3 de discapacidad reconocida asciende a 7.228 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y a 5.413 en Las Palmas de Gran Canaria. No obstante, en estos números está incluida parte de la población institucionalizada, es decir, que vive en residencias. Tampoco se vacunará, de momento, al personal sanitario de la privada. Las vacunas siguen llegando, aunque a menor ritmo. Según los datos suministrados por la Consejería de Sanidad, en el día de ayer se recibieron 3.510 dosis y entre hoy y el miércoles está prevista la llegada de 5.850 dosis de vacuna de Pfizer. Esto quiere decir que en esta semana llegarán a las islas un total de 9.360 dosis. “Con estas remesas se garantizan las dosis necesarias para cumplir en esta semana con la vacunación”, señala Sanidad en un comunicado, en el que recuerda que las personas vacunadas en el primer grupo durante la primera semana de enero –los que se tienen que vacunar en esta para completar la inmunización– ascienden a 7.500 personas.

La situación ha venido generada porque Pfizer quiere ampliar su fábrica de producción en la ciudad belga de Puurs, el centro logístico de la multinacional en la Unión Europa. La empresa anunció la semana pasada que esta circunstancia iba a provocar retrasos en la entrega de vacunas que, para nuestro país, se ha visto reflejado en un descenso de las vacunas entregadas del 41%. Es decir, en lugar de recibir las 350.000 previstas, la farmacéutica ha enviado 205.727. Pfizer anunció que el objetivo de estas obras es aumentar la capacidad de producción de vacunas. En un principio, la compañía iba a fabricar 1.300 millones de dosis en el 2021 y ahora pretende llegar hasta 2.000 millones. La Unión Europea ya ha adquirido 500 millones de dosis y tiene una opción sobre 100 millones adicionales.

Según adelantó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta circunstancia tan solo afectará a España durante esta semana, pues prevén que “desde la semana del 25 de enero se vuelvan a recibir las dosis comprometidas”. En todo caso, según Sanidad, el ritmo de vacunación en Canarias “es óptimo”. Hasta el domingo se habían administrado 44.040 dosis, de las que 400 se correspondían a la segunda dosis. De ellas, el grupo 1 de vacunación (correspondiente a residentes de centros de mayores y personal de los mismos) se ha logrado una cobertura del 99,72%; y del grupo 2 (personal del SCS) se ha llegado aun 82,32% de cobertura, lo que supone 26.342 profesionales vacunados.

El coronavirus se mantiene creciendo en Lanzarote y Gran Canaria, aunque en el día de ayer se produjo una reducción considerable de los casos totales, que alcanzaron los 193 en toda Canarias, la cifra más baja desde el pasado 6 de enero. En este sentido, Gran Canaria acumuló 100 casos nuevos, seguido de Lanzarote con 52 más. Tenerife, en su descenso de la curva epidémica registró ayer tan solo 34 casos nuevos de coronavirus, y Fuerteventura diagnosticó 10 más. La Gomera, La Palma y El Hierro no acumularon casos.

Cabe destacar, respecto a la situación de Tenerife, que en el día de ayer logró reducir su incidencia acumulada a 7 días vista al umbral impuesto por el Gobierno de Canarias –y otras regiones europeas– para considerar que una isla es turísticamente segura. Concretamente, Tenerife cuenta con una incidencia de 46 casos por 100.000 habitantes, la cifra más baja desde finales de septiembre, momento en el que además, comenzó el semáforo rojo que ha ido siendo más restrictivo conforme pasaban los meses.

El crecimiento de la pandemia en Gran Canaria y, especialmente en Lanzarote, ya se ha dejado notar al registrarse ayer el fallecimiento de dos mujeres en la isla, una de 38 y otra de 90 años. La mujer de 38 años fue trasladada a Gran Canaria donde falleció. En total en la jornada del lunes se notificaron cinco fallecimientos, los otros tres ocurrieron en Tenerife, siendo los afectados dos varones y una mujer. Los ingresos hospitalarios han aumentado considerablemente hasta situarse en 364. Solo en Gran Canaria se han registrado 14 nuevos hospitalizados en el fin de semana.

Comienza la secuenciación genética de 100 muestras

Canarias dará comienzo hoy la realización de secuenciación genética de muestras de Covid-19 en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria junto a la ayuda del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). Un centenar de muestras de todas las Islas han sido seleccionadas para pasar por este nuevo cribado que permitirá conocer, entre otras cosas, el origen del virus, así como sus características. Los resultados de este estudio genético exhaustiva tardarán en obtenerse entre 48 y 60 horas, lo que supone que hasta finales de semana no se podrán conocer de manera definitiva. La Consejería de Sanidad, tras la alerta por la introducción de la variante inglesa, ha decidido financiar un proyecto presentado en conjunto por los investigadores del hospital y el ITER para realizar estos estudios. Uno de los resultados más esperados es el de la muestra de Covid-19 de una mujer que regresó a La Palma de Reino Unido durante las navidades. La mujer contagió a dos personas más y la Gerencia hospitalaria de la isla decidió estudiar la muestra con una PCR específica. El estudio resultó en que había un 90% de posibilidades de que se tratara de la variante inglesa, no obstante, se debe ratificar con la secuenciación.