La primera semana navideña se ha saldado con casi un centenar de nuevos brotes en Canarias, de los que seis de cada diez se han producido en el ámbito familiar. Se trata de un nuevo repunte que triplica las cifras de la semana pasada cuando se registraron los datos más bajos de nuevos brotes desde que la Consejería de Sanidad comenzara a contabilizarlos. Tras las celebraciones navideñas, Canarias registró un total de 99 brotes nuevos con 706 casos –el 5% del total constatado durante los últimos siete días– asociados de los cuales 35 han precisado ingreso. De estos 99 brotes, 92 permanecen activos y siete están inactivos.

De los 99 brotes registrados, 70 se han producido en Tenerife, 23 en Gran Canaria, tres en Lanzarote, dos en La Palma y uno en El Hierro. Por ámbito en el que se han producido, hay que destacar que 64 se han ocurrido en el entorno familiar, mientras que 13 se han producido en el entorno laboral, nueve son sociales –es decir, en encuentros entre amigos–, seis se han producido en el ámbito educativo, cuatro en colectivos socialmente vulnerables –que engloba menores, discapacitados y migrantes, entre otros– y tres sanitarios.

Respecto a estos tres últimos, todos se han notificado en Gran Canaria. Dos se han notificado en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, uno ya informado durante el fin de semana y otro nuevo, con un total de 30 personas afectadas entre ambos, 14 de ellas pacientes y el resto trabajadores y familiares. El otro brote sanitario con ramificación familiar se localiza en un centro de día en Gran Canaria, con 20 personas afectadas. Con respecto a los colectivos socialmente vulnerables, tres de los brotes se localizan en Tenerife con un total 67 personas afectadas y otro en Gran Canaria con tres casos.

En general, todos los brotes tienen menos de 10 casos asociados, lo que tiene relación con las medidas impuestas en todas las Islas con motivo de las celebraciones navideñas. Sin embargo, hay varios brotes que exceden este número de afectados. Por ejemplo, un brote de origen familiar con ramificación social, con 21 personas afectadas en Gran Canaria y vinculado a un equipo deportivo, y otros tres brotes de origen familiar, de los cuales dos son en Gran Canaria con once casos cada uno y uno de Tenerife con 12 personas afectadas. Hay que resaltar también que la mayoría de brotes familiares de esta semana se han producido entre no convivientes con varios domicilios asociados a cada brote. En cuanto a la situación de Tenerife, de los 70 brotes registrados en esta isla, 48 son de origen familiar todos con transmisión entre no convivientes, 8 han tenido origen laboral, 5 son de origen social y 3 se han producido en colectivos socialmente vulnerables.