Vídeo: Kike Pérez, Aarón Gómez y Gazz piden "fundamento" a los jóvenes

Los influencers y humoristas canarios Kike Pérez, Aarón Gómez y Gazz se han sumado a la campaña "Ten fundamento, tengamos fundamento" del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para concienciar a los jóvenes sobre las medidas de prevención de la Covid-19.



En un spot, que será difundido en los perfiles de las redes sociales del Consistorio y de los tres protagonistas del video, se hace un llamamiento a romper con los tópicos erróneos que circulan entre los jóvenes y al uso correcto de la mascarilla, entre otras medidas como el lavado frecuente de manos, la distancia interpersonal y evitar aglomeraciones.



El video usa un lenguaje cercano y en clave de humor, siguiendo como base el decálogo de la Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública.



El humorista Kike Pérez tiene 25.700 seguidores en Twitter, 107.000 en Instagram y 16.100 suscriptores en Youtube; Gazz cuenta con 48.457 seguidores en Facebook, 10.500 en Twitter, 37.600 en Instagram y 4.670 en youtube; mientras que Aarón Gómez tiene 24.700 seguidores en Twitter, 67.100 en Instagram, y 13.100 suscriptores en Youtube.



Esta campaña incide en mensajes como la importancia de tomar medidas de protección individual como "única manera de frenar la Covid-19", uno de los objetivos de esta iniciativa que llama "a la responsabilidad de los jóvenes al ser el sector más afectado por los nuevos contagios en Canarias", representando un 85% de los nuevos casos, como ha indicado la concejala de Juventud, Carla Campoamor, en rueda de prensa.



Los jóvenes "no deben caer en el error de pensar que el virus solo afecta a las personas mayores", ha señalado, ya que "todos estamos expuestos y somos vulnerables si no seguimos las recomendaciones sanitarias".





El Ayuntamiento quiere hacer llegar este mensaje al máximo número de personas posibles gracias a los influencers y humoristas que participan en la campaña, ya que son "referencias en la juventud" y trasmiten "de una forma que llega a la población joven" a la que va destinada la campaña, ha indicado la edil.En el spot, Kike Pérez encarna a un personaje imaginario que representa la voz de la conciencia y que usa todo tipo de tópicos, mientras los protagonistas reflexionan sobre la situación sanitaria y le hacen frente con el uso correcto de la mascarilla, evitando aglomeraciones, contacto físico, y lavándose las manos y manteniendo las distancias recomendadas.Como ha explicado el cómico, la preocupación "es nuestra y de todos", por lo que se suman al esfuerzo de "transmitir un mensaje en los vídeos, también de una forma más oficial junto al Ayuntamiento".Como perfiles populares en redes sociales "podemos ejercer de referencia pero también somos imperfectos y cometemos errores", ha señalado, por lo que "no buscamos dar sensación de ejemplaridad sino llamar la atención sobre los errores más comunes que cometemos todos y así evitarlos".Se trata de un spot grabado "con un punto de vista cercano con la idea de intentar no ser paternalista, que es un lenguaje que los jóvenes rechazan" y con un vocabulario más común "tratar de decir de joven a joven que hay que ser consciente y cuidarnos nosotros para cuidar a los demás"."Exponemos los errores para que nos concienciemos y tengamos cuidado", pero "siempre de una forma cómica como profesionales del humor".En los últimos meses, ha recordado, ha habido spots "llenos de tristeza y mal augurio", por lo que estos videos siguen una fórmula diferente "con la vitalidad y energía de los jóvenes para llamar a la responsabilidad".Además, ha subrayado Pérez, no se debe "culpabilizar a los jóvenes del repunte de casos" ya que hay muchos sectores "realizando verdaderos atentados contra la salud publica de todos", como es el caso de la manifestación celebrada ayer en contra del uso de la mascarilla en Las Palmas de Gran Canaria.