Indignación sindical con la consejera ante la falta de negociación del nuevo curso

Los sindicatos educativos de Canarias lamentan la falta de negociación que se está produciendo para dar forma al protocolo necesario para el inicio del próximo curso escolar. Se trata de un documento que se hace imprescindible debido al peligro de rebrote de coronavirus que existe, y que se incrementará con el inicio de las clases. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias prepara este documento desde hace semanas pero a lo largo de este tiempo, si bien ha visitado algunos centros para conocer la realidad de las aulas, no ha contado con la opinión de los sindicatos educativos, que ahora denuncian que las decisiones más importantes se están tomando a sus espaldas.

ANPE Canarias acusa a la Consejería de Educación de no respetar la negociación sindical. La formación lamenta que la Administración haya fijado las instrucciones del próximo curso a espaldas de los representantes del profesorado, lo que supone un incumplimiento de la normativa vigente.

La Consejería de Educación publicó el pasado viernes las instrucciones para la impartición de las materias de ESO y Bachillerato para el próximo curso. Este documento llega antes del protocolo que recoge todas las medidas que poner en marcha para el próximo curso y la única referencia a la excepcionalidad de la situación se encuentra en la introducción al texto. En ese apartado se indica que "vista la necesidad de establecer instrucciones para los centros educativos (...), teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad en la que se pueda desarrollar el próximo curso escolar, estas instrucciones se ajustarán al Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias, curso 2020/2021, que suscribirán la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación acerca de cuantas previsiones deban llevarse a cabo para preservar la salud de toda la comunidad educativa".

No obstante, ANPE lamenta que estas instrucciones no incluyan ninguna mención a las ratios, un aspecto que consideran "esencial" para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades competentes en la materia. Asimismo, el presidente del sindicato, Pedro Crespo, sostuvo que la nueva consejera del Área, Manuela Armas, no ha respondido a las reiteradas solicitudes de reuniones planteadas por los sindicatos desde que tomó posesión hace ya un mes.

ANPE Canarias apuesta por la presencialidad el próximo curso, pero insiste en la necesidad de que se cuente con garantías. "Si la nueva normalidad educativa es exactamente igual que la vieja, ¿cuánto tardaremos en tener que volver a cerrar los centros? No podemos permitir que los centros educativos sean focos de contagios simplemente porque no hemos sido capaces de hacer una mínima planificación. No se lo merece la comunidad educativa ni la sociedad canaria. Ya lo dijo el presidente de Canarias: el sistema público no podrá costear otro confinamiento masivo", alertó Crespo.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Ramón Barroso, sentenció ayer que "no nos gusta lo que está sucediendo en esta comunidad autónoma, en la que la Consejería de Educación está trabajando de forma totalmente unilateral". De este modo, indicó que la comunidad educativa "desconoce totalmente" las líneas del documento que regirá la vuelta a las aulas. Barroso tildó de "errática" la forma en la que está trabajando la Consejería y reclamó indicaciones para prevenir la expansión del coronavirus una vez se abran las aulas tras el verano. "Estamos a ciegas completamente", sentenció el representante de CCOO, quien reconoció que todos los sindicatos tienen sus propias propuestas e informes que podrían ser incluidos en el protocolo de vuelta al cole pero "no sabemos si la Consejería los tendrá en cuenta".

El coordinador general de Docentes de Canarias-Insucan, José Ángel Amador, restó importancia a las instrucciones publicadas por la Consejería de Educación la pasada semana y demandó la puesta en conocimiento inmediata de las instrucciones para el nuevo curso. "Necesitamos conocer los criterios de escolarización, el número de alumnos por grupo y el número de metros que debe tener un aula para que pueda ser utilizada".

Por último, la presidenta de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Canarias (Confapa), Josefa Méndez, solicitó ayer que se creen "las ansiadas comisiones" para poder realizar un seguimiento del trabajo que se está realizando de cara al próximo curso. La representante recordó que las decisiones se están tomando tarde. "En agosto se paraliza el país y vemos un poco complicado que el próximo curso escolar pueda empezar en Canarias el día 15, tal y como ha avanzado la consejera" porque, recordó Méndez, "el día 1 de septiembre deberían estar todos los centros preparados para iniciar las clases, pero eso no va a pasar; ese día empezará a llegar el gel hidroalcohólico".

Méndez sabe que el protocolo con las instrucciones para afrontar el próximo curso escolar "no va a poder responder a las realidades de todos los centros, pero lo que no se puede hacer es dejarlo todo en manos de los equipos directivos porque en ese caso todo saldrá mal". Por todo ello, Josefa Méndez reclamó instrucciones "claras y directas" que indiquen, por ejemplo, cuál va a ser la forma en la que se adquiera el material sanitario por parte de los centros.